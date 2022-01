Wiesloch. (hds) Klaus Rothenhöfer ist tot. Der 77-jährige SPD-Kommunalpolitiker und engagierte Bürger der Weinstadt verstarb am vergangenen Freitag nach schwerer Krankheit in seinem häuslichen Domizil. "Wir sind tief betroffen", so Oberbürgermeister Dirk Elkemann. Man sei jetzt in Gedanken bei seiner Frau Esther und den beiden Kindern. "Wir verlieren mit ihm einen Menschen, der sich auf vielen Ebenen um Wiesloch verdient gemacht hat, vor allem geht mit ihm ein Stück Geschichtsgedächtnis von uns", so Elkemann.

Richard Ziehensack, der Fraktionsvorsitzende der SPD im Gemeinderat, sprach von einem "großen Verlust". Rothenhöfer habe sich über viele Jahrzehnte im Gemeinderat engagiert und habe vor allem die Stadtentwicklung im Blick gehabt. "Ich habe ihn noch kurz vor seinem Tod besuchen dürfen. Wir haben uns sogar über kommunalpolitische Themen austauschen können, sein Zustand hatte sich da leider bereits verschlechtert."

Im Oktober des Vorjahres erhielt Rothenhöfer von Elkemann die Goldene Ehrennadel mit Lorbeer und Brillant, eine Auszeichnung des Städtetags Baden-Württemberg, für 50 Jahre Arbeit im Gemeinderat. Er war nicht nur Träger der Bürgermedaille seiner Heimatstadt, sondern erhielt im Verlauf der Jahre weitere Auszeichnungen. Seine Arbeit beschränkte sich nicht nur auf das höchste Gremium in der Weinstadt, der ehemalige Studiendirektor war von 1984 bis 1999 Kreisrat für seine Partei und über viele Jahre hinweg als Stellvertreter des Oberbürgermeisters bei vielen Veranstaltungen unterwegs. Bei seiner Ehrung im Oktober 2021 sprach Dirk Elkemann über ihn von einem "kommunalpolitischen Urgestein". Rothenhöfer zog mit 27 Jahren erstmals in den Gemeinderat ein, um bei den folgenden elf Kommunalwahlen stets in der Wählergunst ganz vorne mit dabei zu sein. Im November 2021 legte er sein Amt als Rat nieder.

Einige Themen sind untrennbar mit dem Namen Rothenhöfer verbunden: Wenn es um das Thema "Nahverkehr" ging, glänzte er mit Fachwissen. Sein besonderes Steckenpferd war der Schienen- und Busverkehr in der Region. Zudem hatte er noch Zeit genug, um sich bei anderen Organisationen einzubringen, so unter anderem beim Förderverein Altenhilfe, der Lebenshilfe und dem DRK.