Wiesloch. (hds) Ein Hochhaus in der Königsberger Straße musste am frühen Mittwochmorgen evakuiert werden. Starker Rauch, der nach Erkenntnissen der Ermittler von einem verschmorten Stromverteilerkasten im Keller des zehngeschossigen Gebäudes ausging, gelangte über Versorgungsschächte in das gesamte Haus. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand, der Sachschaden wird auf bis zu 150.000 Euro geschätzt.

Um 6.36 Uhr ging der Notruf bei Feuerwehr und Polizei ein. „Wir waren um 6.43 Uhr mit den ersten Einsatzkräften hier“, berichtete Marco Friz, der stellvertretende Abteilungskommandant der Wieslocher Wehr. Viele der zu diesem Zeitpunkt im Hochhaus anwesenden Bewohner haben seinen Angaben zufolge „geordnet und unaufgeregt“ ihre Wohnungen verlassen, unterstützt wurden sie dabei von der Polizei und den Wehrleuten. Insgesamt waren 40 Feuerwehrleute aus der Kernstadt und den Stadtteilen am Einsatzort sowie eine große Anzahl von Polizeibeamten, die während des Berufsverkehrs die Königsberger Straße absperrten und auch zeitweise die Alte Heerstraße.

Rauch in Wieslocher Hochhaus - Die Fotogalerie









„Wir mussten zunächst einmal den Ort, an dem die Rauchentwicklung ihre Ursache hatte, genau lokalisieren und konnten dann relativ schnell löschen“, fügte Friz hinzu. Da es sich nicht um ein offenes Feuer handelte, wurde ein CO2-Gemisch verwendet, um den Rauch einzudämmen. Mit Hochdruckrohren wurde dafür gesorgt, dass die Treppenhäuser „rauchfrei“ wurden und dann als Fluchtweg genutzt werden konnten.

Das Problem: Bedingt durch den Brand des Verteilerkastens fiel im gesamten Gebäude der Strom aus. „Die Wohnungen sind daher bis auf Weiteres nicht nutzbar, das ist zu gefährlich“, informierte Dieter Klumpp von der Polizeipressestelle Mannheim am Morgen. So war zunächst nicht sicher, ob die Bewohner im Verlauf des Tages wieder in ihre Wohnungen zurückkehren konnten. „Strom wird benötigt, zumal – sollte dieser länger ausfallen – im Dunkeln die Gefahrenpotenziale in einem solchen Hochhaus enorm hoch sind.“

Klumpp betonte, die Ursache des Schmorbrands liege weder in einer vorsätzlichen noch fahrlässigen Handlung, vielmehr sei es ein technischer Defekt gewesen, der zur Evakuierung des gesamten Hochhauses geführt habe. „Allerdings sind, das gehört zur Routine, die Brandermittler des Wieslocher Polizeireviers hier mit weiteren Untersuchungen beschäftigt.“

Oberbürgermeister Dirk Elkemann, der sich ebenso wie Bürgermeister Ludwig Sauer am Einsatzort befand, erklärte: „Wenn die Situation in Sachen Strom sich nicht entschärft, müssen wir uns als Stadt darum kümmern, Notunterkünfte zur Verfügung zu stellen. Aber zunächst gilt es, die weitere Entwicklung des Tages abzuwarten. Denn auch die Wasserversorgung in der Königsberger Straße ist betroffen.“

Allerdings bestand die Möglichkeit, schnell noch das Notwendigste aus den Wohnungen zu holen, während die Feuerwehr Stockwerk für Stockwerk untersuchte. Für die Bewohner wurde schnell eine Anlaufstelle im benachbarten Reiterhof eingerichtet, um sie dort über den aktuellen Sachstand zu informieren und mit dem Nötigsten zu versorgen. Von den rund 120 Bewohnern des Hochhauses wurden etwa 70 vom DRK betreut, „vom Kleinkind bis zum Senior“, so Polizeisprecher Klumpp.

Im Verlauf des Nachmittags stand dann fest: Zehn Wohnungen der insgesamt 40 Einheiten im Hochhaus konnten gestern nicht mehr bezogen werden, da deren Stromkästen im Keller zerstört waren. Wie Bürgermeister Ludwig Sauer informierte, hat man 21 freie Hotelzimmer im gesamten Stadtgebiet für die betroffenen Bewohner buchen können, auch werde parallel versucht, die Personen bei Freunden und Verwandten unterzubringen.

In zwanzig Wohnungen gab es am Nachmittag bereits wieder Strom und auch für weitere zehn schaffte man es, dass die Bewohner gegen Abend wieder einziehen konnten. Gelobt wurde von allen Seiten die gute Kooperation aller Einsatzkräfte. Für die Wieslocher Wehren war es bereits der sechste Einsatz in zwei Tagen. Um die Versorgung der Einsatzkräfte kümmerte sich der DRK-Ortsverein Wiesloch.

Update: Mittwoch, 10. Juli 2019, 17.41 Uhr

Wiesloch. (pol/mün) Ein Hochhaus in Wiesloch musste am frühen Mittwoch evakuiert melden. Grund dafür war Rauch, der aus dem Keller kommend sich im Gebäude verbreitete. Wie die Polizei mitteilt, wurde niemand verletzt.

Die Feuerwehr wurde um 6.30 Uhr in die Königsberger Straße 7 gerufen. Sie sorgte dafür, dass alle Bewohner das 9-stöckige Haus verlassen haben. Gemeldet sind 120 Menschen in dem Hochhaus, insgesamt gibt es 40 Wohnungen. Um 7.35 Uhr war laut Polizei das Haus geräumt.

70 Personen wurden auf dem Gelände eines benachbarten Reiterhofes vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) betreut.

Ersten Erkenntnissen zufolge verschmorte ein Stromverteilerkasten im Anwesen und verursachte die Rauchentwicklung. Der Rauch verteilte sich offenbar durch Versorgungsschächte des Hochhauses im ganzen Haus.

Nachdem das Gebäude gelüftet war, konnten Bewohner in Begleitung der Polizei in ihre Wohnungen, um Medikamente oder sonstige wichtige Gegenstände zu holen.

Die Ermittlungen ergaben, dass ein technischer Defekt an einem Stromkastenverteiler im Keller das Feuer verursacht hat. Das Haus war aufgrund der Abschaltung des Stromnetzes und der Abwasserversorgung zunächst nicht bewohnbar. Eine Elektro- und eine Installationsfirma arbeitet mit Hochdruck an der Beseitigung der Schäden.

20 Wohnungen konnten zwischenzeitlich mit Strom versorgt werden, so dass die Bewohner um 14.30 Uhr zurückkehren konnten. In weiteren zehn Wohnungen gehen die Verantwortlichen davon aus, dass diese noch im Lauf des späten Nachmittags an die Strom- und Wasserversorgung angeschlossen und freigegeben werden können.

Bei den Bewohnern der restlichen zehn Wohnungen erfolgen derzeit Absprachen, ob sie bei Verwandten oder Bekannten unterkommen oder durch die Stadt Wiesloch in einem Hotel untergebracht werden.

Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf 100.000 bis 150.000 Euro geschätzt.

Die Feuerwehr war mit 40 Wehrleuten der Freiwilligen Feuerwehren aus Wiesloch, Frauenweiler und Baiertal und zehn Fahrzeugen am Brandort. Der Rettungsdienst des DRK war mit 22 Ärzten und Sanitätern vor Ort, die Polizei hatte 20 Beamte im Einsatz.

Es kam zu Verkehrsbehinderungen rund um den Einsatzort, es gab Straßensperrung in der Heerstraße und Königsberger Straße.

Erst am Montag war es in Mannheim zu einem Brand in einem Hochhaus-Komplex an der Neckarpromenade gekommen.

Update: Mittwoch, 10. Juli 2019, 14.58 Uhr