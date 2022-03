Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Es wird vorerst keine Allgemeinverfügung der Stadt Wiesloch gegen die montäglichen "Spaziergänger" geben. Dies teilte Oberbürgermeister Dirk Elkemann auf RNZ-Nachfrage am Freitag mit. Basis der jetzt getroffenen Entscheidung seien in erster Linie rechtliche Überlegungen, die mit der Polizei abgestimmt worden seien, so der OB. Somit gibt es keine Möglichkeit für die Polizei, direkt gegen diesen Personenkreis vorzugehen. "Wir als Stadtverwaltung haben auf Basis des aktuellen Beschlusses des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg vom 4. Februar dieses Jahres geprüft, ob eine Allgemeinverfügung erlassen werden kann, mit der präventiv die unangemeldeten ,Montagsspaziergänge’ verboten werden können", so Elkemann. Allerdings: Allein der Verstoß gegen die Anmeldepflicht rechtfertige kein allgemeines Verbot, so die Argumentation des Verwaltungsgerichtshofs.

Entscheidend seien die Art, der Umfang und das Ausmaß von Verstößen bei den bisherigen Veranstaltungen, erläuterte Elkemann. So sei es in der Stadt Karlsruhe, auf deren Allgemeinverfügung sich der Beschluss des Gerichts bezieht und sich die dazugehörige Gefahrenprognose stützt, zu verschiedenen Vorfällen gekommen: Die Teilnehmenden hätten sich unter anderem den polizeilichen Anordnungen widersetzt, Polizeiketten seien durchbrochen und trotz Aufforderung weder Mindestabstände noch Maskenpflicht beachtet worden. "Weiterhin wurden Sprechchöre und Ausrufe skandiert, bei denen die Gefahr von Aerosolen entstand", berichtete der Wieslocher Rathauschef aus der Gerichtsakte.

Bei den verschiedenen Montagsspaziergängen in Wiesloch habe es keine solchen Zwischenfälle gegeben, die ein Eingreifen der Polizei erforderlich machten. "Als rechtliche Grundlage, dass solch eine Allgemeinverfügung auch juristisch haltbar ist, dient die nun vorliegende Gefahrenprognose durch Polizei und Ordnungsamt in unserer Stadt. Danach sind die Kriterien für den Erlass einer Allgemeinverfügung nicht erfüllt", betonte Elkemann. "Klar ist: Die Aktionen der ,Spaziergänger’ stießen in der Wieslocher Bevölkerung und darüber hinaus auf großen Unmut und Unverständnis. Wir mussten jedoch abwägen und alle Kriterien berücksichtigen, welcher Schritt letztendlich der sinnvollste ist.

Auch im Gemeinderat sei der Sachverhalt wiederholt diskutiert worden, so auch im öffentlichen Teil der Sitzung in der Vorwoche. Wieslocher Organisationen, die Verwaltung und Einzelpersonen hätten in unterschiedlicher Form Kontrapunkte zu den "Spaziergängern" gesetzt. "Im Gemeinderat und auch in der Öffentlichkeit wurden Forderungen laut, eine Allgemeinverfügung zur Unterbindung der ,Spaziergänge’ zu erlassen. Diese politischen Forderungen sind auf den ersten Blick nachvollziehbar, wenn man bedenkt, dass ,Spaziergänge’ nicht angemeldet und Masken- sowie Abstandspflicht zumindest teilweise nicht beachtet werden."

Andererseits müssten jedoch auch die Folgen einer Allgemeinverfügung und ihrer polizeilichen Durchsetzung bedacht werden, so der OB. "Ich halte die Wahrscheinlichkeit einer größeren Eskalation im Falle einer polizeilichen Auflösung von ,Spaziergängen’ mit einer Vielzahl von Bußgeldbescheiden für höher als das Gefährdungspotenzial einer Gruppe, die ruhig und vollkommen gewaltfrei durch die Straßen zieht."

Abgesehen von der Gefahrenprognose durch Polizei und Ordnungsamt, die rechtliche Bedenken gegen eine Allgemeinverfügung hervorrufen, hält Elkemann eine Verfügung auch politisch nicht für sachdienlich. "Sicher gibt es unter den ,Spaziergängern’ Menschen, die eine Spaltung der Gesellschaft herbeiführen wollen. Von diesen Menschen geht der rechtliche Konflikt aus. Ich missbillige das ausdrücklich und fordere alle ,Spaziergänger’ zu rechtskonformem Verhalten auf, also Anmeldung von Versammlungen und Einhalten der Corona-Regeln."

Er warne allerdings davor, bei jeder Provokation mit der ganzen Macht des Staates einzugreifen und so die Gräben in der Gesellschaft zu vertiefen. Erst dann hätten die Spalter der Gesellschaft gewonnen. Aus den bisherigen Beobachtungen nehme die Anzahl der "Montagsspaziergänger" stetig ab. Die Lage werde jedoch weiterhin von Seiten der Polizei und des Ordnungsamtes bewertet. "Sollte sich an der Situation etwas ändern, können wir eine Allgemeinverfügung jederzeit erlassen."