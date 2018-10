Wiesloch. (hds) Peter Albrecht machte es kurz und bündig. "So sieht er aus, so klingt er", stellte er sich im Rahmen einer Feierstunde im großen Sitzungssaal des Rathauses vor, bei der er als neuer Leiter des Polizeireviers Wiesloch offiziell eingeführt wurde. Der 52-Jährige tritt die Nachfolge von Uwe Schrötel an, der über elf Jahre die Geschicke der Polizei in der Weinstadt und weiteren neun Städten und Gemeinden lenkte und jetzt als Chef ins Heidelberger Revier Mitte geht. Für beide ein Wechsel, der sich positiv auf die Schulterklappen auswirkte, wurden sie doch vor einigen Tagen zu Polizeidirektoren befördert.

Albrecht kommt aus Mannheim, dort hatte er ein Jahrzehnt lang in der Neckarstadt, einem Problemviertel in der Quadratestadt, nach Worten des bei der Veranstaltung anwesenden Mannheimer Polizeipräsidenten Thomas Köber sehr erfolgreich als Leiter der dortigen Dienststelle gearbeitet. Albrecht ist verheiratet, hat zwei Kinder und hat seinen Wohnsitz in Eschelbronn. "Ich habe jetzt sogar einen kürzeren Weg zu meiner Arbeitsstelle", meinte er humorvoll.

Wieslochs Oberbürgermeister Dirk Elkemann sprach von einer "illustren Runde, die dem Anlass gerecht wird". Er konnte unter anderem die Landtagsabgeordneten Claudia Martin, Karl Klein (beide CDU) und Hermino Katzenstein (Grüne) sowie Vertreter der Umlandgemeinden und der Rettungsorganisationen wie DRK und Feuerwehr begrüßen. Auch eine Abordnung aus dem PZN war gekommen.

Elkemann würdigte die Verdienste Schrötels, zählte wichtige Ereignisse während dessen Amtszeit auf, und bescheinigte ihm, immer "mit ruhiger Hand und kompetent" agiert zu haben. Insbesondere hob er seine Einsätze bei diversen Fußballspielen hervor, 125 an der Zahl, erwähnte die Begleitung bei unzähligen Festen, aber auch das besonnene Vorgehen bei Demonstrationen und Kundgebungen.

Neuer Revierleiter Peter Albrecht. Foto: Pfeifer

"Sie waren sicherlich ein strenger Chef, aber stets mit Vorbildfunktion und mit großem Engagement für sein Mitarbeiterteam auf der Dienststelle". Mit einem "weinenden und lachenden Auge" sehe man seinen Weggang und der Rathauschef wünschte Uwe Schrötel viel Erfolg für dessen weitere Aufgaben.

Für Peter Albrecht sei die Tür für die Kommunikation stets offen, so Elkemann. "Sie kommen aus Mannheim, einem besonderen Pflaster gerade in der Neckarstadt, und wir wünschen in einem eher ländlichen Bereich einen guten Start", bot Elkemann Kooperationsbereitschaft an.

Polizeipräsident Köber hob hervor, dies sei ein wichtiger Tag für die Polizei, aber auch für die zehn Städte und Gemeinden, die vom Polizeirevier Wiesloch betreut werden. "Es ist ja eigentlich keine Verabschiedung, sondern ’nur’ ein Personalwechsel innerhalb der polizeilichen Organisation."

Und dies habe nichts mit Willkür zu tun, sondern entspreche den Gepflogenheiten im höheren Dienst. Wiesloch sei ein "schönes Revier" mit breit gefächerten Aufgaben. Aber auch im eher beschaulichen Umfeld beobachte man die Auswirkungen der gesellschaftlichen Veränderungen, die derzeit zu registrieren seien.

Den beiden frisch gebackenen Polizeidirektoren stelle er ein sehr gutes Führungszeugnis aus. Beide hätten oftmals nur mit Kraftakten und hoher Belastung für den gesamten Mitarbeiterstab handeln können. "Gerade bei der personellen Ausstattung ist bei uns im Zuständigkeitsgebiet noch Luft nach oben", fügte Köber hinzu.

Schrötel bezeichnete er als "äußerst gradlinig", zudem sei er mit einer hohen, sozialen Kompetenz ausgestattet. Für Albrecht fand er ähnliche Worte. In dem doch "extrem bunten Revier" in der Neckarstadt habe er unzählige Krisen bewältigt und er habe aus seinem Herzen nie eine Mördergrube gemacht.

Für Uwe Schrötel gab es so manchen Händedruck, Geschenke von den Kollegen und der Stadt wurden überreicht sowie viele Dankesworte gesprochen. Und Schrötel meine denn auch: "Es hat mir hier in Wiesloch viel Spaß gemacht."