Die Schlossstraße zwischen Unterer Hauptstraße und Kaiserlich Kammer in Wiesloch wird derzeit komplett umgebaut. Wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, wird dieser Bereich barrierefrei sein und Teil der Fußgängerzone werden. Foto: Pfeifer

Wiesloch. Aktuell finden in der Wieslocher Innenstadt umfassende Tiefbauarbeiten rund um den Adenauerplatz statt. Im aktuellen Bauabschnitt wird die Schlossstraße von der Kaiserlich Kammer bis zur Kreuzung Hauptstraße/Friedrichstraße erneuert, Straßen und Gehwege werden barrierefrei ausbaut und neu gepflastert. Danach wird es keine Bordsteine mehr geben.

Nach dem Abtragen des alten Straßenbelags und den vorbereitenden Tiefbau-Arbeiten werden in den kommenden Wochen circa 700 Quadratmeter Pflaster verlegt. Die Gestaltung wird sich an den Ausbau der Unteren Hauptstraße mit dem bereits in den vergangen Jahren verlegten Pflaster anlehnen.

Hintergrund der aktuellen Arbeiten ist der Beschluss des Gemeinderats zur Sanierung der Schlossstraße zwischen Hesselgasse und Hauptstraße sowie die Sanierung der Friedrichstraße zwischen Badgasse und Hauptstraße (der zweite Teil der Maßnahmen wird in einem separaten Bauabschnitt durchgeführt).

Damit verbunden ist die Eingliederung dieses neu gestalteten Straßenabschnitts in die Fußgängerzone, ab östlich der Einmündung Adenauer-Tiefgarage. Dafür sind insgesamt Haushaltsmittel von 600.000 Euro für die Jahre 2019 und 2020 geplant.

Mit der Umgestaltung der Straßenabschnitte wird der Stadt zufolge der Adenauerplatz besser an die Fußgängerzone angebunden und gleichzeitig die Aufenthaltsqualität wesentlich verbessert und aufgewertet. Die Arbeiten werden unter Vollsperrung ausgeführt. Fußgängerverkehr ist weiterhin möglich. Die Zufahrt zur Adenauer-Tiefgarage ist über die Friedrichstraße möglich.