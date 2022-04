Wiesloch. (RNZ) Alle 54 Kommunen des Rhein-Neckar-Kreises sind vom 8. bis 28. Mai dabei: Mit der "Stadtradel"-Aktion möchte auch die Stadt Wiesloch einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz und zur Förderung des Radverkehrs leisten. Ziel ist, möglichst viele Kilometer auf dem Fahrrad zu sammeln und das Privatauto so oft wie möglich stehen zu lassen.

Interessierte können online auf www.stadtradeln.de/wiesloch ihre Rad-Kilometer eintragen oder über die Stadtradel-App auf dem eigenen Smartphone erfassen. Teilnehmen können alle Personen, die in Wiesloch wohnen, arbeiten, eine Schule besuchen oder in einem Verein Mitglied sind.

Eine kleine Projektgruppe fahrradaffiner Wieslocherinnen und Wieslocher hat gemeinsam mit der Stadtverwaltung Aktionen und Touren im Projektzeitraum vorbereitet. Die beliebte Tour "Radeln mit dem OB" findet am Montag, 9. Mai, statt, Treffpunkt ist um 18 Uhr auf dem Marktplatz vor dem Rathaus. Von dort aus geht es zirka zwei Stunden durch die nähere Umgebung. Das Motto lautet "Neue Mobilität – Orte der Zukunft". Angesteuert werden unter der Führung des Radbeauftragten der Stadt Michael Sauerzapf und von Oberbürgermeister Dirk Elkemann auch Nachbarkommunen.

Ebenso wird man den Wieslocher Wochenmarkt nutzen, um das Thema Radverkehr aufzugreifen. So wird es einen "Radl-Treff" am Freitag, 13. Mai, ab 10 Uhr am Adenauerplatz geben. Interessierte finden dort Infos zum Stadtradeln und allgemeine Tipps rund um das Radfahren in Wiesloch. Bereits am 29. April wird im Vorfeld des Stadtradelns die Wieslocher Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) einen Marktstand anbieten.

Der ADFC-Ortsverein bietet zudem einige Touren an: So kann sich jede und jeder am 12. und 19. Mai dem Feierabendradeln anschließen, ab 17.30 Uhr geht es vom Kulturhaus zur Abendrunde in die Region. Am 15. Mai startet eine Frauenradtour durch die Odenwaldtäler, mit der Bahn geht es um 9 Uhr zuerst vom Bahnhof Wiesloch-Walldorf nach Mosbach und dann durch den Odenwald. Gleich zwei Tage kann man am 21. und 22. Mai radelnd unterwegs sein, bei der Zwei-Tages-Tour nach Eppingen zur Landesgartenschau. Von Wiesloch aus geht es nach Eppingen – um Anmeldung bis 1. Mai wird gebeten. Am 27. Mai kann man bei der "Grünspargel-Tour" des ADFC ab 17 Uhr die Umgebung und das königliche Gemüse genießen. Für diese und die anderen ADFC-Touren ist eine Anmeldung notwendig, Infos auf www.wiesloch.de.

Am Dienstag, 17. Mai, treffen sich alle Interessierten um 19.30 Uhr auf dem Marktplatz vor dem Rathaus zum "Sommernachtsradeln". Dabei geht es darum, Aufmerksamkeit zu erregen: Die Räder sollen mit Knicklichtern oder sonstigen Leuchten ausgestattet werden, Klingeln sollten genug Lautstärke haben, und gerne kann auch eine Musikbox aufs Rad geschnallt werden. Die Tour führt über zirka 1,5 Stunden durch die nähere Umgebung und zurück nach Wiesloch auf den Marktplatz, wo ein Spaghetti-Essen organisiert wird.

Am Sonntag, 22. Mai, 11 bis 16 Uhr, wird das Thema "E-Bike" in einem Aktionstag auf dem Festplatz bei der Eissporthalle in den Mittelpunkt gestellt. Alles dreht sich um elektrisch verstärkte Fahrräder. Der ortsansässige Zweirad-Fachhandel Bergmeier wird hier ebenso vertreten sein wie der ADFC mit seiner Helmberatung, auch gibt es einen Info- und Beratungsstand der Polizei. Ergänzt wird das Angebot durch die "Radspaß"-Trainerin des Rhein-Neckar-Kreises. Hier wird es Informationen rund ums Thema Elektro-Rad geben, kostenlose Probefahrten mit solchen Rädern sind möglich.

Am Dienstag, 24. Mai, widmet man sich dem Radverkehr in Wiesloch: Ein informativer Vortrags- und Diskussionsabend beginnt um 18 Uhr im Ratssaal des Rathauses, Stadtverwaltung und "Move", die Wieslocher Ortsgruppe des Verkehrsclubs Deutschland laden ein.

Ausführliche Infos gibt es auf www.wiesloch.de/pb/stadtradeln.html.