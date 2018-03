Wiesloch. (hds) Der Haushalt der Stadt Wiesloch für das kommende Jahr wurde in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates beschlossen, ebenso die mittelfristige Finanzplanung und auch der Wirtschaftsplan der Stadtwerke für 2018. Kämmerin Petra Hoß fasste nochmals das Zahlenwerk zusammen und hob hervor, dass es bezüglich der Darlehensaufnahme eine Veränderung gegenüber dem ursprünglichen Ansatz gegeben habe. "Es sind nunmehr 11,9 Millionen Euro statt der zunächst vorgesehenen 11,5 Millionen Euro", berichtete sie.

Der Ergebnishaushalt 2018 schließt nach den Berechnungen der Kämmerei mit Erträgen in Höhe von 66,2 Millionen und Ausgaben von 65,7 Millionen Euro ab. Wie schon 2017 entfallen auch im kommenden Haushaltsjahr 84 Prozent der Einnahmen auf Steuern und Abgaben. "Für 2018 prognostizieren wir Gewerbesteuereinnahmen von 10,5 Millionen Euro, bei den Grundsteuern A und B gehen wir von einem Betrag in Höhe von 5,2 Millionen Euro aus", so Kämmerin Petra Hoß. Die Einkommenssteuer ist ihr zufolge nach wie vor die größte Einnahmequelle für Wiesloch. Nach den bisher vorliegenden Orientierungsdaten des Landes kann mit 16,2 Millionen Euro gerechnet werden.

Auf der Ausgabenseite sind 65,7 Millionen Euro geplant, davon entfallen 55 Prozent alleine auf Transferleistungen (Zuweisungen und Zuschüsse, Umlagen an den Kreis sowie beim Finanzausgleich und Zahlungen an städtische Beteiligungen). Personalkosten schlagen mit 13,5 Millionen zu Buche, ein Plus von rund 600.000 Euro gegenüber dem Vorjahr. Dies kritisierte die Fraktion der Grünen (siehe Stellungnahmen). Der abgesetzte Tagesordnungspunkt zum Thema "Gemeinschaftsschule" hatte dazu geführt, dass sich Teile der Freien Wähler und der Wählergemeinschaft Frauenweiler/Altwieslocher Liste sowie Bernd Lang (FDP) kurzfristig gegen den Haushalt aussprachen (die RNZ berichtete ausführlich). Abgelehnt wurde das vorgelegte Zahlenwerk für 2018 auch von der Fraktion der Grünen, CDU und SPD stimmten dafür. Das Ergebnis: 15 zu 11 Stimmen für den Vorschlag der Verwaltung.