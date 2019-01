Wiesloch. (jdh) Die Landesjugendkantorei Baden trifft sich drei Mal im Jahr ein Wochenende lang zum Singen. Zum ersten Treffen des Jahres 2019 kamen die Jugendlichen und jungen Erwachsenen des Chors im Alter zwischen 14 und 22 Jahren zur Burg Rotenberg und machten sich an die Arbeit. "Am Samstag singen wir dann schon mal acht Stunden lang", erklärte Kirchenmusikdirektor Achim Plagge aus Eberbach.

Zusammen mit Anne Langenbach aus Weinheim leitet er die Kantorei. Der Chor habe derzeit etwa 60 Mitglieder, dennoch sei man natürlich immer auf der Suche nach neuen Stimmen. Insbesondere an Männerstimmen mangele es der Landesjugendkantorei. Die Mitglieder müssen in der Lage sein, die Noten selbstständig vorzubereiten. Nur so sei ein intensives Arbeiten am kurzen Wochenende möglich. "Dazu schicken wir die Noten schon vorzeitig an unsere Mitglieder."

Bei der Gründung habe man schon 2013 mit einer größeren Kampagne zum Finden von Mitgliedern angefangen, auch heute spreche man noch Leute an, insbesondere rekrutiere man sich natürlich aus den Leistungsträgern der verschiedenen Kirchenchöre in Baden. Als der Chor damals gegründet worden sei, seien die meisten Mitglieder noch in der Schule gewesen. Knapp fünf Jahre später seien die meisten der ursprünglichen Mitglieder mit dieser fertig.

Der Höhepunkt eines solchen Wochenendes? Ein Abschlusskonzert. Dieses Mal in der evangelischen Stadtkirche Wiesloch. In der bestens gefüllten Kirche präsentierten die jungen Sängerinnen und Sänger dann zunächst eher klassischen Gesang. Richard Derings "Factum est Silentium" erzählt vom Kampf des Erzengels Michael gegen Luzifer in Gestalt eines Drachen. Bei jedem Stück wurde eine kleine Erklärung zu dessen Hintergründen geliefert. Nach dem Ende eines jeden Stückes gab es zunächst eine kurze, besinnliche Stille, bevor das Publikum in tosenden Applaus ausbrach.

Später lockerten dann auch weniger typische Einlagen das Konzert auf: Neben einem Volkslied aus Schweden ("Zum Tanze da geht ein Mädel") gab es auch "Auf der Schwäbsche Eisenbahne" zu hören. "Wir sind als badische Landeskirche natürlich keine Profis bei der Aussprache. Unsere Nachbarn können das sicher besser," hieß es schmunzelnd. Dennoch gelang es ihnen "halbwegs" und auch entsprechende "Zug-Geräusche" konnten - ganz a cappella - überzeugend dargestellt werden. Überzeugend war sicher auch der kurze Auftritt eines scheinbar eher grantigen Schwaben, der mit dem "trulla, trulla, trullala" des Chores offenbar nichts anfangen konnte und auf Schwäbisch schimpfte.

Den krönenden Abschluss bildete schließlich Richard Barns "Rhythm of Life". Aus einem Musical entnommen und mit Klavier begleitet handelt das Stück von einer Frau, die ihr Geld mit Tanzen verdient und irgendwann die Chance bekommt, ihr Talent auf großer Bühne zu zeigen. Zu diesem Abschluss summte alsbald der eine oder andere im Publikum die Melodie mit und der Chor verabschiedete sich nach minutenlangen Standing Ovations mit einer kurzen Zugabe aus Wiesloch.