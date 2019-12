Stimmungsvolle Musik in stimmungsvollem Ambiente: die Stadtkapelle in der evangelischen Stadtkirche. Foto: Pfeifer

Wiesloch. (hds) Der Rahmen beim traditionellen Adventskonzert der Stadtkapelle Wiesloch in der evangelischen Stadtkirche stimmte mal wieder. Ein ausgewogenes, dem Anlass entsprechendes Programm, vom Dirigenten Harald Weber zusammengestellt, die perfekte Umsetzung der jeweiligen Werke und der eindrucksvolle Kirchenraum – alle Plätze waren besetzt – ließen die einstündige Veranstaltung zu einem musikalischen Erlebnis werden.

Mit dem „Canterbury Choral“ von Jan van der Roost gelang der Einstieg in den Abend stimmungsvoll, ruhig und getragen, zum Finale des Werks hin stieg der Spannungsbogen aber mächtig an. Pfarrer Dr. Andreas Blaschke, dem Hausherren, blieb es vorbehalten, die Besucher zu begrüßen. „Als ich vor fünf Jahren hier angefangen habe, war ich gleich beim Adventskonzert der Stadtkapelle. Die ersten Reihen waren frei und ich hatte mich noch gewundert. Später durfte ich erfahren, warum: Und ich darf ihnen sagen, die spielen zwar laut, aber gut“, verteilte er mit einem Augenzwinkern ein gerüttelt Maß an Vorschusslorbeeren.

Diese sollten sich im Verlauf des Konzerts mehr als bewahrheiten. Denn mit den „Variationen on a Bach Choral“ aus der Feder von Jack Stamp wurden gleich vier unterschiedliche Elemente zur Aufführung gebracht. Während von draußen die Lichter des sich drehenden Kinderkarussells vom Weihnachtsmarkt her stimmungsvolle Impressionen in das Innere der Kirche sendeten, interpretierte die Stadtkapelle Stamps Werk mit einem furiosen Entree, begleitet vom unüberhörbaren Schlagzeug, um dann später leise und besinnlich fortzufahren. Weich, um dann emotional aufzubegehren, variantenreich und doch in Summe beruhigend – diese Stimmungslagen kennzeichneten das Werk „A lovely Rose“ von Chen Qian, ehe Tine Groß als Gesangssolistin bei „The Wexford Carols“ einen Einblick in irische Weihnachtsmusik gab. Nach „Von guten Mächten wunderbar geborgen“, von Martin Scharnagl arrangiert und auf einem Text von Dietrich Bonhoeffer basierend, blieb es Pfarrer Blaschke vorbehalten, über den im Dritten Reich hingerichteten evangelischen Theologen Bonhoeffer Wissenswertes zu berichten. „Er hat mit diesem Text sozusagen einen ’Schlager’ für die heutige Zeit geschrieben“, so Blaschke.

Als Solistin an der Klarinette spielte Sandra Goldschmidt in „Gabriels Oboe“ auf, ein Werk, das von Ennio Morricone komponiert wurde, ehe Tine Groß bei „Grown up Christmas List“ (von David Forster und Linda Thompson-Jenner) die besinnliche Weihnachtszeit textlich zu Gehör brachte. Mit einer akustischen Adventsstimmung, von Guido Rennert als Potpourri arrangiert, zum Finale und der Zugabe „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“ beschloss die Stadtkapelle Wiesloch einen stimmungsvollen Spätnachmittag. Die Vorsitzende Michaela Maurer bedankte sich bei allen Beteiligten und den Konzertbesuchern, von denen viele anschließend noch einen Abstecher auf den benachbarten Weihnachtsmarkt machten.