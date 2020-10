Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch-Walldorf. "Wir benötigen eine aktuelle Bestandsaufnahme über die Verkehrsströme in unserer Region und da hat das Land seine Hausaufgaben leider nicht gemacht", sagt Daniel Born, Landtagsabgeordneter der SPD für den Wahlkreis Schwetzingen in einem Pressegespräch. Mit dabei auch der Wieslocher SPD-Stadtrat Gert Weißkirchen. Da der Wahlkreis Wiesloch selbst keinen Vertreter im Parlament für die Sozialdemokraten stellt, hatte ihn Andrea Schröder-Ritzrau, die Kandidatin der SPD für die im März anstehenden Landtagswahlen, um Unterstützung gebeten.

"Wir müssen uns die Zahlen in ihrer Gesamtheit anschauen denn die Pendlerströme in unsrer Region steigen ständig an und dies trotz aller Bemühungen in Sachen Verkehrswende", so Schröder-Ritzrau. Sie verwies auf die Zunahme der Arbeitsplätze im Rhein-Neckar-Kreis in den Jahren von 2010 bis 2017 um mehr als 17 Prozent. "Da haben sich doch auch die Pendlerströme nicht unerheblich verändert", betonte die Walldorfer SPD-Gemeinderätin. Daher sei es wichtig, dass vom Land nun endlich eine Evaluation durchgeführt werde, in der die derzeitigen und künftigen Verkehrsströme mit einbezogen werden sollten. "Versprochen wurde dies für das laufende Jahr, geschehen ist jedoch nichts", kritisierte Born.

Der SPD-Landtagsabgeordnete hatte sich mit einer kleinen Anfrage an das Verkehrsministerium gewandt, um Details über den Zustand der Landesstraßen im Wahlkreis Wiesloch in Erfahrung zu bringen und über die weitere Vorgehensweise informiert zu werden. "Mir ging es speziell um die Aktualisierung des Generalverkehrsplans (GVP), denn da hat sich bis heute leider nichts getan", bemängelte Born. Er wollte unter anderem wissen, ob und welche Straßenschäden bekannt seien, welche Planungsphasen und die dazu gehörigen Kosten eingestellt seien und ob die "Umfahrung" zwischen Wiesloch und Dielheim, Altwiesloch speziell betreffend", wieder in den GVP aufgenommen werden könnte.

Die erhaltenen Antworten konnten Born indes nicht zufriedenstellen. Bei der Umgehung Altwiesloch erhielt er vom Verkehrsministerium die Antwort, die "Aufnahme zusätzlicher Neubauprojekte sei nur in Einzelfällen möglich", versehen mit dem Hinweis, bis 2025 seien noch "dringliche Maßnahmen" umzusetzen. Daher sei, selbst bei einer positiven Priorisierung der Umgehung Altwiesloch aufgrund der "Konkurrenz zu anderen Projekten nicht mit einem zeitnahen Planungsbeginn zu rechnen". Daher sei auch eine erneute Verkehrszählung zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorgesehen.

Auf die Frage, welche anderen Baumaßnahmen sich in Planung befänden, lautete die Antwort, im Wahlkreis Wiesloch seien aktuell keine Maßnahmen an Landesstraßen vorgesehen. In Planung befinden sich laut Verkehrsministerium unter anderem die Ortsumfahrung St. Leon, der Ausbau der A 6 und der kreuzungsfreie Ausbau der L 723 im Bereich des Bahnhofs Wiesloch-Walldorf. Über Straßenschäden im Wahlkreis sei überdies nichts bekannt. Auch bezüglich anstehender Sanierungen von Straßen waren die Antworten nach Borns Ausführungen "wenig hilfreich" da nicht konkret genug.

"Wir wollen den Menschen in der Region helfen, bei hohen Verkehrsbelastungen den Leidensdruck minimieren und außerdem müssen Kriterien wie Gesundheit und Klimaschutz Berücksichtigung finden", sagte Born. "Wir erwarten jetzt ein zeitnahes Umdenken von der Regierung." Es sei wichtig, die Ost-West-Achse in der Region zu stärken. "Wir müssen die verschiedenen Mobilitätsformen unter einen Hut bringen", betonten Born und Schröder-Ritzrau.

Gerade in der Region sei man auf unterschiedliche Verkehrsmittel angewiesen, die sinnvoll miteinander zu verbinden seien. "Wir haben Gewerbe und Wohnbereich dezentral, sodass nicht alles in einem Schritt erledigt werden kann", meint Schröder-Ritzrau. Es gehe darum, wo "steige ich auf was sinnvoll um" und dabei könne die Teilnahme von Wiesloch und Walldorf am Wettbewerb "Regio Win 2030" sicherlich beitragen. Bei allen Aktivitäten sei ein Dreiklang, das Zusammenspiel von Ökologie, Ökonomie und sozialen Aspekten, zu berücksichtigen.