Von Timo Teufert

Wiesloch. In den Kommunen in der Region steht man derzeit auf der Kostenbremse. Der Grund: Durch die Corona-Pandemie sind die Gewerbesteuereinnahmen und sonstigen Einnahmen dramatisch eingebrochen. Um das öffentliche Leben weiter finanzieren zu können, wollen Bund und Land helfen. Der Abgeordnete Karl Klein (CDU) ist Mitglied im Finanzausschuss des Landtages und erläutert im RNZ-Interview, wie das gehen soll.

Herr Klein, die Corona-Pandemie belastet die Haushalte in den Kommunen ihres Wahlkreises. Was will das Land dagegen tun?

Corona trifft nicht nur die Finanzen der Kommunen, sondern auch von Bund und Land. Wir haben als Landesregierung ein Interesse daran, mit den Kommunen einen fairen Ausgleich zu erzielen. Deshalb haben wir auch unbürokratisch Liquiditätshilfen zur Verfügung gestellt. Die Kommunen können davon ausgehen, dass sie in diesem Jahr keinen Gewerbesteuerausfall haben und ihren vollen Anteil im Finanzausgleich bekommen. So, als ob es Corona nicht gegeben hätte.

Wie machen Sie das?

Auf meinen Vorschlag hin stellen wir 2020 die Kommunen so, als hätte es die Steuerschätzung vom Mai nicht gegeben. Stattdessen dient als Grundlage für den Finanzausgleich die Steuerschätzung vom November 2019. Insgesamt fließen so in den ersten drei Quartalen 2020 insgesamt 755 Millionen Euro in die Kommunen. Die dritte Tranche haben wir vom September auf den Juli vorgezogen.

Das ist aber nur eine Vorauszahlung und muss zurückgezahlt werden, oder?

Nein, das ist keine Vorauszahlung, sondern die Mittel werden als Zuschuss gewährt, der nicht verrechnet oder zurückgezahlt werden muss. Allein für die Kommunen im Wahlkreis Wiesloch bedeutet das 6,25 Millionen Euro mehr im Finanzausgleich. Beispielsweise erhält Malsch statt der berechneten 380.000 Euro so 539.000 Euro allein aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Aber den Kommunen fehlt ja auch die Gewerbesteuer...

In der Tat. Insgesamt 1,8 Milliarden Euro fehlen nach der Maisteuerschätzung 2020 im Land an Gewerbesteuer. Doch der Bund will diese fehlenden Einnahmen teilweise ausgleichen, den Rest soll das Land übernehmen: rund eine Milliarde Euro. Das ist besprochen und zugesagt, die Kommunen können sich darauf verlassen, dass dieses Geld bei ihnen eingeht. Als Zuschuss, der nicht zurückgezahlt werden muss.

Wann können die Kommunen denn mit dem Geld rechnen?

Derzeit laufen die Gespräche mit den kommunalen Landesverbänden – also dem Städte- und Gemeindetag sowie dem Landkreistag – über die Mittelverteilung. Danach geht es dann noch in die gemeinsame Finanzkommission. Ferner können die Kommunen aber mit einer weiteren Entlastung rechnen: Statt mit bisher 25 Prozent beteiligt sich der Bund zukünftig mit 75 Prozent an den Leistungen für Unterkunft und Heizung in der Grundsicherung der Arbeitslosenversicherung.

Trotzdem werden überall Nachtragshaushalte aufgestellt und alle Ausgaben, die nicht notwendig sind, zusammengestrichen.

Wir wollen nicht, dass in die Krise hineingespart wird und über Nachtragshaushalte Investitionen in den Städten und Gemeinden gestrichen werden. Wir wollen, dass die Haushalte 2020 planmäßig umgesetzt werden können und haben deshalb ein Gesamtpaket geschnürt. Wir denken zudem über zusätzliche Konjunktur- und Förderprogramme nach und wollen den Anteil des Landes bei den Programmen anheben.

Verschieben Sie damit das Problem nicht ins nächste Jahr?

Was im kommenden Jahr passiert, müssen wir im Lichte der Novembersteuerschätzung beurteilen. In der Wirtschafts- und Finanzkrise hat sich gezeigt, dass sich die kommunalen Steuereinnahmen schneller erholt haben als beim Land. Aber ich denke, wir müssen fair miteinander umgehen. Niemand kann erwarten, dass es durch die Coronakrise keine Einbrüche bei den Steuereinnahmen gibt. Wir müssen eine gerechte Lastenverteilung über die Zeit zwischen Land und Kommunen bekommen.

Das heißt?

Die Kommunen müssen auch 2021 in der Lage sein, ihre Investitionen fortzusetzen. Das Land hat Leistungen vorfinanziert, die nach meiner Auffassung im verkraftbaren Rahmen zumindest teilweise gestreckt über mehrere Jahre wieder zurückfließen müssen. So werden die Haushalte des Landes und der Kommunen wieder ins bisherige Verhältnis gebracht.

Also gibt es doch eine Rückzahlung?

Wenn es vor der Sommerpause ein abschließendes Gesamtpaket gibt, so wie Finanzministerin Edith Sitzmann plant, dann müssen die Kommunen 2021, 2022 und 2023 schauen, wie sie klar kommen. Das ist aber noch in der Diskussion und nicht meine Vorstellung. Im Sinne einer guten Partnerschaft stelle ich mir eigentlich etwas anderes vor.

Und was?

Für ein abschließendes Gesamtpaket ist es meines Erachtens zu früh. Wir müssen auf der Grundlage der November-Steuerschätzung neu bewerten und eventuell nachjustieren. Ich denke, die Gewerbesteuereinnahmen werden sich nicht so schnell erholen, die Arbeitslosigkeit wird voraussichtlich im Herbst ansteigen und es kann leider auch zahlreiche Insolvenzen geben. Wichtig ist: Die Kommunen brauchen Sicherheit und dürfen auch 2021 nicht allein gelassen werden.