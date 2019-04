Das Publikum lauschte ergriffen der Karfreitags-Musik, die Kantorei und Kammerorchester an der Stadtkirche Wiesloch unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Christian Schaefer darboten. Foto: Pfeifer

Von Carmen Diemer-Stachel

Wiesloch. Nach einer längeren Pause hatten die Kantorei und das Kammerorchester an der Stadtkirche unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Christian Schaefer wieder zu einem geistlichen Karfreitags-Konzert in die Stadtkirche eingeladen. Unter dem Titel "memoria passionis" - Gedächtnis der Leidensgeschichte - durften sich die Zuhörer in der voll besetzten Kirche musikalisch mit Jesus auf den Weg vom Stadttor Jerusalems über Gethsemane nach Golgatha machen. Mit Chor-, Orchester-, und Orgelmusik gelang es allen Mitwirkenden, Jesus Weg zum Kreuz ergreifend und würdig zu gestalten.

Gut durchdacht war das anspruchsvolle Programm. Bibelzitate, gesprochen von Schaefer, kommentierten das Geschehen und fügten sich nahtlos in die folgenden musikalischen Werke ein. Sichtlich ergriffen lauschte das Publikum den zu Herzen gehenden Klängen. "Stehet auf und lasset uns mit Jesus gehen", der Eingangschor aus Heinrich von Herzogenbergs Oratorium "Die Passion" von 1896 eröffnete das Konzert. Mit klaren und reinen Stimmen begannen die Sopranistinnen, bevor die Altistinnen und später die Männerstimmen hinzukamen. Wunderbar wiegend und einfühlsam begleitete das Kammerorchester. Immer wieder waren chromatische Abwärtsbewegungen der Streicher zu hören.

Als die Sprache auf den "Fürst dieser Welt" (den Teufel) kam, der "nichts hat" und von Jesus durch seinen Tod am Kreuz restlos besiegt wurde, wurde es dramatisch. Tiefe, sonore Bassstimmen gaben dem wunderbar homogenen Chorklang ein festes Fundament. Die Beschäftigung mit Johann Sebastian Bachs Chormusik beeinflusste Herzogenbergs Kompositionsstil nachhaltig, was deutlich zu hören war. Schaefer gelang es, den Zuhörern mit der Auswahl dieses Chores einen Ausschnitt aus einem weitgehend unbekannten Vokalwerk von unwiderstehlich expressiver Kraft und tiefem Glauben nahe zu bringen.

Eine echte Entdeckung war auch Otto Mallings Werk "Gethsemane" für Streichorchester. Eine wunderschöne ruhige Cellomelodie erhob sich über den zarten Klängen der Streicher. Mit großem Ausdruck und tiefen Empfinden ließen die Musiker das Werk des dänischen Komponisten erklingen. Das Solo-Cello sang und klagte, bevor ein wildes und dramatisches Durcheinander einsetzte, das sich aber sogleich wieder beruhigte, sodass erneut die ruhige, klagende Cellomelodie zu hören war. Man konnte sich vorstellen wie Jesus im Garten Gethsemane allein, - die Jünger waren eingeschlafen - betrübt und verzweifelt, weil er wusste, was ihm bevorstehen würde, im Gebet mit seiner Bestimmung rang.

Wunderschön erklang das fünfstimmige "Tristis est anima mea" von Johann Kuhnau. Der in allen Stimmen gut disponierte Chor bestach mit großer Transparenz, guter Artikulation und Textverständlichkeit sowie reiner Intonation. Jesu Kreuzigung und Jesu Tod wurden eindrucksvoll von Paul Hönicke an der großen Kirchenorgel mit den gleichnamigen Sätzen aus dem Zyklus "Christus" des 1947 geborenen Norwegers Kjell Mork Karlsen wiedergegeben. Tief und düster, dann wieder schrill, gespickt mit chromatischen Schritten und Dissonanzen wurde die Kreuzigung dargestellt, die in einem tiefen Grollen endete. Jesu Tod erklang leise und meditativ. Eine wehmütige Melodie erhob sich über einem zarten Klangteppich. Ergriffen lauschte das Publikum.

Völlig andere Klänge waren anschließend im "Credo in unum Deum" für Chor und Streichorchester von Antonio Vivaldi zu hören. Beschwingt erklang die Orchestereinleitung, freudig-jubelnd setzte der Chor ein. Ruhig, getragen und choralartig erklang der zweite Satz "Et incarnatus est", flehend das "Crucifixus" mit seiner ausdrucksvollen Fuge, freudig und beschwingt der Schlusssatz "Et resurrexit". Die Streicher meisterten ihre vielen schnellen Achtel- und Sechzehntelläufe bestens. Das Zusammenspiel von Chor und Orchester gelang vortrefflich.

Schaefer hatte alle Mitwirkenden hervorragend vorbereitet, gab genaue Anweisungen und hielt souverän alle Fäden in den Händen. Nach dem berührenden "O Haupt voll Blut und Wunden" für Streichorchester von Georg Philipp Telemann erklang als Höhepunkt und würdiger Abschluss Joseph Gabriel Rheinbergers "Stabat mater" für Chor, Streichorchester und Orgel. Rheinberger vertonte das mittelalterliche Gedicht, das die Mutter Jesu und ihren Schmerz um ihren gekreuzigten Sohn zum Inhalt hat im Jahr 1884. Anrührend und bewegend wurden Klage und Schmerz Marias von allen Mitwirkenden dargebracht. Wunderschöne romantische Melodien, schwelgende Geigen, kraftvolle Männerstimmen und engelsgleiche Frauenstimmen gab es zu entdecken. Die Sängerinnen, Sänger, Musiker und Musikerinnen, die auf der Empore platziert waren, verstanden es, die liedhaft gehaltenen Sätze mit innigem Ausdruck zu gestalten. Auch die expressiven Chorsätze, die klangvoll homophonen sowie polyphonen Passagen gelangen bestens.

Nachdem die letzten Töne verklungen waren, setzte nach einer Minute andächtigem Schweigens der wohlverdiente Applaus für dieses würdige und ergreifende Karfreitags-Konzert ein.