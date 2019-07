Wiesloch. (Mch) Vor rund 60 Jahren entschied sich die Stadt Wiesloch dazu, im Westen einen neuen Stadtteil zu erschließen. Die katholische Kirchengemeinde dachte mit und sorgte dafür, dass in der Siedlung in der Bohn auch ein Kirchengebäude nicht fehlte. Am Palmsonntag, dem 7. April 1968, wurde der Grundstein für die Kirche Heilige Dreifaltigkeit gelegt. In gut einem Jahr wurde das Gebäude errichtet.

Am 5. Oktober 1969 weihte der Freiburger Erzbischof Hermann Schäufele dann die Kirche und vertraute die Seelsorge der neuen Pfarrei Stadtpfarrer Hermann Ketterer an. Seither sind 50 Jahre vergangen. Mit einem Festgottesdienst und einem Empfang feierte die Gemeinde St. Augustinus nun diesen besonderen Geburtstag.

Mit einem feierlichen Gottesdienst beging die katholische Kirchengemeinde den 50. Jahrestag der Weihe der Dreifaltigkeitskirche. Foto: Thomas Macherauch

"Es gibt zwei Momente, in denen mir unsere Dreifaltigkeitskirche ganz besonders gefällt", begrüßte Pfarrer Alexander Hafner die Festgemeinde: "Wenn sie mit Menschen gut gefüllt ist. Und wenn die Sonne durch die imposanten Fenster scheint und den Kirchenraum in buntes Licht taucht." Beides war beim Jubiläum der Fall: Die Sonne gab ihr Bestes, wie noch an keinem anderen Tag des Jahres, und neben zahlreichen Gästen aus der Gemeinde waren Geistliche gekommen, die die Geschichte der Pfarrei mitgeprägt haben.

Pfarrer Edgar Neidinger aus Bruchsal, der die Pfarrei in Wiesloch sieben Jahre lang geleitet hatte, Siegfried Weber, Militärdekan, Ehrenkanoniker in Budweis (Tschechien) und ehemals Kaplan in Dreifaltigkeit, sowie Berthold Enz, langjähriger Pfarrer und Dekan von Wiesloch. Auch Thomas Rudolf feierte mit. Der Wieslocher wuchs in der Seelsorgeeinheit Wiesloch-Dielheim auf, engagierte sich viele Jahre lang in der Gemeinde und wurde erst vor wenigen Tagen zum Diakon geweiht. Er hielt die Festpredigt zum Jubiläum.

In seiner Ansprache deutete Rudolf das Evangelium des Tages von der Nachfolge Jesu auf das Jubiläum hin: "Jesus fordert die Menschen auf, ihm nachzufolgen. Sie sollen wachsam auf das Leben schauen und immer wieder aufbrechen, um zu tun, was das Leben fördert", so Rudolf. Vor 60 Jahren sei das den Leuten gelungen, denn sie seien aufgebrochen und hätten im neuen Stadtteil eine Kirche gebaut.

Rudolf erinnerte daran, wie lebendig diese Kirche in den letzten Jahrzehnten geworden sei: Nicht nur dass am Gebäude viel gearbeitet wurde - zuletzt bei der Innenrenovierung 2003. Vor allem hätten viele Menschen ihre Spuren hinterlassen: Getaufte, Gefirmte, Kapläne; Kinder, die zur Kommunion gegangen sind, Paare, die sich das Ja-Wort gegeben, Menschen, die sich in der Gemeinde eingebracht haben.

Diakon Rudolf deutete das als Zeichen dafür, dass Gott denen nahe ist, die sich für ihn entscheiden, ihm folgen und es wagen, ins Ungewisse aufzubrechen. Damit machte er der Gemeinde zugleich Mut für die Zukunft: Man wisse angesichts der Kirchenentwicklung nicht, was komme. Die Gemeinde dürfe sich aber auf Gott verlassen. Schließlich habe er immer schon Menschen begleitet, die in seinem Namen unterwegs waren, um das Evangelium zu leben.

Wie lebendig die Gemeinde Dreifaltigkeit tatsächlich ist, war im Gottesdienst förmlich spürbar: knapp 40 aktive und ehemalige Ministrantinnen und Ministranten aus St. Augustinus wirkten mit. Musikalisch umrahmte der Chor Nova Cantica die Liturgie, angeleitet von Martin Ritz und teilweise begleitet von Tina Kaps am Saxofon. Der Kindergarten Wirbelwind grüßte die Kirchengemeinde mit einem Video, das auf einer Leinwand eingespielt wurde: Die Kinder und Erzieherinnen sangen ein Geburtstagsständchen und gratulierten zum 50. Geburtstag.

Männer und Frauen aus der Gemeinde erinnerten in einer Meditation über das Kirchengebäude daran, was die Wände der Kirche im Rückblick auf 50 Jahre so alles erzählen könnten: wie viel Weihrauch in Hl. Dreifaltigkeit emporgestiegen sein mag, wie viele Fürbitten und Gebete an Gott gerichtet und wie viel Trauer in Hoffnung verwandelt wurden. Und auch Pfarrer Neidinger erzählte aus seiner Erinnerung heraus, wie das markante Holzkreuz über dem Altar seinen Weg von St. Ulrich in Südtirol nach Wiesloch gefunden hat.

Nach dem Gottesdienst traf sich die Gemeinde im Dreifaltigkeitssaal zu Austausch und Gespräch bei einem Glas Sekt und einem Imbiss. Foto: Macherauch

Am Ende des Gottesdienstes überreichten Dekanatssekretärin Petra Sprenger und Pfarrer Alexander Hafner dem neu geweihten Diakon Thomas Rudolf Glück- und Segenswünsche aus dem Dekanat und der Seelsorgeeinheit für seinen künftigen Dienst. Rudolf wird im nächsten Jahr zum Priester geweiht und wirkt bis dahin als Diakon in der Seelsorgeeinheit Herbolzheim-Rheinhausen.

Nach dem Gottesdienst traf sich die Gemeinde zum Empfang. Bei einem Glas Sekt und einem kleinen Imbiss schauten sich die Besucher alte Fotos an, tauschten persönliche Erinnerungen aus und ließen so die letzten fünf Jahrzehnte der Dreifaltigkeitskirche Revue passieren.