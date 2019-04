Wiesloch. (hds) Die Verwaltung wird für die Umgestaltung des Stadtwingerts, des unteren Teils des Gerbersruhparks, in den kommenden Monaten ein Konzept erarbeiten und dies im Herbst vorstellen. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats hatte die Grünen-Fraktion einen entsprechenden Antrag eingebracht. "Wir haben drei Punkte, die wir zur Umsetzung vorschlagen", so Gabriela Lachenauer. So geht es um die Sicherung und den Ausbau des vorhandenen Wechselkröten-Biotops im südlichen Bereich, die derzeit "monotonen Rasenflächen" sollen durch bunte Wiesen ersetzt werden und zudem sieht der Grünen-Antrag vor, eine Fläche für sogenanntes "Urban Gardening" (Bürger können selbst gärtnerisch tätig werden) bereitzustellen. "Wir sehen in dem Urban Gardening eine gute Möglichkeit, ökologische Ideen mit kreativer Begrünung zu verbinden. Dies stellt eine sinnvolle Bereicherung der Lebensräume in der Stadt dar, außerdem können sich Privatpersonen, aber auch Vereine und Schulklassen dort betätigen", führte Gabriela Lachenauer aus.

Wechselkröten-Biotop soll unbedingt erhalten bleiben

Bei der Abstimmung sprachen sich alle Mitglieder des Gemeinderats für den Erhalt des Wechselkröten-Biotops aus, auch die Umwandlung der Freiflächen in eine bunte Wiesenlandschaft, die unterschiedlich genutzt werden kann, fand eine knappe Zustimmung. Dagegen votierte die Mehrheit im Rat (13 Nein-Stimmen, elf Ja-Stimmen, eine Enthaltung) gegen das öffentliche Gärtnern. Zum letzten Punkt wurde von den Stadträten, die sich dagegen aussprachen, unter anderem der nicht ideale Standort für solche Aktionen angeführt. Von Gabriela Lachenauer war zuvor darauf verwiesen worden, dass sich die Gerbersruhschule bereits bereit erklärt habe, bei der Gestaltung mitzuhelfen und sich entsprechend zu engagieren. Dennoch wurden Bedenken hinsichtlich der Kontinuität eines Mitwirkens von Privatpersonen oder Vereinen geäußert.

Von Verwaltungsseite hatte Meinrad Singler vom Fachbereich Technischer Service, Stadtgrün und Umwelt berichtet, grundsätzlich lasse sich im Gerbersruhpark selbst und in den angrenzenden Flächen "Urban Gardening" etablieren, doch müsste sich eine Gruppe aus der Bevölkerung selbst dauerhaft darum kümmern. Diese Aufgabe könne von der Stadtgärtnerei mit ihren Ressourcen nicht übernommen werden, so Singler. Er ergänzte, es müsse Ziel sein, bei allen möglichen Veränderungen wie der Sanierung der baulichen Anlagen und der technischen Einrichtungen, den Charakter des Areals beizubehalten. Erste Schritte will man im Herbst angehen, indem drei der vier Wasserbecken im Süden des Parks überholt werden sollen. "Der gesamte Sanierungsbedarf ist nach mehr als fünfzig Jahren nicht zu übersehen", so Singler. In dem jetzt zu erstellenden Vorschlag sollen alle Anregungen auf Umsetzbarkeit geprüft und ein Gesamtkonzept nebst finanziellem Aufwand erarbeitet werden.