Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch-Frauenweiler. Man nehme zwei "Pälzer Buwe", stelle sie auf eine Bühne und lasse sie loslegen. "Spitz & Stumpf", hinter denen sich die kalauernden Bernhard Weller und Götz Valter verbergen, sind derzeit auf finaler Tournee und ihre Abschiedsvorstellungen werden mit "Hurtig im Abgang" beschrieben. 250 Besucher in der ausverkauften Mehrzweckhalle in Frauenweiler – die Bühne war diesmal an der seitlichen Wand aufgestellt – bogen sich vor Lachen. Situationskomik, gepaart mit deftigem O-Ton aus der "Palz" und köstlichen Einlagen haben die Komödianten "Spitz & Stumpf" fast 25 Jahre lang zu herrlich verrückten Gegensätzen werden lassen.

Das Weingut von Eugen Stumpf (Götz Valter) dient als Kulisse für die verwirrenden Wortspiele der beiden. Und der Wein steht dabei selbstredend im Mittelpunkt, denn die Sorge um das Pfälzer Viertel, diese 0,25 Liter besten Rebensaftes aus der heimischen Region, zieht sich wie ein roter Faden durch die Aufführung. In diesem Punkt sind sich Friedel Spitz (Bernhard Weller) und der Weingutchef einig, gilt es doch, wenigstens diesen kleinen Ausdruck heimischer Eigenheit zu retten. Dafür legen sich die so gegensätzlichen Protagonisten mächtig ins Zeug.

Es war ein Wechselbad der Gefühle. So berichtete Eugen Wissenswertes über seine Angetraute Mathild‘, die ihn ständig mit seiner Arbeit alleine lässt, da sie häufig zur Kur reist. Er zeigte jedoch mit dem lapidaren Satz "Nie krank is net gesund" Verständnis für dieses Unterfangen seiner Ehefrau. Für Kommunikation oder gar manchen Streit sprang ja stets der Friedel in die Bresche. Aber so recht wollte die Unterhaltung keine Fahrt aufnehmen, denn beide rückten mit ihren jeweiligen Absichten nicht heraus. Der eine wollte auf Kreuzfahrt gehen, der andere sich beruflich in Richtung Norden verabschieden, nach "Hochdeutschland" eben.

Ideen zur Rettung des maroden Weinguts wurden geschmiedet, Konzepte diskutiert, alles mal "Revue bassiere losse", um dann letztlich in einem Resümee zu enden, das eher verwirrend als aufklärend daher kam. Zwischendurch hielten sich die beiden am "Schoppe" schadlos und berichteten über den unverzichtbaren Verein "Schorle-Zirkel", dessen Mitglieder – mit Friedel und Eugen an vorderster Front – sich gegen den Wildwuchs der 0,2-Liter-Gläser in der Region aussprechen. Sie trällerten gar ein Liedchen über den "Schummel-Schoppe". Über Gutscheine und ihre Sinnhaftigkeit wurde philosophiert, Ideen zur Rettung des Weinguts geboren und flugs wieder verworfen, wobei sich Friedel als besonders kreativ erwies, ohne sich jedoch durchsetzen zu können.

Von Stumpf, dem "Eicheen", war da schon mehr zu hören. Eine Weinlounge sollte her, Parkplätze für die "Rotzlöffel-Autos" geschaffen werden und Mode für Frauen, frei nach dem Motto "Wine and Visage", angeboten werden. Das nahegelegene Kreditinstitut stand ebenfalls im Visier der beiden Planer. "Da bauen wir eine Sauna rein." Aber letztlich sollte sich alles in Luft auflösen, obwohl sich das Duo nochmals mächtig ins Zeug legte bei seinem Abschied, dem "Pälzer Prexit".

Schwer vorstellbar, die beiden Originale nicht mehr auf den Brettern zu sehen, denn es "hört halt ääfach net uff zu bassiere". Passiert ist viel an dem Abend. Hin und wieder tauchten entweder Spitz oder Stumpf alleine auf der Bühne auf, um sich vertrauensvoll ans Publikum zu wenden und um Rat einzuholen, wie denn so manches Geheimnis dem anderen nahe gebracht werden könne.

Es war ein Abend, an dem die oft zitierten Lachmuskeln einem ordentlichen Training unterzogen wurden. Sprüche wie "En Pälzer kotzt net, er leeft ibber", gepaart mit der Imitation eines Fernseh-Liveauftritts, bei dem unterschiedliche Tiere zum Einsatz kamen, bis hin zu den chaotischen Szenarien rund um das zu rettende Weingut sorgten für Begeisterung beim Publikum.