Wiesloch. (hds) Die Impf-Priorisierung wird am 7. Juni bundesweit aufgehoben. Somit besteht die Möglichkeit, dass sich alle, losgelöst von der bisherigen Regelung, nun registrieren lassen können. In Kooperation mit den mobilen Impfteams des Rhein-Neckar-Kreises bietet die Stadt Wiesloch nun vom 13. bis 17. Juni im Palatin die Möglichkeit, sich ohne Registrierung impfen zu lassen.

Im Juni geht es um die Erstimpfung, für die Zweitimpfung ist die Zeitspanne vom 25. bis 29. Juli fest eingeplant. Verabreicht wird der Impfstoff von Moderna. Das Angebot, das seitens des Kreis-Gesundheitsamts bereits Ende Mai angekündigt worden war, richtet sich an Bürgerinnen und Bürger Wieslochs sowie an jene, die in der Weinstadt ein festes Arbeitsverhältnis nachweisen können. Dies gilt vor allem für Beschäftigte in Einzelhandel, Gastronomie und sogenannten körpernahen Dienstleistungen (etwa Kosmetikstudios). Impfberechtigt ist man ab dem 16. Lebensjahr. "Auswärtige" können bei der Aktion auf keinen Fall berücksichtigt werden. Insgesamt sollen je 1500 Erst- und Zweitimpfungen verabreicht werden.

"Wir erhoffen uns für unsere Bürgerschaft ein Angebot im Wohnort, das sicher sehr gut angenommen wird", so Bürgermeister Ludwig Sauer. "Uns geht es darum, im Besonderen Personen anzusprechen, die mit der Impfkampagne bisher nicht erreicht worden sind." Laut Vorgaben des Rhein-Neckar-Kreises werden die "impffernen Bevölkerungsgruppen" verstärkt in den Blick genommen. Verschiedene Personenkreise werden von der Stadt durch eine gezielte Vorabinformation auf die Vor-Ort-Impfung aufmerksam gemacht. "Wir hoffen nun, dass möglichst viele der angesprochenen Bürgerinnen und Bürger kommen", so Sauer.

Klar ist bereits jetzt, dass nicht alle Impfwilligen bedacht werden können, zumal man den "Andrang" im Vorfeld nicht genau kalkulieren kann. Dennoch hat man sich vorbereitet. Laut Sauer werden vor dem Palatin entsprechende Wartezonen eingerichtet. Dort werden alle Interessenten überprüft, ob sie in Wiesloch wohnen (Personalausweis) oder eine Arbeitgeberbescheinigung vorweisen können. Unterschiedliche Zeitfenster für jeweils 100 Personen sind vorgesehen. Vom Sonntag, 13. Juni, bis Mittwoch, 16. Juni, gibt es die Möglichkeit, sich um 10.30 Uhr, 12 Uhr und 13.30 Uhr einzureihen. Am Donnerstag, 17. Juni, starten die Zeitfenster um 12 und um 13.30 Uhr.

Im Palatin selbst sind dann für die Registrierung Personalausweis, Krankenversichertenkarte sowie Impfpass (soweit vorhanden) bereitzuhalten. Sollte kein Impfpass vorhanden sein, wird eine Impfersatzbescheinigung ausgestellt. Die Stadtverwaltung weist ausdrücklich darauf hin, dass es keinen Sinn ergibt, sich bereits nachts oder am frühen Morgen anzustellen, da erst zu den angekündigten Zeitpunkten mit der Anmeldung begonnen wird. Für die Koordination wird Personal der Stadt vor Ort sein. Alle Wartenden werden darum gebeten, die bekannten Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten und medizinische oder FFP2-Masken zu tragen. Außerdem bitten die Organisatoren darum, möglichst zu Fuß oder mit dem Rad zu kommen.

In Schwetzingen startete eine gleichartige Aktion bereits am Donnerstag. "Das ist für uns eine Art Blaupause", sagte Bürgermeister Sauer. Man sei mit dem dortigen Ordnungsamt in Verbindung, um Erfahrungswerte einzuholen. "Uns ist klar: Das wird sicherlich eine logistische Herausforderung", betonte Sauer. Der Verzicht auf eine Anmeldung heißt: Geduld und Ausdauer beim Warten mitbringen.