Die Ersatzbrücke über die A6 ist weg, die Sperrung der Autobahn konnte am Sonntagmorgen früher als geplant wieder aufgehoben werden. Foto: Kloé

Balzfeld/Tairnbach. (rö/rnz) "Das lief besser, als wir es geplant hatten", sagte Simon Dony, Geschäftsführer des privaten Autobahnbetreibers ViA6west, am Montag auf RNZ-Anfrage. In der Nacht zum Sonntag war zwischen Balzfeld und Tairnbach die stählerne Behelfsbrücke der K4271 über die A6 von einem mobilen Schwerlastkran entfernt worden. "Die Verkehrsfreigabe erfolgte bereits um 6 Uhr morgens", waren die Arbeiten laut Dony in rund zehn Stunden erledigt. Ursprünglich hatte die Autobahn zwischen Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim für 14 Stunden, von Samstag, 20 Uhr, bis Sonntag, 10 Uhr, gesperrt werden sollen.

Nachdem die alte Brücke aus den sechziger Jahren im Zug des Autobahnausbaus Mitte September 2018 abgerissen worden war, rollte der Verkehr auf der K 4271 zunächst auf der Ersatzkonstruktion aus Stahl. Direkt daneben wurde bei laufendem Verkehr die neue Brücke gebaut, eine mehr als 1750 Tonnen schwere und 62,60 Meter lange Betonkonstruktion, die am 14. Oktober für den Verkehr freigegeben werden konnte.

Für die weiteren Arbeiten auf der A 6 wurde bereist am vorangegangenen Wochenende der komplette Verkehr auf die Fahrbahn in Richtung Heilbronn gelegt, sodass jetzt hier zwischen Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim wieder nur jeweils zwei Fahrspuren zur Verfügung stehen. In diesem Bereich sollen die Arbeiten voraussichtlich bis Ende 2020 dauern.

Die zweite Phase zum sechsstreifigen Ausbau der A 6 zwischen Wiesloch/Rauenberg und dem Kreuz Weinsberg läuft seit Mitte Oktober. Der Verkehr beider Fahrbahnen wurde bereits auf die neue Trasse verschwenkt, in beide Fahrtrichtungen stehen in diesem Abschnitt jetzt jeweils nur zwei Fahrstreifen zur Verfügung.

Das ist für den Ausbau der südlichen Autobahnhälfte in Richtung Heilbronn erforderlich. Dafür sollen im zweiten Bauabschnitt mehrere Unterführungen gebaut werden. Das größte Projekt dabei ist dem Autobahnbetreiber zufolge die Brücke zwischen Dielheim und Rauenberg. Hierzu wird die Kreisstraße K4170 im Bereich der Autobahnunterführung für zehn Monate voll gesperrt. Die Vollsperrung der Kreisstraße beginnt am Montag, 4. November. Der Abbruch des Bauwerks soll bis Weihnachten abgeschlossen sein.

Im Zug des Brückenneubaus soll zudem die Kreisstraße bis zum Verkehrskreisel Rauenberg saniert werden. Beide Maßnahmen sollen bis Ende August 2020 gemeinsam fertiggestellt sein.

Update: Montag, 28. Oktober 2019, 17 Uhr

Wiesloch/Sinsheim. (RNZ) Im Rahmen des A6-Ausbaus durch die Via6west muss zwischen Balzfeld und Tairnbach die Behelfsbrücke der Kreisstraße K4271 ausgehoben werden, die über die Autobahn führt. Deshalb wird die A6 am Samstag, 26. Oktober, ab 20 Uhr zwischen den Anschlussstellen Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim in beiden Fahrtrichtungen für 14 Stunden voll gesperrt. Die Abbauarbeiten für die Ersatzbrücke dauern laut Mitteilung der ViA6West bis Sonntag, 27. Oktober, 10 Uhr.

Autofahrern wird folgende Umleitung empfohlen: Auf der A6 vom Walldorfer Kreuz kommend an der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg ausfahren und der Umleitungsstrecke U68 folgen. An der Anschlussstelle Sinsheim (33a) wird der Verkehr in Richtung Mannheim ausgeleitet und über die U59 zur Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg wieder auf die Autobahn geführt.

Eine weiträumige Umfahrung wird empfohlen. Die Umleitungsstrecken führen über die B39/B292 zur Anschlussstelle Sinsheim respektive zur Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg.