Glücklich in der Eigentumswohnung, aber etwas größeres muss her: Sohn Leon (v.l), Vater Sebastian Pietsch, Mutter Silke Pietsch und Sohn Matteo suchen einen Bauplatz oder ein Haus in der Region – doch der Markt ist umkämpft und die Preise steigen weiter. Foto: Helmut Pfeifer

Von Tobias Törkott

Wiesloch. Normalerweise zeichnen sich im Südwesten die Berge des Pfälzerwaldes ab. Doch durch den Dunst an diesem Montagvormittag reicht der Blick nur bis in die Mitte der Rheinebene. Dennoch ist die Aussicht vom Balkon der Wohnung von Familie Pietsch wie gemacht für ein Feierabendgetränk. Allein die Wohnung ist ein Gewinn: 97 Quadratmeter, drei Zimmer im Norden von Wiesloch. Fahrstuhl im Gebäude – und sogar Eigentum.

Für ein Paar klingt das perfekt. Doch für eine Familie mit Kindern wird diese Wohnung allmählich zu eng. Silke Pietsch, ihr Mann Sebastian und die beiden Söhne Leon (sechs Jahre) und Matteo (sieben Monate) träumen vom eigenen Haus. Nicht seit gestern, sondern seit 2017. "Wir haben schon an die 40 Häuser vor Ort angeschaut", beschreibt Silke Pietsch den langwierigen Prozess. Dazu kommen die gängigen Erfahrungen: Bieterverfahren, Investoren, die Mehrfamilienhäuser bauen, sowie die Suche in Apps oder mittels Inseraten.

Ein solches Inserat hatten die Pietschs kürzlich in einem Amtsblatt veröffentlicht. "Familie sucht Bauplatz" – und so wurde die RNZ auf die vier aufmerksam, ein Telefonat und wenige Tage später erzählen sie am Esstisch, wie frustrierend die Suche nach einem Eigenheim in der Region ist. Eine Geschichte, die exemplarisch für viele Familien steht.

Zunächst muss eines gesagt sein: Die Pietschs sind froh über ihre Wohnung. Im Zimmer von Leon, mit Hochbett und großer Fahne von Borussia Mönchengladbach, ist Platz zum Lego Spielen. Matteo schläft noch im Zimmer der Eltern. Dazu ist der Waldkindergarten von Leon ganz in der Nähe. Doch für vier sind drei Zimmer mittelfristig zu wenig, sagt Silke Pietsch. In Homeoffice-Zeiten teilten sich die Eltern den Esstisch. Video-Konferenzen gibt es in der Küche. "Alles ist sehr beengt in der Wohnung", sagt Silke Pietsch.

Die Pietschs haben beide gute Jobs. Mutter Silke arbeitet im Vertrieb, Vater Sebastian als Service-Techniker. Der Wert ihrer Eigentumswohnung ist ihnen bewusst: "Ohne die Wohnung, könnten wir uns gar nichts leisten", sagt Sebastian Pietsch. Denn diese würden die Pietschs verkaufen, um den Traum vom Haus mitzufinanzieren. Die sollte eigentlich mal zur Altersresidenz werden. Doch: "Unter 800.000 Euro bekomme ich kein Haus. Vor vielen Jahren wollten wir mal 450.000 Euro ausgeben. Heute lache ich darüber", sagt Silke Pietsch. Dafür bekomme man in der Gegend so gut wie nichts mehr.

Ihr Mann Sebastian interveniert. Sie hatten sich mal ein Haus in Wiesloch angesehen für etwa 480.000 Euro. "Da war aber der Schimmel in der Wand und die Bodenplatte war abgesackt." Er schüttelt den Kopf. Vieles könne er dank seines Berufs selbst machen. Doch von diesem Haus nahm die Familie schnell Abstand. "Man hat keine Argumente. Die Verkäufer sagen: Wenn Sie nicht wollen, dann kauft es jemand anderes." Es werde nicht besser. "Ich verstehe das ja auch, jeder muss schauen, wo er bleibt", sagt Sebastian Pietsch. Das besagte Haus sei mittlerweile übrigens vermietet.

"Man denkt immer, die Immobilien-Blase platzt, aber dem ist nicht so", erzählt er weiter und kramt sein Handy hervor, öffnet eine Immobilien-App: "Ich habe gerade im Internet ein super Haus gefunden." Sebastian Pietsch wischt über den Bildschirm zwischen den Bildern hin und her. Moderne Bäder, gute Aufteilung, Bauhaus-Stil, freistehend, Kostenpunkt: Etwa 850.000 Euro. Das sei zwar auch viel, aber "da könnten wir quasi direkt einziehen." Doch der Haken folgt sofort: Das Haus liegt im Kraichgau hinter Sinsheim. "Oma und Opa sind hier, das ist wertvoll", erklärt Silke Pietsch. Sohn Leon wird beim Gedanken an seine Großeltern im Hintergrund hellhörig und erinnert seine Eltern direkt daran, dass er gerne die Oma besuchen wolle. Weiter weg ziehen, das betonen beide Elternteile daraufhin, sei keine Option. "Sonst kann ich auch nicht in Teilzeit arbeiten", erklärt Silke Pietsch. Ihre Mutter betreut die beiden Söhne häufiger. Dazu kommen die Freunde von hier. "Aber irgendwann sagt man: Wir müssen weg", ergänzt Ehemann Sebastian, der in der Vergangenheit sogar eine umgebaute Fabrik und ein Kirchengebäude ins Auge gefasst hatte.

Was sich die Pietschs wünschen, klang vor wenigen Jahren gar nicht zu utopisch, mittlerweile aber – im bezahlbaren Rahmen – wie ein Sechser im Lotto: Freistehend, Garten, 140 Quadratmeter Wohnfläche. "Mit grün, auch wegen unseren beiden Kleinen", sagt Sebastian Pietsch. Dazu, wenn möglich, mit Einliegerwohnung für die Großeltern, falls notwendig. "Dann gehe ich jeden Tag zur Oma", ruft Leon. Vater Sebastian weiß, dass ihr Traumhaus in der Region kaum realisierbar sei. "Wir sind bereit, viele Abstriche zu machen."

Nur noch für das Haus arbeiten, das wollen die Pietschs nicht. "Wir wollen auch Lebensqualität und uns einen Urlaub leisten können", sagt Silke Pietsch und schiebt hinterher: "Wir haben ein Budget und arbeiten beide in krisensicheren Firmen, aber man weiß nie, was passiert. Fällt einer aus, hat man einen Klotz am Bein."

In Wiesloch gebe es viele leer stehende Häuser und auch Grundstücke. "Doch nichts passiert", sagt Sebastian Pietsch. Die Stadt wolle doch, dass Familien hier wohnen, fügt er an. "Es gibt viele Menschen, die hier verwurzelt sind, aber nicht bleiben können." Eine Baupflicht nach Erwerb eines Grundstücks sei eine Option. Ähnlich kritisch sieht Sebastian Pietsch den Umgang von Maklern mit Interessenten. Die Erfahrungen der Familie waren bisher nicht zufriedenstellend. "Man läuft selbst durch das Haus, kann ein, zwei Fragen stellen. Nach zehn Minuten ist die Besichtigung beendet und dafür soll man eine horrende Maklerprovision bezahlen", ärgert er sich.

Traurig ist die Familie Pietsch wegen der Haussuche nicht, eher gefrustet: "Wir können noch maximal zwei drei Jahre warten, der Kredit muss ja 20 Jahre laufen." Danach bliebe nur die Option, in eine größere Wohnung umzuziehen, sagen sie. Doch auch diese seien nicht günstig. Und für die kleinen Auszeiten im Grünen müsste dann ein Schrebergarten herhalten. Silke Pietsch ist da aber auch pessimistisch: Einen Schrebergarten bekomme man in der Region auch nicht so einfach. Dafür gebe es Wartezeiten auf Jahre im Voraus.

"Für uns als kleine Familie bleibt nur zu hoffen, dass sich der Traum von einem bezahlbaren eigenen Haus mit Garten irgendwann doch noch erfüllt."