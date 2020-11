Von Timo Teufert

Wiesloch. Noch im Juli stieß die geplante Sanierung des Stadtwingerts unterhalb des Gerbersruhparks in Wiesloch bei den Gemeinderäten im Ausschuss für Technik und Umwelt auf wenig Akzeptanz, weil die Pläne bei der derzeitigen Finanzsituation zu teuer seien. Am Mittwochmittag kam nun eine gute Nachricht aus Berlin: Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat die Stadtwingertanlage in das Bundesprogramm "Modellprojekte zur Klimaanpassung und Modernisierung in urbanen Räumen" aufgenommen. Damit verbunden ist eine Förderung von 699.759 Euro, mit denen die Gartenanlage so verändert werden soll, dass sie eine ökologisch nachhaltige Aufwertung im Sinne einer Anpassung an den Klimawandel erfährt.

Der Stadtwingert – ein exponierter Südhang am Rande der Wieslocher Altstadt – wurde früher als Weinberg genutzt. Daher stammt auch der Name "Stadtwingert". Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Fläche in Krautgärten zur Versorgung der Bevölkerung umgewandelt. In den 1960er Jahren entstand auf den aufgelassenen Flächen in unmittelbarer Nachbarschaft zum bestehenden Gerbersruhpark mit viel Engagement der Stadtverwaltung und Spenden aus der Bevölkerung eine repräsentative Gartenanlage mit großen Wasserbecken im Stile der damaligen Zeit des Wirtschaftswunders. Es gab weitläufige Rasenflächen, die Blumenbeete wurden zweimal im Jahr neu bepflanzt. "Die Stadtwingeranlage war Ausdruck des Bürgerstolzes und Aushängeschild der aufstrebenden und prosperierenden Kleinstadt Wiesloch", heißt es im Antrag für das Modellprojekt. Im Laufe der Jahrzehnte hat die Anlage allerdings stark an Glanz eingebüßt. Die aufwendigen Blumenbeete wurden in den 1990er Jahren nach mehreren Sparrunden erheblich reduziert. Die großen oberen Wasserbecken werden von den streng geschützten Wechselkröten im Frühjahr aufgesucht, um dort ihre Laichschnüre abzulegen. "Die durch mehrfaches Nachlaichen bedingte lange Entwicklungsphase dieser Art bis in den September hinein führt hin und wieder zu Konflikten mit der von Bürgerinnen und Bürgern geforderten Sauberkeit und Klarheit des Wassers", heißt es in dem Antrag weiter. Heute weist die Anlage einen hohen Sanierungsbedarf auf und entspricht mit ihrer Vegetation und Bepflanzung – außer den erhaltenswerten Bäumen – nicht mehr den Ansprüchen in Bezug auf die Biodiversität und Artenvielfalt. tt

Insgesamt 200 Millionen Euro stellt die Bundesregierung für das Programm vor allem für Kommunen zur Verfügung. Damit soll ein Beitrag geleistet werden, um die Klimaschutzziele der Bundesregierung zu erreichen. Diese sehen vor, dass bis zum Jahr 2030 in Deutschland eine Reduktion der Treibhausgasemissionen von mindestens 55 Prozent und bis 2050 eine weitgehende Treibhausgasneutralität erreicht werden soll. "Die Umsetzung der Klimaschutzziele bedarf konkreter Beiträge aus allen Bereichen, auch der Stadtentwicklung", heißt es in der Ausschreibung. Urbanes Grün übernehme vielfältige Funktionen für eine klimagerechte Stadtentwicklung und trage zur Senkung der Treibhausgasemissionen bei. "Auch kleinere Grünanlagen können die Temperaturen im Vergleich zur bebauten Umgebung bereits um drei bis vier Grad senken und größere Regenmengen zwischenspeichern", so die Ausschreibung.

Genau hier will Wiesloch ansetzen: So soll zum Beispiel die vorhandene Pergola mit echten Weinreben begrünt werden. "Dadurch entsteht ein schattiger Aufenthaltsort für Besucher. Dieser hebt sich durch die Begrünung und den umstehenden Baumbestand sowie die Wasserbecken, die durch Verdunstung kühlen, mit einer verringerten Lufttemperatur von der städtischen Umgebung ab", heißt es in der Bewerbung der Stadt. Die im Moment sehr struktur- und artenarme Rasenfläche soll durch artenreiche Stauden- und Gräserpflanzungen aufgewertet werden. "Bereiche mit Blühwiese und Liegewiese sollen sich abwechseln und Besucher zum Verweilen einladen." Ein zusätzlicher Baum als CO2-Speicher soll ebenso angepflanzt werden wie insektenfreundliche Stauden, Gräser und Gehölze entlang des Bachlaufs. "Außerdem wird in diesem Bereich der artenreiche internationale Kräutergarten angelegt." Dessen Pflege übernimmt das Bündnis für Demokratie und Toleranz.

Die Wasserbecken erhalten eine Pflanzenkläranlage mit Bodenfilter, sodass das Wasser nicht ausgetauscht werden muss. Auch eine Zisterne mit einem Fassungsvermögen von 10.000 Litern wird eingebaut, um Regenwasser zum Gießen zu speichern. Außerdem sollen die Sandsteinmauern saniert, die asphaltierten Wege zum Großteil entsiegelt und Sitzgelegenheiten aus Holz aufgestellt werden.

"Ich freue mich sehr darüber, dass das von der Stadt Wiesloch eingereichte Projekt Stadtwingertanlage, das ich parlamentarisch begleitet und unterstützt habe, erfolgreich war. 699.759 Euro werden nach Wiesloch fließen, eine stattliche Summe, mit der das geplante Projekt in Angriff genommen werden kann", erklärte die CDU-Bundestagsabgeordnete Nina Warken nach der Bekanntgabe der Projekte, die gefördert werden. Sie dankte der Stadt Wiesloch und dem Bündnis für Demokratie und Toleranz Wiesloch für das große Engagement.

Auch im Rathaus war die Freude groß: "Wir freuen uns riesig über diese Zusage", sagte Oberbürgermeister Dirk Elkemann gestern auf RNZ-Nachfrage. Er sei sehr froh darüber, eine Förderung in diesem Umfang für die Sanierung der Stadtwingertanlage zu erhalten. Insgesamt 90 Prozent der veranschlagten Kosten werden von dem Bundesprogramm getragen. "Dadurch ist jetzt eine Komplettsanierung des Stadtwingerts möglich", sagte Elkemann. Den Stein ins Rollen brachten die maroden Wege und Treppen, deren Sanierung wegen der Verkehrssicherungspflicht nötig ist. Es folgten Pläne für den gesamten Park, die wegen der hohen Kosten aber kleiner dimensioniert werden mussten, als zunächst angedacht. "Nun können wir mit großem Rückenwind das Projekt komplett angehen", freute sich Elkemann, der die frohe Botschaft den Gemeinderäten gestern Abend in der Gemeinderatssitzung verkündete.