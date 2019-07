Von Gertraude Zielbauer

Schatthausen. Ein lauer Sommerabend und dazu mittelalterliche Musik im romantischen Innenhof eines Wasserschlosses: Passgenauer hätten die Organisatoren der "Kultur-AG Schatthausen" um Harry Schilles den Auftaktabend zum "Wochenende im Mittelalter" anlässlich der 725-Jahrfeier ihres Orts nicht gestalten können. Schloss-Eigentümer Klaus Freiherr von Göler zu Ravensburg-Brüggen hatte hierzu ausnahmsweise den Bereich hinter der Eingangspforte seines adligen Wohnhauses geöffnet. Leider nur für eine vergleichsweise kleine Gruppe von Mittelalter-Enthusiasten, denn wegen des sehr begrenzten Platzes war das Konzert schon lange vorher ausverkauft.

Wer das Glück hatte, eine Eintrittskarte zu ergattern, erlebte einen musikalisch-literarischen Abend von hohen Graden. Es musizierte im stilechten historischen Gewand das Ensemble "Minnesangs Frühling" unter der Leitung von Knud Seckel (Gesang, Drehleier, Harfe, Drei-Loch-Flöte und Percussion). Mit von der Partie waren Susanne Seckel (Flöten, Schwegelflöte und Gesang) sowie Stefan Blickhan (Laute und Gesang).

Seit 1986 beschäftigt sich Knud Seckel intensiv mit historischer Musik und Aufführungspraxis. Er studierte Romanistik, Kunstgeschichte und Musikwissenschaft in Heidelberg und Sevilla und ist mehrfacher Preisträger des renommierten Wettbewerbs "Minnesänger des Jahres". Als ausgewiesener Kenner von Mittelalter und Minnesang des 12. und 13. Jahrhunderts stellte er ein Zitat des "von Wissenlo", eines Minnesängers aus dem nördlichen Kraichgau, in den Mittelpunkt des Abends: "Man soll nu singen gen dem Tage". Der Minnesänger "von Wissenlo" ist im wertvollsten Schatz der Heidelberger Universitätsbibliothek, der Liedersammlung "Codex Manesse", mit vier "Tageliedern" vertreten. So nennt man die Lieder, in denen vom schweren Abschied der Liebenden bei Tagesanbruch gesungen wird.

Das Programm enthielt außerdem Lieder von bekannten Minnesängern wie Walther von der Vogelweide, Wolfram von Eschenbach, Heinrich von Veldeke und Otto von Botenlauben. Die drei Abteilungen "Blüte des Minnesangs", "Romanischer Einfluss/die Troubadoure" und "Niedere Minne/Vagantenlyrik" zeigten eindrucksvoll die große Bandbreite dieser Musik- und Literaturgattung.

Die Texte der Minnelieder sind im Original und in vielen Übersetzungen ins heutige Deutsch vorhanden. Gleiches gilt jedoch nicht für die Melodien. Von den Liedern aus dem "Codex Manesse" sind zum Beispiel so gut wie keine musikalischen Notationen erhalten. Der heutige Interpret ist also auf die spärlichen Zeugnisse mittelalterlicher Musik angewiesen, die heute noch zugänglich sind, und im Übrigen auf Kreativität und Einfühlungsvermögen. Das Ensemble "Minnesangs Frühling" lässt hier keine Wünsche offen. Die imponierende Bühnenpräsenz aus Gestik, Mimik und musikalischem Können ihres "Frontmannes" Knud Seckel, vereint mit Susanne Seckels und Stefan Blickhans virtuosem Auftritt, fand mühelos den Weg zum Publikum.

Zum stimmungsvollen Ambiente trug außerdem eine Amsel bei, die vom Dach des Schlosses lautstark ins musikalische Geschehen eingriff, aber großzügig geduldet wurde, weil sie meistens die richtige Tonart traf ... Da der mittelhochdeutsche Text für die meisten Zuhörer kaum zu verstehen war, wurde jedem Lied eine kleine inhaltliche Einführung vorangestellt.

Garniert mit allerlei Informationen zum Leben im Mittelalter, war beides dazu angetan, Längen im Konzert zu vermeiden. Das Publikum war bis zum letzten Ton gebannt bei der Sache, spendete reichlich Applaus und Bravorufe und ließ die Interpreten nicht ohne eine Zugabe von dannen ziehen.

Bleibt nur zu hoffen, dass "Minnesangs Frühling" bald wieder ein Gastspiel in der Region gibt, und dann zwar ein ähnlich stimmungsvolles Ambiente findet, aber hoffentlich eines für ein größeres Publikum.