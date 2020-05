Die Vorbereitungen in den Schulen zum partiellen Wiedereinstieg in den Unterrichtsbetrieb laufen bereits auf Hochtouren: In der Schillergrundschule werden bereits mit dem Zollstock die Abstände vermessen. Foto: Pfeifer

Noch liegt die Schiller-Grundschule in Wiesloch im Dornröschenschlaf. Und in den Grundschulen verzögert sich die Wiederaufnahme des Schulbetriebs auch wohl noch einmal um einige Zeit, so der jüngste Stand der Entwicklung. Foto: Siegfried

Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Die Zeit von "Homeschooling" ist für einige ab kommenden Montag, 4. Mai, zumindest vorerst vorbei. In Baden-Württemberg öffnen weiterführende Schulen für bestimmte Klassen wieder ihre Pforten. Unter strengen Auflagen zwar und mit eingeschränkter Fächer-Zahl. Die Grundschulen im gesamten Land allerdings müssen noch eine weitere Warteschleife einlegen.

Die Kultusministerin Baden-Württembergs, Dr. Susanne Eisenmann, hatte am Mittwoch, 29. April, am frühen Nachmittag mit einer neuen Verordnung aus ihrem Referat für Verwirrung gesorgt. In dem Papier heißt es unter anderem: "Die Grundschulen bleiben vorerst geschlossen." Somit muss der geplante "Neustart" für die vierten Klassen erneut verschoben werden. Ein neues Daum oder zumindest eine zeitliche Perspektive wurde in der aktualisierten Verordnung jedoch nicht angegeben.

Hintergrund für diese Entscheidung dürften erfolgreiche Klagen von Eltern in zwei Bundesländern (Hessen und Saarland) sein. Es wurde wegen des Gleichheitsgrundsatzes vor Gericht gezogen – also warum nicht auch Kinder aus den anderen Klassen am Unterricht teilnehmen dürfen. Konkret geht es darum, dass in den vieren Klassen keine Abschlussprüfungen wie in anderen Schulzweigen anstehen und somit eine "Sonderregelung" geschaffen werde.

Christoph Theobald, der Leiter der Schillerschule. Foto: Pfeifer

> Christoph Theobald, der Leiter der Schiller-Grundschule, kommentiert die Situation so: "Das trifft uns mitten in den Vorbereitungen." In der Grundschule habe man sich in den zurückliegenden Tagen fest auf den 11. Mai als "Öffnungstag" für die vierten Klassen eingerichtet, denn diese Regelung habe bis zum Mittwoch für gesamt Baden-Württemberg gegolten. "Da wurden Klassenräume umgestaltet, um so den geforderten Sicherheitsabstand einzuhalten, die Klassenstärke reduziert, und dies hat bisher alles bestens funktioniert".

Jetzt sei, völlig überraschend, die neue Verordnung auf den Tisch des Hauses geflattert. "Für alle Beteiligten, von Eltern über die Schülerinnen und Schüler bis hin zum Lehrerkollegium natürlich eine unbefriedigende Situation", merkte er an.

Noch liegt die Schiller-Grundschule in Wiesloch im Dornröschenschlaf. Und in den Grundschulen verzögert sich die Wiederaufnahme des Schulbetriebs auch wohl noch einmal um einige Zeit, so der jüngste Stand der Entwicklung. Foto: Siegfried

Da noch kein neues Datum genannt worden sei, müsse man möglicherweise damit leben, dass es erst kurz vor den Pfingstferien wieder losgehe. "Nach ein paar Tagen Schule – wenn überhaupt – die Kinder gleich wieder in die Ferien zu schicken, halte ich für nicht sinnvoll. Dies ist allerdings meine persönliche Meinung", sagte Theobald. Auch könne er sich durchaus vorstellen, für eine Übergangszeit samstags Unterricht stattfinden zu lassen. Seinem Empfinden nach sind alle froh, wenn wieder Unterricht, zwar eingeschränkt und nur für einen kleinen Teil der Kinder, stattfinden könnte. "Und jetzt das", bedauerte er die kurzfristig erfolgte Änderung. "Wie können uns derzeit auf keinen neuen Termin vorbereiten, den gibt es eben nicht."

Dabei war alles in der Vorbereitungsphase erledigt worden. Selbst kleine Spielstationen während der Pausen, die für die verschiedenen Gruppen zeitversetzt angesetzt werden sollten, hatte man sich im Kollegium einfallen lassen.

Für Kinder und Lehrer besteht in Baden-Württemberg übrigens keine Maskenpflicht. "Wir stellen das allen frei", betonte der Schulleiter. Man fühle sich jedoch etwas vernachlässigt. Bis heute hätten lediglich städtische Bedienstete wie zum Beispiel der Hausmeister eine Maske gestellt bekommen, das Kollegium allerdings nicht. "Jedenfalls machen wir alles, was geht, und wenn dies eben nicht klappt, geht es halt nicht", fasste er die bisherigen Bemühungen mit leichter Resignation zusammen.

Ulrike Freiling, Leiterin der Bertha-BenzRealschule. Foto:Pfeifer

> Für Ulrike Freiling, die Leiterin der Bertha-Benz-Realschule, geht es am Montag, 4. Mai, los. "Wir fangen bei uns mit den Abschlussklassen (10. Klassen) und den neunten, die schon auf ihre Prüfungen im nächsten Jahr hinarbeiten, an." Rund 240 Schüler werden es sein, die nach wochenlanger schulischer Abstinenz wieder kommen dürfen. Präsenz statt Büffeln im heimischen Umfeld ist dann angesagt. "Wir verteilen jede Klasse auf zwei Räume, haben einen speziellen Hygieneplan, wollen ohne Pausen durcharbeiten und haben vorgesehen, in jedem Stockwerk nur jeweils drei Klassen in sechs Räumen unterzubringen", erläuterte die Rektorin die Situation in der Realschule.

Wichtig ist der jetzt festgelegte Neuanfang, denn die schriftlichen Abschlussprüfungen sind noch vor den Pfingstferien angesetzt. In den zurückliegenden Tagen waren die zuständigen Klassenlehrer mit Zollstöcken unterwegs, um die geforderten Mindestabstände zwischen den Tischen herzustellen. Während eines Unterrichtstags sind ihren Worten zufolge Zwischen-Reinigungen (beispielsweise Türgriffe und Toiletten) geplant.

Ulrike Freiling erwartet erst ab Mitte Juni einen "langsamen Anstieg" der Schülerzahlen. "Wir benötigen dann jedoch klare Anweisungen und verbindliche Verordnungen seitens des Kultusministeriums." In der Zwischenzeit werde man einige Modelle erstellen und diese durchspielen.

Dr. Svenja Kuhfuß, die Leiterin des OHG-Wiesloch. Foto: Pfeifer

> Für Dr. Svenja Kuhfuß, Leiterin des Ottheinrich-Gymnasiums (OHG) beginnt am 4. Mai ebenfalls der "Weg zurück" in den Unterricht. Auch hier gilt: Es kommen nur die Jugendlichen der elften und zwölften Klassen, insgesamt etwa 250. "Bei uns steht am 18. Mai das schriftliche Abitur auf dem Programm", so Kuhfuß. Für das OHG gelten ebenfalls die Richtlinien, die vom Kultusministerium herausgegeben wurden. "Wir wollen den Unterricht möglichst kompakt gestalten, also zeitlich in einen engen Rahmen einbauen und auf Freistunden verzichten", erläuterte die Schulleiterin. Außerdem habe man an vielen Stellen im Hause Hinweisschilder angebracht, auf denen detailliert die Verhaltensregeln aufgeführt sind. Unter anderem werden in den Toiletten Einmal-Handtücher zur Verfügung gestellt.

Christian Annuschat und Dr. Svenja Kuhfuß vom Ottheinrich-Gymnasium. Foto: Pfeifer

Geschützt werden die sogenannten Risikogruppen. "Mitglieder des Kollegiums, die an bestimmten Vorerkrankungen leiden, dürfen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. Kolleginnen und Kollegen, die über 60 Jahre alt sind, dürfen kommen, müssen aber nicht", Schwangeren ist ebenfalls der Präsenzunterricht untersagt. Eine ähnliche Regelung gilt auch für die Jugendlichen. "Sollten bei dem einen oder anderen die definierten Vorerkrankungen wie unter anderem Bluthochdruck bestehen, können diese ebenfalls zu Hause bleiben. Wir werden das unbürokratisch regeln, denn für das Fernbleiben benötigt man kein Attest", so Kuhfuß. Jedoch müssen sie weiterhin am Online-Unterricht teilnehmen.

Bezüglich des Online-Unterrichts hat das OGH in den zurückliegenden Tagen eine Umfrage durchgeführt. "Viele, so das Feedback, sehen das nicht unbedingt als entspannt an", berichtete Kuhfuß. Es werde ein größerer Aufwand betrieben, ein eigenes Zeitmanagement müsse erarbeitet und die tägliche Motivation zum Lernen hochgehalten werden. "Dies gilt auch für das Kollegium, wir haben sicherlich in den vergangenen Wochen so einiges dazugelernt", meinte sie.

Unterrichtet wird übrigens, und dies gilt auch für Real- und Gemeinschaftsschule, nur in bestimmten Fächern. Im Abitur werden die schriftlichen Prüfungen nur in Deutsch, Mathematik und in einer Fremdsprache abgelegt, hinzu kommt ein Wahlfach. Probleme sieht Kuhfuß beim praktischen Teil des Sportabiturs. "Derzeit sind ja alle Hallen und Sportplätze gesperrt", weist sie auf die momentane Situation hin, hofft jedoch, dass es in einigen Wochen dazu eine Sonderregelung geben könnte.

Wenn Kinder und Jugendliche ab Montag wieder am Präsenzunterricht teilnehmen können, müssen sie auch zur Schule gebracht werden. "Der Schülerbus-Verkehr läuft dann wieder an", informierte Bürgermeister Ludwig Sauer. Dies wird ab dem 4. Mai auch so sein, dann verkehren die Busse wieder nach dem bestehenden Fahrplan. "Wir haben von den jeweiligen Schulen die Anzahl der Schülerinnen und Schüler genannt bekommen, wissen allerdings nicht, wie viele tatsächlich mit dem Bus kommen werden", sagte Andreas Hoffner, im Rathaus für die Schulen zuständig. Das müsse sich einspielen, um es dann in Absprache mit dem Betreiber vielleicht an die tatsächlichen Gegebenheiten anzupassen.

Für Svenja Kuhfuß ist dies ebenfalls noch ein Unsicherheitsfaktor. "Ich nehme mal an, viele werden, wenn es das Wetter zulässt, mit dem Fahrrad kommen oder von den Eltern gebracht werden", vermutet sie. Wichtig noch der Hinweis: In den Bussen gilt für alle Maskenpflicht.