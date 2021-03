Wiesloch. (of) Insgesamt 15 Künstler aus der Region treten beim Wieslocher Song-Contest "Live Dahäm" gegeneinander an. An drei Konzertabenden, die per Livestream aus dem Palatin übertragen werden, dürfen die Musiker ausschließlich eigene Stücke darbieten. Die zweite Runde findet am Samstag, 27. März, um 19 Uhr statt. Im Finale am 24. April wird dann der Sieger gekürt. Die RNZ stellt in dieser Woche die Kandidaten der aktuellen Runde einzeln vor. Heute: Robin Carpe.

Der Heidelberger Sänger und Songschreiber steht seit vielen Jahren für gute Laune und ehrliche Musik, die vom Herzen kommt. In seinen eigenen Liedern spricht der junge Singer/Songwriter, der seinen Stil als "Neofolk und Pop mit leichten Hip-Hop- und Rock-Einflüssen" bezeichnet, ganz unverblümt über gute und schlechte Zeiten. Er erzählt Geschichten aus seinem Leben und dem seiner Freunde.

"Meine Songs werden auf ihre ganz eigene Art und Weise mit Gitarre, Gesang und auch mal mit einem Keyboard oder einer Loopstation zum Leben erweckt", sagt der 25-jährige Künstler. Am kommenden Samstag möchte er sich auf der Bühne im Palatin gegen starke Konkurrenz durchsetzen. Unterstützt wird er an diesem Abend von Keyboarder Marvin Merkhofer aus Mannheim.

Mit seinem frischen und abwechslungsreichen Sound ist Robin Carpe seit vielen Jahren solo, im Duo oder mit seiner Band "As Far As Low" in ganz Deutschland unterwegs. Neben Konzerten für große Firmen, als Unterstützung für Bands wie die weithin bekannte Formation Saga, auf Festivals wie von Coca-Cola oder dem Schlossgrabenfest in Darmstadt, führte ihn der musikalische Weg 2015 in die TV-Show "The Voice of Germany". Dort kam er zusammen mit einem Musiker-Kollegen in die sogenannten "Knockouts" bis kurz vor die Live-Shows. Der Weg des Gitarristen und Sängers soll weiter steil nach oben führen, auch wenn durch die Corona-Pandemie vieles auf der Strecke blieb.

Hier die erste Folge des Contests: