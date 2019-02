Wiesloch. (hds) Wo wird die Buslinie 709 künftig fahren? Die derzeitige Umfahrung beibehalten oder, nach Abschluss der Bauarbeiten am "Kubus am Adenauer", wieder durch die Fußgängerzone in der unteren Hauptstraße fahren? So lautet die Frage. Wie Frank Schröter vom Fachbereich Stadtentwicklung jetzt in der Ausschusssitzung für Technik und Umwelt erläuterte, hat man bei der Stadtverwaltung in den zurückliegenden Monaten die stets geäußerten Bedenken zur "Umfahrung" der Fußgängerzone beobachtet. "Eine deutlich längere Fahrzeit konnte von uns, auch nach Rücksprache mit dem Betreiber, nicht festgestellt werden", so Schröter. Lediglich ein "mehr" von ein bis zwei Minuten sei festgestellt worden. Dies liege darin begründet, dass der Bus beim Durchfahren der Fußgängerzone nur im Schritttempo unterwegs sein könne und auch die Bedienung der Poller eine gewisse Zeit in Anspruch nehme.

"Probleme beim Umsteigen bestehen aus https://www.wiesloch.de/pb/,Lde/Home/Wohnen+_+Wirtschaft/insek.htmlunserer Sicht ebenfalls nicht", informierte Schröter. So halte die Linie 709 seit der Verlegung an einer neu eingerichteten Haltestelle vor der Sparkasse. Seit Anfang Juli des Vorjahrs wird die Linie 709 um die Fußgängerzone herumgeführt. "Wir glauben, nach mehr als einem halben Jahr Probelauf nun beurteilen zu können, ob die einstmals geäußerten Bedenken nach wie vor zutreffen." Nach Schröters Worten wäre es sinnvoll, die derzeitige Variante beizubehalten: also kein Bus mehr durch die Fußgängerzone nach Abschluss der baulichen Aktivitäten am Kubus.

Noch geprüft werden müssen jedoch die Mehrkosten, die möglicherweise auf die Stadt zukommen könnten. Von einer "komplizierten Rechnung" sprach in diesem Zusammenhang Frank Schröter. Vertraglich vereinbart worden sei eine Mehrleistung von einem Prozent seitens des Betreibers. "Wir haben somit noch ein Guthaben von 16.000 Kilometern, immer bezogen auf die Gesamtstrecken im Linienbündel." Derzeit fallen nach den Worten Schröters etwa 10.000 Kilometer mehr pro Jahr wegen der neuen Linienführung an. Dies würde also zu keinen zusätzlichen Kosten für die Stadtkasse führen. Allerdings, so räumte er ein, beziehe sich diese Kilometerzahl auf den gesamten Bereich des Linienbündels. Sollten also auch andere Städte und Gemeinden neue Strecken umsetzen, müsste dies ebenfalls aus dem "Ein-Prozent-Topf" beglichen werden. "Im ungünstigsten Falle kämen so Mehrkosten in Höhe von rund 10.000 Euro pro Jahr auf uns zu", rechnete Schröter vor.

Wie Oberbürgermeister Dirk Elkemann erläuterte, hat sich der Gemeindevollzugsdienst in den zurückliegenden Wochen in der Unteren Hauptstraße umgehört. "Sicherlich nicht repräsentativ, jedoch war klar auszumachen, so wurde mir berichtet, dass sich niemand wegen des Fehlens des Busses in der Fußgängerzone beschwert habe."

In der Ausschusssitzung sprach sich Dr. Fritz Zeier (Freie Wähler) klar für das Beibehalten des jetzigen Zustands aus, also kein Bus in der Fußgängerzone. Zumal durch die Belastung ja auch eine Beschädigung am Pflaster auftreten könne, so die Bedenken von Orhan Bekyigit (Fraktionsgemeinschaft WGF/AWL). Ähnlich äußerte sich Werner Philipp (CDU), der ebenfalls für eine busfreie Fußgängerzone plädierte. "Aber auch auf der anderen Strecke könnte es dann zu Fahrbahnschäden kommen", gab er zu bedenken.

Als "keine zukunftsträchtigen Lösung" bezeichnete Dr. Gerhard Veits (Grüne) den jetzt von der Verwaltung vorgestellten Vorschlag. Die Umsteigesituation sei derzeit nicht befriedigend. "Die untere Hauptstraße muss einen gewissen Verkehr aushalten", meinte er und schloss - neben der Rückführung des Busses - auch die Fahrradfahrer mit ein. Zudem hätten sich bei der Befragung im Zusammenhang mit dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept INSEK 51 Prozent der Befragten dahingehend geäußert, dass der Bus die Aufenthaltsqualität in der Fußgängerzone eher nicht beeinträchtige. Veits sprach sich erneut in diesem Zusammenhang für die Rückführung des Wochenmarkts von der Stadtgalerie hin zum Adenauerplatz aus.

Klaus Rothenhöfer (SPD) erklärte, von der Verwaltung habe man die Information erhalten, die neue Pflasterung in der unteren Hauptstraße "wird den Bus aushalten". Daher könne dies als Argument für eine Veränderung der Linienführung nicht herangezogen werden. "Wir werden uns bei der Sitzung des Gemeinderates, wenn dieser Punkt dann endgültig entschieden wird, für den Bus in der alten Linienführung aussprechen. Die war aus unserer Sicht besser", kündigte er an.