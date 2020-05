Wiesloch. (dpa) Nach dem Tod eines Säuglings in Wiesloch steht der Vater des gestorbenen Jungen unter Verdacht. Gegen den 40-Jährigen sei Haftbefehl wegen Totschlags erlassen worden, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag mit. Der Mann habe am vergangenen Freitagmorgen selbst die Polizei alarmiert und über den Tod des acht Monate alten Kindes informiert. "Da ein gewaltsamer Tod dem ersten Anschein nach nahelag, wurde dem 40-Jährigen die Festnahme erklärt", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Einen Tag darauf sei Haftbefehl erlassen worden.

Am Dienstag wurden weitere Details bekannt: Als die Polizei in der Wohnung eintraf, war der 40-jährige Vater allein dort. Damit gebe es keine Anhaltspunkte, dass andere beteiligt waren, teilen Staatsanwaltschaft und Polizei mit.

Der 40-Jährige und der Säugling hätten allein gelebt. Die Mutter hatte sich bereits mehrere Wochen vor der Tat von dem 40-Jährigen getrennt, war ausgezogen und lebt nun in einer anderen Stadt.

Über ein Motiv des 40-Jährigen sei noch nichts Näheres bekannt. Ebenfalls unklar sei auch, ob Drogen oder Alkohol bei der Tat eine Rolle gespielt haben.

Das zuständige Jugendamt sei seit der Geburt des Kindes involviert gewesen und habe den Beschuldigten unterstützt. Derzeit bestehe auch kein Anfangsverdacht einer strafbaren Handlung eines Mitarbeiters des Amtes. Bisher sei nicht bekannt, dass der 40-Jährige seinem Kind vorher schonmal Gewalt angetan habe.

Die genaue Todesursache und der Todeszeitpunkt des Säuglings stehen noch nicht fest. Die Staatsanwaltschaft geht bisher nur davon aus, dass der Säugling "einer massiven Gewalteinwirkung" ausgesetzt war.

Update: Dienstag, 26. Mai 2020, 12.30 Uhr