In den nächsten fünf Jahren sollen an allen Wieslocher Schulen Angebote wie die digitalen Tafeln (hier an der Bertha-Benz-Realschule) geschaffen werden. Foto: Pfeifer

Wiesloch. (hds) Der Touchscreen löst die Tafel ab, auch die Kreide hat wohl bald ausgedient, Kugelschreiber, Bleistifte und Füller dürften in der Versenkung verschwinden: Die Digitalisierung an den Schulen hat richtig Fahrt aufgenommen. Um dies in Wiesloch umsetzen zu können, wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung mit großer Mehrheit (eine Enthaltung) beschlossen, die in Aussicht gestellten Fördermittel in Anspruch zu nehmen.

Dies sind zunächst einmal rund 1,1 Millionen vom Bund, hinzukommen 358.000 Euro seitens des Landes Baden-Württemberg. Auch die Stadt wird bei der Realisierung des Vorhabens zur Kasse gebeten, denn die Zuschüsse werden nur dann gewährt, wenn sich die Kommune mit 20 Prozent - also 368.000 Euro - am Gesamtpaket beteiligt (verteilt auf die Jahre 2019 bis 2024). Insgesamt stehen somit 1,84 Millionen zur Verfügung.

"Für uns eine große Chance", hatte OB Dirk Elkemann bereits in der Sitzung des Ausschusses für Verwaltung, Kultur, Sport und Soziales betont. Dort hatte Andreas Hoffner (Fachbereich Bildung und Schulen) das umfangreiche Konzept erstmals präsentiert und die nächsten Schritte erläutert. Bund und Land arbeiten demnach seit 2016 an einer Strategie namens "Bildungsoffensive für die digitale Wissensgesellschaft". Das Vorgehen wurde knapp zwei Jahre später im sogenannten "Digitalpakt", der die Förderung festlegt, zusammengefasst.

Baustelle Wieslocher Schullandschaft: Neben den Gebäuden (hier der Neubau der Gemeinschaftsschule) wird jetzt auch an der Digitalisierung gearbeitet. Dank hoher Zuschüsse können 1,8 Millionen Euro investiert werden. Foto: Pfeifer

Die Maßnahmen sehen vor, möglichst auf Breitbandbasis Internetanschlüsse sowie separate Netzwerke für Schüler und Lehrer einzurichten und alles über ein zentrales Serversystem zu steuern. "Darauf aufbauend können die Schulen die unterschiedlichen Präsentationseinheiten wie Beamer, Whiteboards, Notebooks oder Tablets anschaffen", so Hoffner. Hinzu kommen interaktive Tafelsysteme. Auf Wiesloch bezogen betonte Hoffner, viele Systeme, die derzeit genutzt würden, seien veraltet und entsprächen nicht den künftigen Anforderungen. Wie er weiter ausführte, habe sich die EDV-Abteilung der Stadt klar dafür ausgesprochen, alte Systeme und Gerätschaften abzuschaffen. Das Konzept sieht unter anderem die Installation von Whiteboards mit Kurzdistanzbeamern vor sowie "Großbildfernseher" mit Touch-Display. "Es wird künftig möglich sein, Inhalte von den digitalen Tafeln abzuspeichern", so Hoffner.

Für die einzelnen Schultypen gibt es vom Kultusministerium Hinweise und Arbeitshilfen für eine praktikable Umsetzung. So ist für Grundschulen angedacht, mindestens ein Multifunktionsgerät anzuschaffen, eine digitale Präsentationstechnik möglichst in allen Klassenräumen bereitzustellen und überall WLAN einzurichten. Für die weiterführenden Schulen gelten laut Hoffner folgende Ziele: Einstieg mit mindestens drei digitalen Endgeräten pro Klasse, danach sukzessiver Ausbau, hinzu kommen mobile Endgeräte. Je nach Schulgröße sind ein bis zwei spezielle Computerräume geplant sowie eine digitale Präsentationstechnik in allen Klassenräumen.

Die Stadt als Schulträger hat erste Berechnungen ausgearbeitet, die sich an den jeweiligen Bedarfen orientieren. So fließt das meiste Geld in Richtung Ottheinrich-Gymnasium (nach den derzeitigen Planungen mehr als 440.000 Euro). Insgesamt müssen acht Schulen um- und aufgerüstet werden. "Das meiste Geld wird für die unterschiedlichen Präsentationstechniken genutzt, da fällt für alle Schulen etwas mehr als eine Million Euro an." Der Rest verteilt sich auf WLAN, das notwendige Netzwerk und die zentralen Systeme.

Hoffner verwies darauf, dass nach Abschluss der Digitalisierung im Jahr 2024 für die späteren Jahre die Folgekosten im Auge behalten werden müssten. "Wegen der Komplexität, den immer weiter steigenden Anforderungen und durch die Abnutzung der Gerätschaften entstehen Kosten, die wir einplanen müssen", sagte er. Die Umsetzung aller Maßnahmen wird nunmehr in den kommenden Jahren schrittweise umgesetzt.