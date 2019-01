Wiesloch. (seb) Im November letzten Jahres war es noch eine Kundgebung in der Mittagspause, am gestrigen Dienstag war es erstmals ein Kurzwarnstreik: Im Psychiatrischen Zentrum in Wiesloch (PZN) waren mehr als 150 Mitarbeiter dem Aufruf der Gewerkschaft Verdi gefolgt, Zeichen der Entschlossenheit und des Zusammenhalts zu setzen.

"Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Kohle klaut", skandierten die Fahrer, Handwerker, Verwaltungsmitarbeiter, Pflegekräfte, Therapeuten, Arbeitserzieher, Sozialarbeiter, Auszubildenden und weiteren PZN-Mitarbeiter gemeinsam mit Monika Neuner, der regionalen Verdi-Ansprechpartnerin fürs Gesundheitswesen.

Vor dem Hintergrund der Tarifrunde im öffentlichen Dienst der Länder kämpft man nun für mehr Lohn, nachdem die PZN-Belegschaft sich im Oktober letzten Jahres für bessere Arbeitsbedingungen und wider die Personalnot eingesetzt hatte. "Sechs Prozent mehr" lautet die Forderung, mindestens aber eine Erhöhung um 200 Euro monatlich sowie noch zusätzlich 300 Euro für die Pflegebeschäftigten. Es gebe Personalengpässe, hieß es, die Kollegen seien zusätzlich zur ohnehin herausfordernden Arbeit in der psychiatrischen Klinik belastet und es sei schwierig, neues Personal zu finden.

"Wir zeigen heute Stärke", betonte Monika Neuner: "Wir können auch richtig streiken, einen Tag, zwei Tage, wir sind bereit, richtig ökonomischen Druck auszuüben." Auch ein Erzwingungsstreik von längerer Dauer wurde nicht ausgeschlossen. PZN-Geschäftsführerin Anett Rose-Losert müsse zudem ihren Einfluss im Arbeitgeberverband geltend machen: für eine Aufwertung der sozialen Berufe, für eine finanzielle Wertschätzung der wertvollen Arbeit des PZN-Teams.

Die Arbeitgeber hatten in der ersten von drei vereinbarten Verhandlungsrunden am 21. Januar überhaupt kein Angebot abgegeben. Für PZN-Personalrat Ralf Reichenbach keineswegs überraschend: Er rechnet mit einem - kleinen - Entgegenkommen der Arbeitgeber frühestens in der zweiten Runde und einem zufriedenstellenden Tarifabschluss wenn überhaupt erst in der dritten, Ende Februar. "Unsere Forderungen sind nicht überhöht", betonte Reichenbach und verwies auf Steuerüberschüsse der Länder aus dem vergangenen Jahr in Höhe von "insgesamt 18,7 Milliarden Euro". Wenn das Land da argumentiere, die Verdi-Ziele seien "zu teuer", dann "ist das hanebüchen".

Reichenbach zeigte sich erfreut, dass sich so viele Kollegen am Warnstreik beteiligt hatten, noch einmal mehr als bei der Kundgebung Ende letzten Jahres. Und an den Politikern, allen voran Kanzlerin Merkel und Gesundheitsminister Spahn, übte er harsche Kritik: Sie machten in sich widersprüchliche Gesetze, mit denen man alles andere erreiche als das Ziel, mehr Pflegekräfte zu gewinnen.

Auf die Lohnschere zum kommunalen Bereich und auch zur Privatwirtschaft machte Andreas Schlicksupp aufmerksam, Sozialarbeiter und Vertrauensperson für Schwerbehinderte am PZN: "Ein Streetworker in Walldorf verdient 400 Euro mehr als ich." Max Manzey von Verdi fragte: "Wie kann es sein, dass man mehr verdient, wenn man mit Maschinen arbeitet, als wenn man sich um Menschen kümmert?"

Solidarisch zeigte sich Gabriele Oppenheimer vom Personalrat der Universitätsklinik Heidelberg: "Wir haben letztes Jahr erreicht, was ich als Forderung noch auf euren Plakaten lese", Entlastungen und bessere Arbeitsbedingungen nämlich. "Wir haben dafür gekämpft und wir stehen an eurer Seite", machte Oppenheimer dem PZN-Team Mut: "Ihr seid auf einem sehr guten Weg."