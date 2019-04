Wiesloch. (hds) Die Sorgenfalten, die am Vortag bei den Verantwortlichen der TSG wegen des schlechten Wetters noch entstanden waren, verschwanden beim sonntäglichen Stadtlauf. Zwar war es kühl, aber es blieb bei einem nur kurzen Schauer zu einem Zeitpunkt, als über die Hälfte der Läufer bereits die Ziellinie im Stadion überquert hatte. Die 28. Auflage brachte ein Novum, denn ein kleiner Teil der Strecke führte durch die Innenstadt. Für das Teilnehmerfeld sicherlich eine Umstellung, musste doch in der Schlossstraße eine kleine Steigung überwunden und zudem häufig die Richtung gewechselt werden. Für Sieger Michael Chalupsky von der TSG Heidelberg allerdings kein Problem. "Der Kurs in der Stadt selbst war zwar etwas ’eckig’, aber ich bin gut durchgekommen", meinte er kurz nach dem Zieleinlauf. Der Gewinner des Halbmarathons von Heidelberg vor drei Wochen und Sieger im Vorjahr in Wiesloch bewältigte die Zehn-Kilometer Distanz in 32:21 Minuten und kam mit deutlichem Vorsprung vor dem Zweitplatzierten, Steffen Kundel ("Personal Training Hotz") ins Ziel. Dritter wurde Alessandro Cellerone vom "Spard Team Rechberghausen".

Stadtlauf machte seinem Namen alle Ehre

Begonnen hatte das Rennen traditionell mit dem Startschuss durch OB Dirk Elkemann, der sich flugs in die Reihen der Läufer einreihte, am Ende mit einer Zeit unter 39 Minuten einen beachtlichen 18. Platz erlaufen konnte und in seiner Altersklasse gar Zweiter wurde. "Wir hatten über 700 Anmeldungen und rund 680 waren auch am Start", zog der TSG-Chef Manfred Walter eine positive Bilanz. Bei den Damen konnte sich Elisabetha Cantarella (NSV Triathlon) vor Kirsten Wieditz (TSG Wiesloch) behaupten, die in ihrer Altersklasse die Nase vorn hatte. Dritte wurde Pauline Becker vom VfB Wiesloch. Bestens schlug sich zudem Oswald Renz vom TSV Rot, der seine Altersklasse über 60 Jahre gewann und im Gesamtklassement einen hervorragenden 30. Platz belegte.

Mit dabei war das Handball-Inklusionsteam "Die Wiesel" der TSG, das einen Teilabschnitt der Strecke (vier Kilometer) in Bravour bewältigte. Physiomed Hecker stellte im Hauptfeld die stärkste Teilnehmerzahl mit mehr als 60 Läufern, auch andere Institutionen wie die Teams der Sponsoren Sparkasse Heidelberg oder Rewe gingen mit zahlreichen Teilnehmern an den Start. Eine Dame hatte gar einen Sportkinderwagen mit dem Nachwuchs mit dabei und in einem ähnlichen Gefährt saß auch ein kleiner Hund, um mit seinem Herrchen auf die Strecke zu gehen.

Für den Lauf durch die Innenstadt hätten sich die Organisatoren ein wenig Sonne und etwas höhere Temperaturen gewünscht, dennoch waren zahlreiche Menschen gekommen, um die Läufer anzufeuern. "Das war da schon toll" zollte der Zweitplatzierte Kundel den Fans höchstes Lob. Später, als die "Bambini" im Stadion mit viel Begeisterung loslegten, erfuhr die Stimmung noch eine Steigerung, denn Eltern, Omas und Opas und zahlreiche Freunde feuerten die Jüngsten lautstark an. "Über 500 haben an diesen Rennen über 300, 600 und 900 Meter teilgenommen, eine tolle Zahl", freute sich Manfred Walter. Die Schillerschule mit 144 Teilnehmern und die Merian-Schule (134 kleine Läufer) stellten die größten Gruppen. Über die 300-Meter-Distanz war Adrian Loder von der Spielvereinigung Baiertal der Schnellste, Dorothea Kienle (TSG Heidelberg) war über 600 Meter erfolgreich und bei der 900-Meter-Entscheidung setzte sich Katharina Ecker von der LG Kurpfalz durch.

Für die insgesamt 124 Helfer hatte das Rennen bereits lange vor dem Startschuss begonnen. Die Versorgungsstände entlang der Strecke wurden aufgebaut, in der Stadionhalle liefen die Vorbereitungen für die spätere Siegerehrung und außerdem bauten die Teams die Tische für die Verpflegung auf. Die Cheerleadertruppe "Souldancers" aus Heidelberg feuerte die Läufer auf der Zielgeraden lautstark an, direkt nach der Zeitmessung wurden die Teilnehmer vom Sponsorenteam der Bäckerei Rutz mit einer frischen Brezel begrüßt, ehe dann gefachsimpelt und die Rennkleidung gegen Trockenes getauscht wurde.

Siegerin Elisabetha Cantarella (NSV Triathlon; von links) und Sieger Michael Chalupsky von der TSG Heidelberg sowie Engelbert Franz von der TSG Wiesloch (rechts). Foto: Pfeifer

Bei der Siegerehrung in der Stadionsporthalle meinte OB Elkemann, er sei stolz, dass der Stadtlauf erneut so "gut angenommen" worden sei. "Für die Organisatoren gab es wegen der neuen Streckenführung eine große Herausforderung, die bestens bewältigt wurde. Hier gilt mein Dank stellvertretend für alle Engelbert Franz von der TSG Wiesloch." Manfred Walter hob die tatkräftige Unterstützung der Stadt hervor, vor allem bei der Absperrung der Straßen.

Bei der Siegerehrung gab es Urkunden, Geschenke und Glückwünsche für die Leistungen. Für die TSG selbst war der Stadtlauf nebst Rahmenprogramm eine gute Gelegenheit, die Vereinskasse aufzubessern, denn viele nutzten den Besuch, um sich mit Kuchen oder Deftigerem zu versorgen.