Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch-Baiertal/Schatthausen. Christoph Aly, Vorsitzender des Naturschutzbundes (Nabu) Wiesloch, hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: "Mitte des Jahres, so unsere Planungen, wollen wir mit der Auflistung von Flächen, die sich als Streuobstwiesen eignen oder als solche schon angelegt sind, fertig sein." Gemeinsam mit zahlreichen Unterstützern ist er für das Projekt "Streuobstwiesen in Baiertal und Schatthausen" derzeit dabei, Flächen in dem Bereich aufzulisten und eine übersichtliche Karte geeigneter Streuobstwiesen zu erstellen. In einem weiteren Schritt sollen die Eigentümer dann dazu motiviert werden, all dies ökologisch zu pflegen.

"Es geht uns darum, zunächst mal den Bestand aufzulisten, um dann festzulegen, wie und wo was genau getan werden kann", umriss Aly im Gespräch mit der RNZ das Vorhaben. Erklärtes Ziel ist es, Streuobstwiesen nicht nur zu erhalten und zu schützen, sondern diese für unzählige Tierarten lebensnotwendigen Rückzugsorte aufzuwerten und in ihrem Bestand zu reaktivieren. 20 Grundstücke wollen die Nabu-Mitglieder mit Unterstützung weiterer ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer in den nächsten Monaten erfassen und begutachten. Dabei werden sie sicherlich einige Flächen auch aus dem Dornröschenschlaf erwecken können, um sie ihrem eigentlichen Zweck wieder zuführen zu können.

Zwar gilt Baden-Württemberg als eine Art Vorreiter in Sachen Streuobstwiesen. Aber bedingt durch Flurbereinigungen und den Einsatz von Pestiziden ist der einstmals stolze Bestand von "gestreut" angepflanzten Obstbäumen in ihrem natürlichen Umfeld stark zurückgegangen – und damit wurde auch ein willkommener Ort für Tiere immer kleiner.

Die Landesregierung hat darauf reagiert und Mitte 2020 gesetzlich beschlossen, dass Streuobstwiesen nur noch mit Genehmigung gerodet werden dürfen. Für Pflege-Aktivitäten wie den Baumschnitt gibt es dafür Zuschüsse aus Stuttgart und auch die Stadt Wiesloch fördert die Neupflanzung von hochstämmigen Obstbäumen mit 15 Euro pro Baum. Anträge für Förderungen habe man im Herbst des Vorjahres gestellt und seitens der Ortschaftsräte in Baiertal und Schatthausen wurde nicht nur Zustimmung, sondern auch aktive Mithilfe signalisiert.

Wie Aly betonte, seien diese Programme zwar lobenswert, jedoch könnten sie nicht die notwendige Pflege des Grünlands ersetzen. "Genau da wollen wir ansetzen", meinte der Nabu-Vorsitzende. Sein Vorstandskollege Heribert Schwarz, der das Projekt leitet, und das gesamte Team haben das Problem erkannt. In vielen Fällen hätten die Eigentümer keine Zeit, um ihre Grundstücke zu pflegen, oder die Flächen würden von Waldbäumen "erobert" werden, die dann den natürlichen Lebensraum der Tiere einschränkten. Genau da will der Nabu einsetzen.

"Wir haben uns Wissensvermittlung, praktische Unterstützung und eine Erfolgskontrolle vorgenommen", sagte Aly. Die Landschaft zwischen Baiertal und Schatthausen sei dabei vom Nabu nicht zufällig ausgewählt worden. Abgesehen von Aussiedlerhöfen sei keine Bebauung vorhanden oder künftig geplant.

"Man findet zwischen Hohlwegen, Gehölzen und landwirtschaftlich genutzten Flächen immer noch Wiesen mit altem Obstbaumbestand", freute sich Christoph Aly. Auch sei die Bevölkerung durch vorangegangene Streuobstprojekte des Kulturvereins Schatthausen und der Bürgerstiftung Wiesloch bereits für das Thema sensibilisiert. Es gehe bei der ganzen Sache nicht darum, eine "mustergültige Nabu-Streuobstwiese" umzusetzen, denn man wolle den jeweiligen Eigentümerinnen und Eigentümern das Heft des Handelns nicht aus den Händen nehmen.

"Motivation zur Erhaltung dieses dringend benötigten Lebensraums ist unsere Vorstellung und wir wollen sie zur ökologischen Pflege ermuntern." Wie Aly hinzufügte, werde man nur auf den Flächen aktiv werden, für die eine Genehmigung der Eigentümer vorliege. Nach den Erstgesprächen soll es im Sommer auf einer anderen Ebene losgehen. Nistkästen für Steinkauz, Wendehals, Hornissen, Fledermäuse und Siebenschläfer werden angebracht. "Diese Arten sind in ihrem Bestand in Baden-Württemberg gefährdet, fehlt es doch an den geeigneten Brut- und Schlafstätten." Immerhin handele es sich um eine besonders große Artenvielfalt: Bis zu 5000 Tierarten wurden auf Streuobstwiesen nachgewiesen, von der Amsel bis hin zur Zwergspitzmaus. Leider seien noch keine Erfolgskontrollen für die Förderprogramme vorgesehen, da wolle der Nabu Pionierarbeit leisten.

Der Zeitplan des gesamten Vorhabens ist eng getaktet. Im Herbst dieses Jahres soll die Pflege der ersten Grundstücke nach Absprache mit den Eigentümern erfolgen. Voraussetzung dafür sind die Auszahlung zugesagter Förderungen und die Bereitschaft von Ehrenamtlichen, mitzuwirken. Im Frühjahr 2022 steht die Prüfung der Nistkästen an. Dann könne man feststellen, ob sie von den Tieren auch wirklich angenommen worden seien. Jetzt stehen die angekündigten Gespräche mit den Grundstückseigentümern an. Das habe hohe Priorität.

Wie Aly betonte, könnten mehrere Modelle zur Anwendung kommen. "Sinnvoll erscheint uns beispielsweise, Grundstücke in Pacht zu vergeben. Viele Familien haben bei uns bereits nachgefragt, ob und wo Flächen zur Verfügung stehen würden." Mit einem entsprechenden Pachtvertrag könne die Pflege der Streuobstwiesen abgesichert werden. "Wir denken dabei an so eine Art Patenschaft", gibt sich Aly optimistisch.

Auch über Pflegetrupps wird beim Nabu nachgedacht. Etwa 30 Mitstreiter aus allen Bevölkerungsschichten haben sich beim Naturschutzbund durch aktive Mithilfe bereits engagiert und natürlich liegt die Hoffnung auf der Mitwirkung von zusätzlichen Bürgerinnen und Bürgern. Ein weiterer Aktivposten könnte Aly zufolge der Landschafts-Erhaltungsverband mit Sitz in Sinsheim sein. "Die wollen wir auf jeden Fall ansprechen und mit einbinden", kündigte er an. Aber die Corona-Pandemie birgt in diesen Tagen noch so manche Unabwägbarkeit. Aly schränkte ein: "Wir müssen jetzt abwarten, wie wir unter den geltenden Verordnungen genau vorgehen können."