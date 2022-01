Wiesloch/St. Leon-Rot. (obit) Nachdem in den vergangenen Wochen montags teilweise mehrere hundert Menschen bei sogenannten "Spaziergängen" durch Städte und Gemeinden in der Region gelaufen sind, veranstaltet ein linkes Bündnis aus Wiesloch und Walldorf nun eine Kundgebung. Diese findet am Montag, 17. Januar, 19 Uhr, auf dem Vorplatz der evangelischen Kirche in Wiesloch statt.

Bei den "Spaziergängen" protestieren Bürgerinnen und Bürger gegen die Corona-Maßnahmen der Bundes- und Landesregierungen. Unter anderem zogen am vergangenen Montag in Wiesloch zwischen 500 und 600 Menschen durch die Fußgängerzone und Teile der Innenstadt. In St. Leon-Rot waren es knapp 200 Personen. Auch in Walldorf sollen in der Vergangenheit "Spaziergänger" unterwegs gewesen sein.

Die Kundgebung wird von der Antifa Jugend Walldorf organisiert. Deren Mitteilung in den sozialen Netzwerken nach, versuchen bei den "Spaziergängen teilweise radikale rechte Verschwörungstheoretikerinnen und -theoretiker, Bürgerinnen und Bürger auf ihre Seite zu ziehen." Bei der Kundgebung soll es Redebeiträge und Infomaterialien geben.

Den Polizeiberichten der vergangenen Wochen zufolge kam es bei den "Spaziergängen" zu keinen Vorkommnissen. Der Zug am vergangenen Montag durch Wiesloch wurde von zwei Streifeneinheiten begleitet, der in St. Leon-Rot von einer. Auch am heutigen Montag könnten "Spaziergänge" stattfinden.