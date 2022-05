Von Kerstin von Splényi

Wiesloch. Mit der fröhlichen Melodie "Bringt mich pünktlich zum Altar" aus "My Fair Lady" eröffnete der Tanzclub Schwarz-Gold Wiesloch seinen traditionellen "Tanz in den Mai". Nach mehr als zwei Jahren Zwangspause endlich wieder das Tanzbein schwingen zu dürfen, darauf hatten sich nicht nur die Mitglieder des Clubs gefreut. Zahlreiche Stammgäste, aber auch viele neue tanzbegeisterte Besucher hatten sich im Palatin eingefunden, um nicht nur die teilweise seit Jahren wie einen Schatz gehüteten Eintrittskarten abzutanzen, sondern auch, um gemeinsam mit dem Verein sein 50-jähriges Jubiläum zu feiern.

Begonnen hat alles im Herbst 1972. Am 15. September traf man sich zur Gründungsversammlung im Hotel-Gasthof "Zur Pfalz", wo heute das Sparkassengebäude steht. Unter der tänzerischen Betreuung durch Claudia und Werner Nuzinger fanden in der Bronner-Stube und im Jagdzimmer der "Pfalz" die Trainings- und Übungseinheiten der 16 Paare statt. Das Trainerehepaar Nuzinger prägte 20 Jahre lang das Gesicht des Vereins. Ihrem tänzerischen Anspruch ist es zu verdanken, dass der TC Schwarz-Gold 1984 Mitglied des Baden-Württembergischen Tanzsportverbands TBW wurde und zwei Jahre später auch dem Deutschen Tanzsportverband DTV beitrat. Damit war die Voraussetzung geschaffen, dass sowohl Tanzturniere ausgerichtet werden als auch Paare des Vereins an Turnieren teilnehmen konnten.

Beeindruckend: die Show von Tina Zettelmeier und Benni Eiermann. Foto: kvs

Eigene Turniere werden heute keine mehr veranstaltet, allerdings ist der Verein seit Kurzem wieder durch das Tanzpaar Oriana und Hans Gradl in der Turnierklasse C vertreten. Und jedes Jahr stellen sich einige Paare der Prüfungssituation für das Tanzsportabzeichen. Für jedes teilnehmende Paar ein Gradmesser des Könnens und Trainingserfolgs.

Den Ballgästen waren derartige Leistungsabzeichen nicht wichtig. Sie ließen mit viel Spaß zu mitreißenden Rhythmen der "Manhattan Show Band" das Parkett von drei Tanzflächen glühen. Im voll besetzten Staufersaal hatte der Vorsitzende Werner Ziegler Wieslochs Oberbürgermeister Dirk Elkemann ebenso wie Marion Brasse vom Nordbadischen Sportbund und zahlreiche Sponsoren sowie Freunde des Clubs begrüßt. Dass nun wieder gesellige Veranstaltungen stattfinden können, darüber freute sich Elkemann in seinem Grußwort am meisten. In ihren Glückwunschreden betonten Brasse und Elkemann die Bedeutung des Sports im Allgemeinen und die des Tanzes im Besondern und wünschten dem Verein viel Glück auf seinem Weg.

Mit dem Palatin fühlt sich der Verein schon seit der Eröffnung des Veranstaltungszentrums 1992 verbunden. Bis dahin wurden die beinahe legendären Herbst- und Faschingsbälle des Vereins zum größten Teil in der Wieslocher Stadthalle (heute steht dort die Deutsche Bank) veranstaltet. Schon vor 30 Jahren feierte der TC Schwarz-Gold sein 20. Jubiläum im damals nagelneuen Palatin und seit 2002 ist der "Tanz in den Mai" nicht nur ein festgebuchter Termin im Kalender des Kulturzentrums, sondern auch in dem der Stadt Wiesloch sowie bei zahlreichen Tänzerinnen und Tänzern.

Glückwünsche überbrachten Marion Brasser (li.) und OB Dirk Elkemann (re.) an Werner Ziegler und Lore Oehlbach. Foto: kvs

Höhepunkte des Abends und gern vom tanzenden Publikum in Anspruch genommene Verschnaufpausen waren die Showeinlagen. Beim TC Schwarz-Gold ist es eine schöne Tradition, dass auch die Trainer ihr Können auf großem Parkett beweisen dürfen. Davon konnte sich das Publikum auch in diesem Jahr wieder überzeugen. Erwartungsgemäß war die Qualität der Standard- und Latein-Darbietungen hoch. Mareike Rieger und Mavin Kiel verbreiteten mit ihrer Boogie-Show die reine Lebensfreude. Kiel, amtierender tschechischer Vizemeister, tanzt und trainiert mit seiner Partnerin beim Rock’n’Roll-Sportclub Tübingen.

Mit einer bezaubernden Standard-Show schwebten Stephanie Rathmann und Kristóf Zsolt förmlich übers Parkett. Zsolt, der im Verein Boogie unterrichtet, war 2014 ungarischer Meister im Boogie und ertanzte sich 2019 den dritten Platz der hessischen Meisterschaften Hgr II S-Klasse. Für gute Laune sorgte Stephanie Baßler, die im Verein Line-Dance-Kurse leitet und mit ihrer Crash-Kurs-Einführung sogar Tanzmuffel von den Stühlen aufs Parkett holte.

Eine echte Überraschung war die Präsentation der frisch gekürten Deutschen Meister Senioren II Latein Tina Zettelmeier und Benni Eiermann. Das Paar kam direkt aus Wetzlar und zauberte hochkarätige Turnierstimmung in den Staufersaal. Das Paar, das diesen Titel zum dritten Mal ertanzte, begeisterte mit einer Latein-Show der Extraklasse. Wie beeindruckend lateinamerikanische Rhythmen in Linien und Bilder einer Formation umgesetzt werden können, bewiesen die Weinheimer Allstars der TSG Badenia, die sehr erfolgreich in der Regionalliga Süd tanzen.

Kurzweilig und mit viel Verve führten Werner Ziegler und Lore Oehlbach durch den Abend. Die beiden lenken gemeinsam mit ihren Vorstandskolleginnen und -kollegen als neuntes Team die Geschicke des Vereins. Mit Mut und Idealismus haben sie in Verbindung mit dem Engagement der Tanzlehrer sogar die extremen Herausforderungen der Corona-Krise gemeistert. Der Blick in die Zukunft sei optimistisch, bestätigte Werner Ziegler.