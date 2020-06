Seit einigen Wochen steht alles still. Nun beginnt am Montag auch in der Johann-Philipp-Bronner-Schule allmählich der Schulalltag. Foto: Starke

Von Benjamin Starke

Wiesloch. In einem ersten Bericht über die Corona-Situation an den Schulen und die Herausforderungen informierte die RNZ vom 27. März über die ersten zwei Wochen des "Fernlern-Unterrichts" bis zu den Osterferien. Heute, Anfang Juni und neun Wochen später, berichtet Benjamin Starke, RNZ-Mitarbeiter und Lehrer an der Johann-Philipp-Bronner-Schule, aus dem Schulalltag.

Vor und zu Beginn der Osterferien rollten engagierte Lehrer für alle Schüler und Kollegen der Bronner-Schule Microsoft-Teams als Lernplattform aus, die ab dem 20. April für die gesamte Schule als zentrales Unterrichtsmedium im "Home-Schooling" diente. Zudem erhielten alle Schüler jeden Montagmorgen per E-Mail einen Wochenplan, der alle Aufgaben und Online-Lernangebote sowie deren zeitliche Fristen übersichtlich zusammenfasste.

In der Nachschau war dies eine weise Entscheidung von Schulleiterin Susanne Zimmermann, denn so bekamen die Schülerinnen und Schüler eine wöchentliche Übersicht, die alle Termine und bevorstehende Lerneinheiten beinhaltete. Zugleich wurden eben diese zentral auf "Teams" hinterlegt, ausgegeben, eingesammelt sowie Online-Unterricht laut regulärem Stundenplan durch die Fachlehrer angeboten. Hierdurch war letztlich der neunwöchige "Fernlern-Unterricht" bis zu den Pfingstferien für alle interessierten Schülerinnen und Schüler problemlos möglich, anders als an einigen allgemeinbildenden Schulen.

Neben den weiterhin regelmäßig erscheinenden Schüler-, Firmen- und Azubi-Briefen der Schulleitung ließen auch nach Ostern die Social-Media-AG und die Öffentlichkeits-Abteilung mit immer neuen Ideen den Kommunikationsfaden zu den fast 750 Schülern und deren Eltern nicht abreißen. So ging etwa eine vierteilige Youtube-Videoserie "Bronner erklärt!" online, viele Kollegen übermittelten per Foto Ostergrüße auf Instagram und die Abiturienten riefen bildhaft mit Bollerwagen zum Abstandhalten am 1. Mai auf.

So wurden zwischen Anfang März und Ende Mai 275 Meldungen auf der Homepage der Schule veröffentlicht und beispielsweise Pressemeldungen mit neusten Informationen aus dem Kultusministerium für Interessierte verständlich dargelegt.

Einen ersten Lichtblick hin zu einem geregelteren Schulalltag stellte der 4. Mai dar: Die zwölf Abschlussklassen, aufgeteilt in A- und B-Gruppen kamen zur Prüfungsvorbereitung zurück in den Präsenzunterricht. Das Schulhaus war akribisch vorbereitet worden: Desinfektionsstationen an allen Eingängen, Einbahnstraßen-Regelungen auf den Fluren und Toiletten, gesperrte Sitz- und Begegnungsmöglichkeiten, neu ausgemessene Klassenzimmer mit Schülersitzplätzen im Zwei-Meter-Abstand, immer offene Türen und Fenster zum ständigen Durchlüften sowie eine Maskenpflicht auf den Fluren.

Während der zwei Wochen Prüfungsvorbereitung und der sich direkt daran anschließenden zwei Wochen der schriftlichen Prüfungsabnahme vor den Pfingstferien war die Atmosphäre in dem sonst so lebhaften Schulgebäude eine völlig andere: Leere Gänge, ein oder zwei halbierte Klassen je Stockwerk, in den Unterrichtsräumen maximal 15 weit voneinander platzierte Schüler sowie ein völlig verwaistes Lehrerzimmer. Das pulsierende Schulleben war einer gespenstisch anmutenden Atmosphäre gewichen. Ab nächsten Montag sollen nach neun Wochen des "Fernlern-Unterrichts" die 20 Nicht-Abschluss-Klassen, aufgeteilt in A- und B-Gruppen, zurück in den Präsenzunterricht geholt werden. Dabei wird die Leistungsfeststellung besonders in den Kurshalbjahren der gymnasialen Oberstufe für viele Fächer zur vielleicht unlösbaren Herausforderung. Zudem stellt sich mit Blick auf andere Bundesländer die Frage, warum dort – anders als in Baden-Württemberg – bereits Anfang Juni der Schulbetrieb in voller Klassengröße und ohne Mindestabstände aufgenommen werden kann. Es bleibt die Hoffnung, dass dies mit Beginn des neuen Schuljahrs im September auch in Baden-Württemberg möglich sein wird.

Doch weder die aktuellen Prüflinge noch die aktuellen Referendare sind durch die Corona-Pandemie benachteiligt worden. Kultusministerium und Regierungspräsidien haben alles Denkbare getan: So viel Zeit zur Vorbereitung auf die Prüfungen, so viele selbstbestimmte Wahlmöglichkeiten und so viele Lehrerstellen im Hauptausschreibungsverfahren waren noch nie vorhanden. Stattdessen muss der Fokus auf die Prüfungsklassen des Jahres 2021 gerichtet werden: Nach neun Wochen zu Hause müssen für die Prüfungen im nächsten Jahr pragmatische Lösungen gefunden werden. Denn sowohl im sozialen Bereich als auch bei der Lernstoffvermittlung sind in den vergangenen Monaten größere Probleme entstanden als in den bereits gut vorbereiteten Prüfungsklassen dieses Sommers.