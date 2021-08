Von Volker Knab

Wiesloch/Schwetzingen. Der Dekanatsrat des katholischen Dekanatsverbands Wiesloch hat ein institutionelles Schutzkonzept für alle Einrichtungen verabschiedet. Dieses bündelt die in den vergangenen Jahren auf den Weg gebrachten präventiven Maßnahmen gegen sexuellen Missbrauch und grenzüberschreitendes Verhalten bei der Arbeit mit Heranwachsenden und Schutzbedürftigen.

Mit dem Schutzkonzept setzt das Dekanat zugleich die seit August 2015 im Erzbistum Freiburg geltende Präventionsordnung zusätzlich in verbindliche Standards um. Im August 2015 war in der Münsterstadt die "Ordnung zur Prävention gegen sexualisierte Gewalt an minderjährigen und erwachsenen Schutzbefohlenen" erlassen worden. Im Dekanat Wiesloch selbst gibt es bereits seit 2008 Schulungen zum Thema sexuelle Gewalt, erläutert die Jugendreferentin des Dekanatsverbands Wiesloch, Carina Gottwald. "Seit 2014/2015 geschieht das flächendeckend in unserem Bereich."

Gottwald hat neben Pastoralreferent Benno Müller und Urban Ronellenfitsch, der für den Außenblick sorgte, maßgeblich das Konzept ausgearbeitet. Dessen Entstehung geht auf die Verarbeitung der Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche zurück. In den Zielvorgaben des neuen Konzepts werden die Mitarbeiter zum Hinschauen verpflichtet. "Wir greifen ein, wenn Grenzen verletzt, Menschen auf irgendeine Weise vereinnahmt, instrumentalisiert oder missbraucht werden. Es ist uns dabei wichtig, so zur Enttabuisierung für das Thema beizutragen und es Opfern leichter zu machen, sich zu melden", heißt es im Konzept. Das Regelwerk muss von den Mitarbeitern unterzeichnet werden.

Es benennt die besondere Verantwortung der oft auch ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter, die sich aus ihrer Arbeit mit Heranwachsenden sowie mit kranken, alten oder behinderten Menschen ergibt und zwischen denen "asymmetrische Beziehungen bestehen", wie im Konzept angeführt wird. Das Dekanat hat deshalb hohe Standards bei der Auswahl und Ausbildung der Mitarbeiter auf der Grundlage eines respektvollen Miteinanders aufgestellt.

Am Anfang des Erarbeitungsprozesses für das Schutzkonzept stand als Grundlage zunächst auf Dekanatsebene eine rund ein Jahr andauernde Risikoanalyse, erläutert Gottwald. Ziel der Analyse war, Strukturen auszumachen, "die ein übergriffiges Verhalten möglicherweise begünstigen", heißt es dazu im Konzept. Konkret bedeutete das, zum einen die Strukturen abzuklopfen. "Wo müssen wir genau hinschauen, wo gibt es was zu klären?", schildert Gottwald die Herangehensweise. Das schloss die Räume und Aufenthaltsbereiche ein.

"Das waren auch Fragen wie: Braucht es hier vielleicht eine ganz andere Beleuchtung?", nennt Gottwald ein Beispiel. Bei der Erarbeitung des Schutzkonzepts konnte das Kernteam zudem auf mehrere bereits umgesetzte Maßnahmen aufbauen, insbesondere diente das im Dekanat 2017 erarbeitete Infoheft als Grundlage.

Darin waren bereits wesentliche Kernthemen ausgearbeitet, wie grundlegende Informationen zum Bundeskinderschutzgesetz, zur kirchlichen Präventionsordnung, zu Rahmenvereinbarungen mit dem zuständigen Jugendamt, zu erweiterten Führungszeugnissen oder die Erklärung zum grenz-achtenden Umgang. Im Konzept haben die Schulungen zum Thema "Schutz vor sexualisierter Gewalt" einen besonderen Stellenwert. Die hauptamtlichen Mitarbeiter sind vom Arbeitgeber zum Besuch der Kurse verpflichtet.

Ehrenamtliche Mitarbeiter wie zum Beispiel die Jugend-Gruppenleiter werden im Rahmen ihrer Ausbildung mithilfe von Grundkursen durch die Jugendreferenten geschult. "Fünf allgemeine Schulungen zum Thema inklusive des Grundkurses für die Gruppenleiter waren es in diesem Jahr im Dekanat", erläutert Jugendreferentin Gottwald. Ansonsten würden Schulungen nach Bedarf angeboten. "Wir vermitteln, wie wichtig es ist, nicht unkritisch hinzuschauen und über geführte Gespräche zu reflektieren", so Gottwald über ein zentrales Schulungsthema.

Wenn jemand mit einer Missbrauchssituation konfrontiert werde, sei es ganz wichtig, dass die Person wisse, wie er Schritt für Schritt vorgehen muss. "Lieber frühzeitig reagieren. Dann aber ist es gut zu wissen, wo ich den richtigen Ansprechpartner finde, von dem ich eine Einschätzung bekomme, wie ich das Gesagte einordnen oder der mich zu einer entsprechenden Informationsstelle vermitteln kann", weiß Gottwald.

Im Dekanat hat mit dem verabschiedeten Konzept jede Seelsorgeeinheit dafür einen eigenen Ansprechpartner benannt. Über das Ordinariat Freiburg können sich die Mitarbeiter an externe Fachleute als Ansprechpartner wenden. Bei der Jugendarbeit gibt es während der Ferien einen zentralen Ansprechpartner für mehrere Dekanate, den Gruppenleiter anrufen können, sollte es während der Freizeit zu einem Vorfall kommen.