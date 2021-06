Region Wiesloch. (RNZ) Auch wenn die Corona-Pandemie den Fortgang aller Planungsarbeiten gehemmt hat, gehen die Vorbereitungen zum Ausbau der Landesstraße L723 zwischen Walldorf und Rauenberg weiter. Gestern fanden Probebohrungen zur Untersuchung der Straße selbst und des Untergrunds statt. Am Donnerstag, 10. Juni, sind weitere Bohrungen geplant, auch dann ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen, wie das Regierungspräsidium Karlsruhe mitteilt.

Die L723 als Verbindung zu den Autobahnanschlussstellen der A5 in Walldorf und der A6 in Rauenberg ist durch den Berufsverkehr morgens und abends stark belastet. Ihr Ausbau auf einer Länge von 3,8 Kilometern wird schon lange gewünscht und ist Teil des Mobilitätspakts Walldorf/Wiesloch geworden. Noch befindet sich die in drei Abschnitte geteilte Maßnahme im Planungsstadium: Die Vorplanung läuft für den Teil von der Kreuzung der Wieslocher Straße und der L723, an der Tankstelle in Walldorf, bis zum Knoten mit der Bundesstraße B3; der Ausbau dieses Knotens ist in der Entwurfsplanung; und ihrem Abschluss nähert sich die Entwurfsplanung für den dritten Abschnitt, vom B3-Knoten bis zum A6-Anschluss.

Gestern fanden Probebohrungen zur Vorbereitung des Ausbaus der L 723 zwischen Walldorf und Rauenberg statt. Fotos: Pfeifer

Die Prüfstelle für Straßenbau- und Geotechnik des Regierungspräsidiums hat gestern mit den Untersuchungen begonnen. Teilweise fanden die Arbeiten direkt auf der Landesstraße statt. Ziel ist, Informationen über den Fahrbahnaufbau und mögliche Schadstoffbelastungen zu sammeln. Im Zuge der Bohrarbeiten werden auch an Bauwerken, etwa Brücken, Materialproben entnommen und weitere Untersuchungen durchgeführt.

In den nächsten Wochen werden Untersuchungen zum Zustand der Entwässerungsleitungen und -anlagen am Knoten B 3/L 723 sowie entlang der verlängerten Wieslocher Südtangente (L 594) zwischen der Tankstelle und dem Waldangelbach vorgenommen. Für den L 723-Ausbau rechnet man mit Kosten von mindestens 23 Millionen Euro – das ist eine erste Schätzung, die den Knoten mit der B 3 noch nicht einbezieht, da hier neben dem Land auch der Bund im Boot ist.

