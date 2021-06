Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Umdenken sei angesagt, der Klimawandel sei letztlich auch in Wiesloch angekommen. Monika Stein, die Umweltbeauftragte der Stadt, präsentierte in der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt die Ergebnisse eine über Jahre hinweg durchgeführten Kontrollaktion der Nistkästen im gesamten Stadtgebiet.

Das Fazit: Für die Vögel herrsche akute "Wohnungsnot", denn gerade im besiedelten Bereich müsse man von einer Bruthöhlenknappheit sprechen. Auch der spürbare Rückgang von Insekten als Nahrungsmittel für die Vögel trage zur Verschärfung der Situation bei. Bereits vor drei Jahren, so Monika Stein, habe der Gemeinderat eine Verschärfung eben dieser Pflichtaufgabe beschlossen, der Auftrag lautete, sich noch intensiver um Übernachtungsmöglichkeiten und Rückzugsorte für Vögel jeglicher Art zu kümmern. Dies sei eine Grundvoraussetzung unter anderem für Blaumeisen, Feldsperlinge, Kleiber und darüber hinaus auch Fledermäuse, sich in der Region nicht nur wohlzufühlen, sondern auch hier zu verbleiben. Gemeinsam mit Simone Liepold, die derzeit ein freiwilliges ökologisches Jahr im Bereich "Umwelt" bei der Stadt absolviert, präsentierte Stein eine detaillierte Auswertung.

Der Kleiber würde eine Nisthilfe ebenso wie andere Tiere zu schätzen wissen. Foto: Helmut Pfeifer

Insgesamt gibt es knapp 150 Unterschlupfmöglichkeiten der unterschiedlichsten Art, die von der Stadt betreut werden. Hinzu kommen noch weitere 43 Nistkästen, die von anderen Organisationen eingerichtet oder im Rahmen von ökologischen Ausgleichsmaßnahmen aufgehängt wurden.

"Wir richten unseren Blick nicht nur ausschließlich auf Brutstätten, sondern auch auf geeignete Übernachtungsmöglichkeiten für die Tiere", betonte Stein. Über die Jahre hinweg wurden die Nistkästen regelmäßig gereinigt und deren Inhalt einer genauen Kontrolle unterzogen.

Dabei ging es in erster Linie um die Akzeptanz, also wie und ob die geschaffenen Unterkünfte angenommen werden. Statistisch erfasst wurden so unter anderem, ob sich Eier in den Nisthöhlen befanden, "Mumien", also tote Tiere, flossen in die Untersuchungen ebenso ein und die Anzahl der gebauten Vogelnester in den Höhlen wurde aufgelistet.

Wie Stein und Leipold ausführten, hat man als Stadt viele Möglichkeiten, einen jeweils geeigneten Unterschlupf zu schaffen. "Dies beginnt bei kommunalen Gebäuden und führt über Friedhöfe bis hin zu Parkanlagen."

Im Bereich des Waldes werde diese Aufgabe von den zuständigen Forstämtern übernommen, früher engagierte sich dort auch der Naturschutzbund, erklärte die Umweltbeauftragte. Ziel sei es, das Angebot an Brut- und Übernachtungsquartieren während des gesamten Jahres zu sichern, man wolle sich also nicht nur auf die eigentliche Brutzeit beschränken.

Einen Schwerpunkt bildet dabei das Areal in und um das Baugebiet "Äußere Helde": Alleine dort wurden 35 Kästen für Vögel und Fledermäuse aufgehängt. Auch im Leimbach- und im Gerbersruhpark war man nicht untätig, in Frauenweiler wurden im Bereich des Bottlochs Möglichkeiten geschaffen, ebenso am Naturkindergarten nahe dem Hauptfriedhof. Im laufenden Jahr 2021 kamen neue Nisthilfen hinzu, so am Regenrückhaltebecken im Ochsenbachtal bei Schatthausen, bei den Stadtwerken, am Kulturhaus und an verschiedenen Schulen. In der Zusammenfassung betonten Stein und Leipold, wie dramatisch die Situation sei, wiesen auf die hohe Anzahl verhungerter Jungvögel, die Austrocknung der Böden und den immer früher einsetzenden Brutbeginn hin.

Die Stadt alleine könne nicht alle Aufgaben übernehmen, bürgerschaftliches Engagement müsse hinzukommen. "Dies geht vom Balkonkasten bis zur kleinen Obstwiese im Außenbereich", so Stein. Grundstückseigentümer könnten bei der Verpachtung von Flächen zudem vertraglich regeln, dass auf Pestizide ebenso wie auf chemisch-synthetische Düngemittel verzichtet werden müsse.

"Noch ein Rat: Alte und absterbende Obstbäume sollten unbedingt stehen bleiben, um so einen natürlichen Lebensraum für die Vögel zu sichern", meinte Stein. Auch große Glasflächen müssten durch deutliche Symbole gesichert werden, damit Vögel nicht dagegen prallen. "Mit entscheidend ist vor allen Dingen, Wiesen, Äcker und Gärten nicht weiter zu versiegeln", mahnte sie an.