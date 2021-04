Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch.Beim Rückblick auf die Jahre 2019 und 2020 auf die Aktivitäten der Stadtbibliothek berichtete der Leiter der Einrichtung, Thomas Michael, über die zwangsläufige Anpassung der Aktivitäten an die geltenden Verordnungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. In der Sitzung des Ausschusses für Verwaltung, Kultur, Sport und Soziales präsentierte er in seiner Bilanz gleich zwei Jahre. "Insbesondere das Vorjahr stand ganz im Zeichen von Einschränkungen und Veränderungen, bedingt durch die Pandemie", so Michael.

Doch trotz zeitweiliger Schließung und geringerem Besucheraufkommen sei man, wie Michael betonte, "vergleichsweise glimpflich" davon getroffen worden. Auch die Haushaltssperre sei zwar unerfreulich, aber unumgänglich gewesen. Positiv bewertete er die Tatsache, dass sich niemand im Team infiziert habe. "Wir konnten kontinuierlich arbeiten und die Ausleihzahlen sanken nicht in dem befürchteten Maße".

Dennoch gab es Einschnitte. Führungen für Schulklassen, um speziell Kinder an Bücher heran zu führen, mussten fast vollständig entfallen, ebenso alle übrigen Veranstaltungen wie beispielsweise Lesungen, Figurentheater und Ferienkurse. Dennoch ließ sich das Team der Stadtbibliothek nicht entmutigen und mit kreativen Ideen gelang es unter schwierigen Bedingungen, die Leserschaft bei der Stange zu halten. Michael verwies dabei auf den "Buch-Taschenservice", der in der Phase des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 ins Leben gerufen wurde. "Wir waren eine der ersten Büchereien in der Region, die eine kontaktlose Ausleihe umsetzen konnten". Mehr als 230 Taschen wurden zwischen März und Mai im Halbstundenrhythmus abgeholt, versehen mit Medien aller Art. "Unsere Leserinnen und Leser haben vielfach ihre Auswahl selbst getroffen, wir haben allerdings für Unentschlossene Überraschungspakete vorbereitet, die gut ankamen".

Trotz der Pandemie habe man positive Nebeneffekte beim Verhalten der Leserschaft registrieren können. Manche hätten vermehrt zu Büchern gegriffen und viele Eltern hätten die Gelegenheit genutzt, mit unterschiedlichen Medien Abwechslung in den Tagesablauf ihres Nachwuchses zu bringen. Ebenfalls im Blickfenster der Nutzer habe verstärkt die Online-Ausleihe gestanden.

"Wir hatten im Frühjahr 2020 für fünfeinhalb Wochen geschlossen sowie jetzt wieder ab Dezember", sagte Michael. Dennoch habe man die Verbundenheit mit der Stadtbibliothek gespürt. Derzeit können nach vorheriger Terminabsprache bis zu 15 Leseratten die Räumlichkeiten in der Gerbersruhstraße für 30 Minuten besuchen, um sich mit Lesestoff einzudecken.

Beim Blick auf die Statistik hob Thomas Michael hervor, diese habe – bedingt durch die Rahmenbedingungen – kaum vergleichbaren Aussagewert. Wir können da keine seriösen Rückschlüsse ziehen", resümierte er. So wurden immerhin 407 Neuanmeldungen registriert. Im Vergleich zu 2019 war das ein Rückgang, da waren es 622. Mindestens eine Ausleihe im Jahr tätigten knapp 3000 Kunden, in 2019 waren es fast 3900. Dafür stieg die Zahl der virtuellen Besucher, die die Online-Ausleihe nutzten, an. Der Wissensdurst bezüglich Nachrichten und Meldungen aus aller Welt ging sprunghaft nach oben. Über den "Pressreader", dem Online-Portal für Zeitschriften weltweit, wurden über 24.000 Artikel abgerufen, 2019 waren es lediglich etwa 13.000.

Ebenfalls eine Steigerung habe man bei den Ausleihzahlen für DVDs registrieren können. "Da macht sich bemerkbar, dass wir dieses Medium seit Beginn des Jahres kostenlos anbieten", so der Bibliotheksleiter. Vor allem Filme für Kinder und Jugendliche hätten sich als Renner erwiesen.

In seinem Ausblick meinte er, eine baldige Rückkehr zur Normalität sei derzeit aufgrund der Zahlenentwicklung noch nicht absehbar: "So wird der Abhol- und Lieferservice bis auf weiteres ein fester Bestandteil unseres Angebots bleiben".

Gerade der Lieferservice, der auch die Stadtteile umfasst, genieße bei der Leserschaft hohe Anerkennung. "Dabei besuchen wir jeweils samstags den Personenkreis, der in seiner Mobilität stark eingeschränkt ist", erklärte Michael das Angebot. Man überlege sogar, dieses Angebot auch nach der Pandemie aufrecht zu erhalten. Dennoch: Planungen seien erlaubt und vielleicht klappe im Juni die vorgesehene Lesung mit der Autorin Ella C. Werner. Die Kosten dafür übernimmt der Verein "Deutsche Literaturfonds", der bei einer Absage die Ausfallgelder tragen werde.