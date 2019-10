Wiesloch. Zur öffentlichen Informationsveranstaltung über weitere Hochwasserschutzmaßnahmen am Leimbach in Wiesloch laden Regierungspräsidium Karlsruhe und Stadt für Donnerstag, 17. Oktober, 19 Uhr, in den Ratssaal des Rathauses ein. Vorgestellt werden die Planungen zum Ausbau des Leimbach-Oberlaufs zwischen der Brücke "In den Weinäckern" und dem ehemaligen Postmühlenwehr an der Mündung des Waldangelbachs, nahe Schwetzinger Straße/Ecke Luther-Straße. Mit der Umgestaltung des Leimbachs wird laut Regierungspräsidium der Hochwasserschutz für Wiesloch und auch Walldorf wesentlich verbessert und ein sogenannter 100-jährlicher Hochwasserschutz erreicht: Man ist dann für Extreme gewappnet, wie sie statistisch nur alle 100 Jahre vorkommen.

Ebenso werden neue Lebensräume für Tiere und Pflanzen im Zug einer ökologischen Aufwertung des Gewässers entstehen. Hinzu sollen überdies einzelne Zugänge zum Bach kommen, sodass die Bürger am Gewässer spazieren gehen und verweilen können. Die Maßnahme schließt an den Gewässerausbau bachabwärts mit Gestaltung des Leimbach-Parks an. Das Landratsamt führt aktuell die gesetzlich vorgeschriebene formale Öffentlichkeitsbeteiligung durch, die Planunterlagen sollen ab Ende Oktober einsehbar sein.

