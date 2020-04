Wiesloch. (pol/mün) In der Nacht zu Sonntag kam ein Autofahrer nicht mit dem Ortseingang von Schatthausen zurecht. Der unbekannte Fahrer des VW Up raste gegen 2.50 Uhr in der Ravensburger Straße über die Verkehrsinsel. Dabei wurde ein Verkehrszeichen und die Fahrzeugfront des Up beschädigt.

Durch den Unfall verlor der VW Öl. So folgte die Polizisten der Ölspur, die sie dann Richtung Baiertal führte. Dort entdeckten sie in der Straße Im Brühl einen geparkten Honda, gegen den der Fahrer des Up ebenfalls gefahren war. Laut Polizei handelt es sich um einen Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Die Ölspur führte die Beamten dann zum Abstellort des Volkswagens in der Horrenberger Straße. Das Auto wurde sichergestellt und abgeschleppt.

Jetzt muss der Fahrer des VW ermittelt werden - Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06222/757090 entgegen.