Wiesloch. (RNZ) Die Bürgerstiftung Wiesloch und das Generationenbüro der Stadtverwaltung haben für Senioren einen neuen Service ins Leben gerufen: Unterstützung bei der Bürokratie rund um eine Corona-Impfung. Ausgerechnet unter den ersten Gruppen, die zur Impfung anstehen, kann es Personen geben, die nicht so versiert im Umgang mit Internet und digitalen Plattformen sind oder einfach auch nicht mobil sind und keine Hilfe von Verwandten oder Freunden haben. Für die Wieslocher Bürgerinnen und Bürger über 80 soll der neue Service bei der Anmeldung und Terminvergabe unterstützen und auch bei Bedarf bei der Fahrt zum Impfzentrum begleiten. Die Unterstützung ist kostenlos.

Wichtig zu beachten: Weder die Stadt Wiesloch noch die Bürgerstiftung können schneller an einen Impftermin gelangen. Auch das Projektmitarbeiterteam muss für die Anfragenden die Termine über die Rufnummer 116117 oder über www.impfterminservice.de buchen.

Personen aus Wiesloch, die zur Impfung zugelassen sind – momentan sind das Menschen, die 80 Jahre oder älter sind – und Unterstützung bei der Organisation ihres Impftermins wünschen, wenden sich Montag, Mittwoch und Freitag zwischen 9 und 12 Uhr telefonisch an das Generationenbüro der Stadt Wiesloch unter der Telefonnummer 84371 oder zudem auch per E-Mail an impfservice@buergerstiftung-wiesloch.de.