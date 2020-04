Wiesloch. (RNZ) Wie die Stadt Wiesloch mitteilt, wird eine Vollsperrung der Schwetzinger Straße auf Höhe der Einmündung der Dr.-Martin-Luther-Straße in dieser Woche erforderlich. In den Tagen vor Ostern finden laut Stadt in der Schwetzinger Straße Belagsarbeiten und Brückenarbeiten statt. Dazu wird die Straße zwischen den Einmündungen In den Breitwiesen und In den Binsgärten für die ganze Woche voll gesperrt.

Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit dem hochwassersicheren Ausbau des Waldangelbachs durch den Abwasser- und Hochwasserschutzverband. Eine örtliche Umleitung ist ausgeschildert, die SWEG wird die betroffenen Bushaltestellen in diesem Zeitraum verlegen.