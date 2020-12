Wiesloch. (hds) Wenig Verständnis bei den Einzelhändlern: Sie ärgern sich über die Verschärfung der Regelungen der Corona-Verordnung. Sie sehen vor, dass bestellte Waren nicht mehr in Geschäften abgeholt werden dürfen. Das haben sowohl Baden-Württemberg als auch Bayern im Nachgang zu den sonntäglichen Beschlüssen in einer weiteren Verordnung geregelt. "Da wurde einfach noch was draufgesattelt, was wir als Einzelhandel nicht nachvollziehen können", kritisierte Uwe Dörner, Vorsitzender des Wieslocher Stadtmarketings und Inhaber einer Buchhandlung, diese Vorgehensweise. "Und es betrifft nur zwei Bundesländer, von einer einheitlichen Vorgehensweise kann da keine Rede sein."

Nicht verstehen kann er, dass die Abholung von Speisen in der Gastronomie dagegen weiterhin möglich ist. "Wir können kontaktlos agieren, es wird nicht mit Bargeld oder Karte bezahlt, vielmehr geben wir eine Rechnung aus und die bestellte Ware kann neben der Eingangstür platziert werden, um sie dort mit großem Abstand abzuholen", sieht Dörner in der Verordnung eine Ungleichbehandlung. Er hatte noch gehofft, mit dem Angebot, Bestelltes abholen zu können, den jetzt anstehenden Verlust doch zu einem kleinen Teil kompensieren zu können. Jetzt bleibt ihm nur noch der Lieferservice, also die direkte Zustellung zu den Kunden nach Hause.

Karin Krauser, die in Wiesloch einen Fachhandel für Bürobedarf betreibt, ist ebenfalls empört. "Das kann ich nicht nachvollziehen", und so wurde sie per E-Mail beim Ordnungsamt in Wiesloch vorstellig. "Wir können da nichts tun", so Ordnungsamtsleiter Daniel Ahmeti. Man müsse sich an den Wortlaut der Verordnung halten, Ausnahmeregelungen seien leider nicht möglich.

Für Krauser und ihr Team bleibt in den kommenden Tagen somit ebenfalls nur der Lieferservice oder der Versand per Post. "Letzteres wird wegen der Feiertagskonstellation auch schwierig werden", ist sie überzeugt. Die nächsten Tage will man nutzen, um Inventur zu machen und Ware auszupacken. "Wir haben immerhin 96.000 Artikel in unserem Geschäft." Deswegen arbeite man derzeit noch mit voller Besetzung, also sechs Mitarbeiterinnen. "Wenn wir am 10. Januar nicht wieder öffnen können, muss ich für mein Team dann Kurzarbeit anmelden", befürchtet sie.

"Bitte unterstützen Sie alle in dieser schwierigen Zeit unsere Geschäfte vor Ort", appelliert Oberbürgermeister Dirk Elkemann an die Einkäufer. "Kaufen Sie lokal und nutzen Sie die angepassten Serviceleistungen unserer Einzelhändler", so Elkemann. Durch die Corona-Pandemie seien Handel und Gastronomie von den Einschränkungen besonders betroffen. "Wir müssen, wie in den vergangenen Monaten, zusammenhalten. Statt bei einem weltweiten Unternehmen online zu bestellen, nutzen Sie die neuen Möglichkeiten und unterstützen Sie die Wieslocher Betriebe, wo immer es geht", sagt Elkemann. Dadurch könne jeder dazu beitragen, die Existenz vieler, gerade auch kleinerer oder familiengeführter Betriebe zu sichern. "Damit unterstützen Sie auch vieles, was Ihnen vertraut ist und was unsere Stadt so liebens- und lebenswert macht", so der Oberbürgermeister.

Der Verein Stadtmarketing aktualisiert derzeit gerade seine Internetseite www.echt-wiesloch.de . Dort wird auch auf die vorhandenen Online-Shops, die Möglichkeit der Bestellung per Telefon oder E-Mail und den Erwerb von Gutscheinen hingewiesen.