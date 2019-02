Von Stefan Hagen und René Priebe

Wiesloch. Drei bis vier Männer „ganz in Schwarz“ haben gestern in Wiesloch einen Geldautomaten gesprengt und dabei nach Polizeiangaben mehrere Zehntausend Euro erbeutet. Durch die Detonation sei am Gebäude nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von rund 100.000 Euro entstanden.

Anwohner Andreas T. war am Fenster seiner Wohnung bei der Tat quasi live dabei. „Gegen 4.55 Uhr gab es einen riesen Knall. Ich habe sofort gewusst, das ist der Geldautomat“, schildert der Zeuge. Er sei sofort ans Fenster geeilt und habe drei bis vier dunkle Gestalten gesehen, die den Geldautomaten leer geräumt hätten.

Andreas T. reagiert goldrichtig. Er ruft sofort die Polizei an – jetzt kann auch der Beamte am Telefon „in Echtzeit“ miterleben, was in der Sparkassen-Filiale vor sich geht. Ein Mann versuche gerade mit Seilen, den Geldautomaten noch weiter rauszuziehen – wohl, um besser an die Geldplomben heranzukommen, erzählt der Anwohner.

Dann sei alles recht schnell gegangen. „Die Leute sind von hinten nach vorne gerannt und haben die Geldplomben ins Auto geschmissen“, fährt er fort. Die Lichter des Autos hätten gebrannt, ansonsten sei aufgrund der Dunkelheit nicht viel zu erkennen gewesen. Dann seien die Täter eingestiegen und wohl in Richtung Autobahn davon gebraust. Es habe sich um einen dunklen Kombi mit auffälligen Lichtern gehandelt, gibt Andreas T. der Polizei einen wichtigen Hinweis.

Während der Beamte am Telefon weiter zuhört, haben sich seine Kollegen längst auf den Weg zum Tatort in der Schwetzinger Straße gemacht. Bereits drei Minuten nach dem Anruf, schätzt Andreas T., sind die Streifenwagen am Ort des Geschehens. Die Verbrecher sind zu diesem Zeitpunkt schon über alle Berge. Die Polizisten hätten kurz geschaut und seien dann sofort den flüchtigen Tätern gefolgt.

Später, sagt der Zeuge, sei er dann mehrmals von der Polizei vernommen worden. Überhaupt habe er schon ganz lange damit gerechnet, dass so etwas passieren könne, weil die Geldautomaten hier in der Gegend „doch ziemlich abseits stehen“.

Die Polizei hat mittlerweile eine sogenannte Ringalarmfahndung ausgelöst. Dabei werde quasi mit dem Zirkel ein Radius gezogen, erläutert Norbert Schätzle. In diesem Radius gebe es bestimmte Kontrollpunkte, die von Beamten besetzt würden. „Hier werden dann sämtliche Fahrzeuge kontrolliert“, sagt der Polizeisprecher. Über 30 Streifenwagenbesatzungen sind an dem Einsatz beteiligt – neben Beamten des Polizeipräsidiums Manheim, sind auch Kollegen aus den Präsidien Heilbronn und Karlsruhe bei der Suche nach den Tätern dabei. Allerdings vergeblich, die Unbekannten sind noch immer auf der Flucht.

Da der Tatort in einem dicht besiedelten Wohngebiet mit einem Hotel liege, bestehe die Möglichkeit, dass beispielsweise Anwohner bereits vor der Tat ab 4.30 Uhr – oder auch schon in den Tagen zuvor – verdächtige Wahrnehmungen gemacht hätten, hofft Schätzle, dass etwaige Zeugen die Fahnder einen entscheidenden Schritt zur Ermittlung der Täter weiterbringen könnten.

Info: Diese wichtigen Zeugen werden dringend gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Mannheim unter der Telefonnummer 06 21/174 44 44 in Verbindung zu setzen.

Update: 20.10 Uhr, Mittwoch, 13. Februar 2019