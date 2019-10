Wiesloch. (awol) Nicht nur in der Privatwirtschaft wird über Ziele und Vereinbarungen diskutiert. Auch in einer evangelischen Kirchengemeinde wird alle sieben Jahre geschaut, wie sich eine Gemeinde entwickelt, wo es gut läuft oder was Probleme bereitet. Vergangenen Sonntag fand im Rahmen eines Gottesdiensts mit folgender Gemeindeversammlung der Abschluss der Visitation der evangelischen Petrusgemeinde statt.

Zuvor hatte eine Gruppe aus ehren- und hauptamtlichen Besuchern aus dem Kirchenbezirk Südliche Kurpfalz verschiedene Stationen in der Gemeinde besucht und daraus die Zielvereinbarungen für die kommende Gemeindearbeit als Meilensteine formuliert. Nebenbei: Diese Art von Besuchen wurden bereits in reformatorischer Zeit von Luther und Melanchthon initiiert - weit ihrer Zeit voraus.

Gemeindepfarrer Andreas Blaschke brachte in seiner Begrüßung die Visitation mit viel Zahlenschauen auf eine mathematische Formel: Visitation sei Inspektion plus Information plus Inspiration. Demnach gehe es aber nicht nur um die Eigenschau in der Gemeinde, sondern auch die Beteiligten könnten für ihre Gemeindearbeit etwas mitnehmen und lernen.

Als Kommissions-Sprecher des Ehrenamts informierte Horst Martin, Ältestenkreisvorsitzender der Kirchengemeinde Nußloch, über den Ablauf der Visitation. Er berichtete über die Besuche von Gruppen und Kreisen oder auch über die nüchterne Kontrolle der Sachbücher und Akten.

Der Trend in der badischen Landeskirche mit sinkenden Mitgliederzahlen sei auch in Wiesloch spürbar: Immer weniger Menschen bringen sich in die Gemeinschaft ein. Spannend sei der Konfirmations-Unterricht gewesen, bei dem die Konfis im Interview Menschen befragt hätten, warum sie sich in der Kirche engagierten und was sie dazu bewege.

Für das Hauptamt brachte die Gemeindepfarrerin aus Walldorf und gleichzeitig Sprecherin der Kommission, Wibke Klomp, es in ihrer Festpredigt auf den Punkt: "Gemeinde geht nur in Gemeinschaft." Dazu sei die Wieslocher Petrusgemeinde mit ihren vielfältigen Angeboten aber sehr gut aufgestellt und biete als einladende Gemeinde ein breites Mitmachspektrum an.

In der an den Gottesdienst anschließenden Gemeindeversammlung stellte Wibke Klomp dann die fünf Ziele vor, welche die Arbeit der Haupt- und Ehrenamtlichen der Gemeinde und auch des Ältestenkreises als Leitungsgremium bestimmen sollen. Die Kommission wählte dazu das Leitmotiv aus dem Lied Nummer 268 des Evangelischen Gesangbuchs: "Strahlen brachen viele aus einem Licht".

Vorgaben demnach waren die verstärkte Öffentlichkeitsarbeit, Positionierung in Frauenweiler, Förderung von Kindern und Familien in den der Kirche gehörenden Einrichtungen, Vielfalt für unterschiedliche Glaubensstärken und auch die Zusammenarbeit mit den unmittelbaren Nachbargemeinden im Kirchenbezirk.

Im Jahr 2022 werden die vereinbarten Ziele dann zwischenbilanziert. Im zweiten Teil der Versammlung fand die Vorstellung der 15 Kandidaten zur diesjährigen Ältestenkreiswahl mit deren jeweiligen Schwerpunkten statt. Die Wahl findet zeitgleich in ganz Baden statt und wird am 1. Dezember zum ersten Advent beendet. Danach beginnt die sechsjährige Ehrenamtszeit. Die Wahl findet als ausschließliche Briefwahl statt. Briefwahlunterlagen werden bereits Anfang November an alle wahlberechtigten Gemeindeglieder versandt.