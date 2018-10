Bei der "Eselskerwe" in Schatthausen spielen natürlich die Esel eine wichtige Rolle, daneben wurde beim Festzug das örtliche Geschehen humorvoll glossiert. Fotos: Pfeifer

Wiesloch-Schatthausen. (hasc) Der Kerwesamstag begann mit den Allerjüngsten: Unter der bewährten Leitung von Christine und Jesko Prawitz tanzten die Kinder der Kinderturngruppe begeistert den "Ententanz", den "Bob" und den "Chuchua", wie immer man diesen Tanz auch schreiben mag. Kurz vor 18 Uhr war es dann soweit: Ingo Jahnke begrüßte die Besucher im Namen des FC Fortuna, dessen Fördervereins und natürlich des Kerwevereins. Ortsvorsteher Fritz Sandritter wünschte eine harmonische Kerwe und freute sich über die schon jetzt gute Stimmung im Zelt.

Die Höhepunkte der Kerweeröffnung in Schatthasuen: die Taufe von Kerweschlumpel "Florabell" und der Fassanstich durch Ortsvorsteher Fritz Sandritter. Fotos: Pfeifer

Bevor Sandritter in souveräner Manier das Fass mit Freibier, das Tilman Werner von der Dachsenfranz-Brauerei mitgebracht hatte, mit zwei gekonnten Schlägen anstach, trat Kerwevorstand Ulvi Özkan ans Mikrofon: "Jetzt steh i do, umringt vun Freunde, als Vorstand vun de Kerwegmoinde. Die Bihn isch voll mit Kerweborscht un‘ alle hawwe recht viel Dorscht." Das Kerwekomitee war mit elf Kerweborschten und einer Schlumpel vertreten, wobei die Frauenquote bei satten 25 Prozent lag. Kerwechrisse Schneider übernahm die Taufe der Schlumpel, die auf den blumigen Namen "Florabell" hört. Ihr Bräutigam Fabian Fröhlich freute ich sehr über ihren feinen Gaumen und ihren bemerkenswert grünen Daumen. Christian Schneider legte noch einen drauf: "Sie kummt aus allerbeschtem Haus und sieht a noch entzickend aus." So war alles klar für einen gemütlichen Abend bei den Klängen von "Jacky Music" im voll besetzten Zelt.

Der ökumenische Gottesdienst am Kerwesonntag stand unter dem Motto "Ist die Bibel eine Gebrauchsanweisung für unser Leben?" Pfarrerin Angelika Haffner und Barbara Dortants beleuchteten diese Frage eindrücklich in Theorie und Praxis. Der Kerweumzug bei schönstem Spätsommerwetter glossierte das Ortsgeschehen, etwa die "Schatthäuser Wasserfälle" des MSC oder eine Poolparty, die sich als Schlag ins Wasser entpuppte. Einen anderen kostete die Fahndung nach einem gestohlenen Fahrrad sein eigenes Bike. Die Polizei hatte dies kurzerhand für das Diebesgut gehalten und unter Anwendung eines Bolzenschneiders erst einmal konfisziert. So ging es munter weiter mit Ereignissen und Missgeschicken , die den Ort bewegten.

Der frischvermählte Kerweboss Ulvi Özkan, das Wunder von B., empfing die Glückwünsche und die Huldigung des Kerwevolkes. Der wie immer bestens aufgelegte Kerwechrisse widmete dem Paar folgende Reime: "Glückwunsch vun uns Reddeschreiwer, an’d Manu un ihr’n alte Reiwer. Habt Eich lieb, als gäb’s ko Morje, so kennt Ihr for Nochwuchs sorje. Äm beschte zehne, des wär gut, der Kerweklub braucht frisches Blut."

Nach dem Umzugs ging’s ins übervolle Kerwezelt und dessen Außenbereich oder auch vorher in die Ausstellung "Farben, Worte, Seelen" von Hohenhardter 7.

Info: Die Kerwe endet mit der Schlumpelbeerdigung am heutigen Dienstag um 19 Uhr. Start ist am "Denkmal".