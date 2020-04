Wiesloch. (hds) Der seit einigen Tagen angebotene Abholservice für die Kunden der Stadtbibliothek Wiesloch ist nach Worten von Thomas Michael, Leiter der Bücherei, ein voller Erfolg. "Das Angebot wird gut angenommen. So hatten wir beispielsweise am vergangenen Dienstag insgesamt rund 20 Abholungen ’kontaktlos’ an unserer Tür zur Bücherei in der Gerbersruhstraße", so Michael.

Es ist dazu lediglich eine kurze telefonische Rücksprache (0 62 22/ 92 93 15) oder eine Kontaktaufnahme per E-Mail (stadtbibliothek@wiesloch.de) notwendig. Vom Team der Stadtbibliothek werden dann Abhole-Tage und genaue Uhrzeiten festgelegt. Damit soll sichergestellt werden, dass nicht mehrere Personen gleichzeitig vor der Tür warten müssen.

"Das klappt gut", freut sich Michael über die Akzeptanz. Die Bestellungen sind ganz unterschiedlich. "Es werden konkrete Titel oder weitere Produkte aus unserem Angebot bestellt, es kommt aber auch vor, dass wir für interessierte Kunden nach unseren Vorstellungen etwas zusammenstellen." So habe eine Mutter beispielsweise für ihre Kinder darum gebeten, altersgerechte Bücher, Spiele und CDs auszuwählen. Behalten werden dürfen die ausgeliehenen Produkte bis zum Zeitpunkt der Wiedereröffnung der Stadtbibliothek.

Ab sofort bietet nun die Bücherei auch für alle, die noch keinen Bibliotheksausweis besitzen, also für Neukunden, einen unbürokratischen Zugang zu den digitalen Angeboten an. Und dies ebenso kostenlos wie für die Kunden, die bereits einen Ausweis besitzen, bis zum Zeitpunkt der Wiedereröffnung der Stadtbücherei.

"Interessenten übermitteln ihren Namen, ihr Geburtsdatum sowie ihre Adresse. Dazu wird eine Mailadresse oder eine Telefonnummer benötigt. Anschließend stellen wir eine Kundenkarte aus und übermitteln dann die entsprechenden Zugangsdaten", so Thomas Michael. Danach kann das digitale Angebot umgehend genutzt werden: Die E-Ausleihe ermöglicht den Zugriff auf die "Metropolbib", auf digital abrufbare Zeitschriften und Zeitungen im "Pressreader" sowie auf Datenbankangebote von Brockhaus und Munzinger.

"Das soll eine zusätzliche Möglichkeit bieten, die durch den Corona-Virus bedingten Einschränkungen im Alltag etwas zu mindern und aufkommende Langeweile zu vermeiden", erhofft sich Michael vom Angebot.