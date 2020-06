Wiesloch. (hds) Das zuständige Regierungspräsidium in Karlsruhe hatte eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Oberbürgermeister Dirk Elkemann, eingereicht vom Fraktionsvorsitzenden der Grünen, Dr. Gerhard Veits, abgelehnt. Dies will Veits so nicht hinnehmen. "Ich habe in meiner Erklärung zur Einbringung der Dienstaufsichtsbeschwerde bewusst von einem ersten Schritt gesprochen. Ich bin lange genug in der Kommunalpolitik, um die Rolle des Regierungspräsidiums korrekt einschätzen zu können", so Veits in einer Stellungnahme. Er werde sich daher im nächsten Schritt an seinen Parteifreund, Ministerpräsident Winfried Kretschmann, und Innenminister Thomas Strobl (CDU) in deren Eigenschaft als landespolitische Gesetzgeber wenden.

Es könne nicht angehen, dass ein OB willkürlich gegen die Regelungen verstoße und das Regierungspräsidium dies nicht ahnde: "Die Rechtslage ist eindeutig", verweist Veits auf die Paragrafen 17 und 35 der Gemeindeordnung des Landes Baden-Württemberg. Darin ist geregelt, dass über Inhalte und Themen, die in einer nichtöffentlichen Sitzung – so auch im Gemeinderat – besprochen und diskutiert werden, eine Geheimhaltungspflicht gilt. Dagegen habe der OB zweifelsfrei verstoßen, betont Veits und ergänzt, dazu lägen entsprechende Sprachaufzeichnungen vor.

"OB Elkemann hat eine Aussage von mir, die ich in nichtöffentlicher Sitzung zu einem nichtöffentlichen Beratungsgegenstand getätigt habe, in öffentlicher Sitzung und ohne den korrekten Zusammenhang zu nennen, wiedergegeben, in der Absicht mich öffentlich zu diskreditieren", ist Veits überzeugt.

Das Regierungspräsidium habe ihm nun mitgeteilt, es fühle sich in dieser Sache nicht zuständig. Dementsprechend seien auch keine Beweismittel angefordert worden und Elkemann sei nach eigener Aussage auch nicht zu einer Stellungnahme aufgefordert worden. "Obwohl also nicht zuständig und ohne Prüfung des Sachverhalts, teilt das Regierungspräsidium dann mit, dass es ein persönliches Fehlverhalten von Elkemann nicht feststellen könne", kritisiert Veits. Offensichtlich werde hier bewusst keine Aufsichtsfunktion ausgeübt.

"Ich muss mich als ehrenamtlich Tätiger darauf verlassen können, dass der OB Regeln und Gesetze einhält und seine Verschwiegenheitspflicht wahrt. Tut er dies nicht, bin ich weiterhin der festen Überzeugung, dass man für einen Rechtsbruch auch zur Verantwortung gezogen werden muss", begründete Veits sein weiteres Vorgehen.

Den Vorwurf von Dirk Elkemann, es sei nicht das erste Mal "dass seitens der Grünen-Fraktion gegen ihn agiert werde", weise er zurück. "Er hat in seiner Erklärung im Februar dieses Jahres mich persönlich angegriffen und diskreditiert. Dementsprechend verfolge ich diesen Rechtsbruch und eben nicht die Fraktion."

Update: Montag, 22. Juni 2020, 18.09 Uhr

Wiesloch. (hds) Die Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Oberbürgermeister Dirk Elkemann, vom Vorsitzenden der Grünen-Fraktion, Dr. Gerhard Veits, vorgetragen, wurde jetzt vom zuständigen Regierungspräsidium in Karlsruhe abschlägig beschieden. Dies teilte Elkemann in der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt mit. Veits hatte eine Rede des Verwaltungschefs im Rahmen einer Gemeinderatssitzung zum Anlass genommen, sich an das Regierungspräsidium zu wenden.

Elkemann hatte in seinen Ausführungen nach Darstellungen von Veits damals den Grünen-Fraktionsvorsitzenden zitiert. Dessen Aussagen jedoch fielen in einem nichtöffentlichen Teil der Beratungen. Es ging dabei um die Aussage, Veits hebe "kein Vertrauen in die Verwaltung". Hintergrund der verbalen Auseinandersetzung waren die unterschiedlichen Auffassungen über die inhaltliche Gestaltung des diesjährigen Neujahrsempfangs der Stadt.

Wie Elkemann nun berichtete, liege nach Aussage des Regierungspräsidiums kein Rechtsverstoß von seiner Seite vor. Daher sei die Beschwerde jetzt zurückgewiesen worden. "Dr. Veits als Beschwerdeführer hat diese Entscheidung schriftlich erhalten, mir wurde sie nachrichtlich mitgeteilt", sagte der OB. Im Gegensatz zu ähnlichen Verfahren sei er, Elkemann, noch nicht einmal zu dem Vorgang persönlich befragt worden.

"Ich habe mich im Vorfeld der Entscheidung natürlich mit der Angelegenheit beschäftigt und das hat viel Energie gekostet", so Elkemann. "Ich bin ein Mensch und mache sicherlich auch Fehler", meinte er. Allerdings diene es nicht dem Wohle der Stadt, sich in der derzeitigen Situation mit solchen Dingen beschäftigen zu müssen. "Ich habe das Vorgehen, und es ist nicht das erste Mal, dass seitens der Grünen-Fraktion gegen mich agiert wurde, mit Bedauern zur Kenntnis nehmen müssen", führte Elkemann aus. Die jetzt gefällte Entscheidung zu seinen Gunsten werte er nicht als eine Art Triumph, vielmehr sei es schade, wieder in jetzt sicherlich schwierigen Zeiten mit solchen Dingen konfrontiert zu werden.