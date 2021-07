Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Der endgültige Standort für die restaurierte Fohlengruppe, die einst in der ehemaligen Gerbersruhschule stand, ist gefunden. Einstimmig legten sich die Stadträtinnen und Stadträte in der Sitzung des Ausschusses für Verwaltung, Kultur, Sport und Soziales für den favorisierten Platz auf dem Gelände des Wieslocher Polizeireviers fest. Dies entspricht auch den Vorstellungen des Kulturvereins Johann-Philipp-Bronner, denn bereits im Vorfeld der Entscheidung hatte die Vorsitzende Karin Hirn dafür plädiert. In den kommenden Tagen werden die beiden Fohlen, von Else Bach gefertigt, aufgestellt. Grünes Licht gab es auch von der zuständigen Behörde für das Polizeigelände, dem Amt Vermögen und Bau in Mannheim.

Die Fohlen im Miniaturformat hat Karin Hirn geschenkt bekommen. Foto: hds

Wie Andrea Michels, die Leiterin des Fachbereichs Kultur und Sport der Stadt Wiesloch ausführte, seien unterschiedliche Aufstellungsorte untersucht worden. "Ausschlaggebend für den ausgesuchten Standort im nördlichen Bereich des Polizeireviers war die Sicherheit der Fohlengruppe. Wir wollen eine Beschädigung auf alle Fälle vermeiden." Dort sei die Plastik zwar einsehbar, aber durch einen Zaun von interessierten Besuchern geschützt. Stehen werden die Fohlen direkt an einem ehemaligen Hühnerstall, an den sich der heutige Garagenkomplex der Polizei anschließt. Vom direkt vorbei führenden Schloßweg ist die Gruppe bestens einsehbar, zumal vom städtischen Bauhof noch für bessere Sicht gesorgt wird. "Sträucher werden zurückgeschnitten", kündigte Michels an.

Im Vorfeld hatte man seitens der Stadt weitere Standorte begutachtet, so beispielsweise auf der Grünfläche "Am Dörndl", auf einer Insel im Leimbach oder im Atrium einer der weiterführenden Schulen. "Unsere Untersuchungen haben dann jedoch ergeben, dass die Sicherheit und die "Sichtbarkeit" nicht gewährleistet werden kann", betonte sie. Auch sei ein zentraler Ort gesucht und nun gefunden worden. "Ein Innenhof ist aufgrund dieser Kriterien ausgeschieden", sagte Michels. Aus rechtlichen Gründen wird der Bronner-Kulturverein die Plastik per Schenkungsvertrag an die Stadt übergeben.

Derzeit befinden sich die Fohlen noch in der Majolika in Karlsruhe. Sie werden dort seit einigen Wochen restauriert, da die Fohlen doch zum Teil größere Beschädigungen aufwiesen. Die dazu notwendigen Gelder – 3000 Euro – hat der Bronner-Verein dank zahlreicher Spenden aus der Bürgerschaft aufgebracht.

"Die ganze Geschichte liest sich wie ein Krimi", bilanzierte Oberbürgermeister Dirk Elkemann die Bemühungen des Teams um Karin Hirn. Vor einigen Monaten startete Hirn einen öffentlichen Aufruf unter anderem in der RNZ, um die verschwundenen Fohlen wiederausfindig zu machen. Und dies mit Erfolg. "Ich war anfänglich nicht vom Gelingen der Aktion überzeugt, freue mich aber natürlich umso mehr, dass es letztlich gelungen ist", so Elkemann und dankte allen Beteiligten für deren unermüdlichen Einsatz.

Parallel zur Standortsuche wurde in der Majolika, dort wurde die Plastik ursprünglich auch gebrannt, fleißig gewerkelt. Die gebrochenen Beine wurden vibrationsfrei mit dem Kernbohrgerät innen angebohrt, die Montage erfolgte mit Edelstahlgewindestäben, die beiderseits der Bruchstelle als Armierung mit Epoxydharz eingeklebt wurden. Nun werden die Pferde wiederum mit Edelstahlgewindestäben auf der aus schamottiertem Ton neu geformten und gebrannten Sockelplatte montiert. Wie der Steinmetz und Bildhauer Daniel Wolf betonte, seien die Brüche an den Beinen wohl damals von "reitenden" Kindern verursacht worden. "Daher ist ein sicherer Platz wichtig, um so erneute Beschädigungen zu vermeiden." Das Material habe an den Beinen lediglich einen Durchmesser von fünf Zentimetern und sei sehr empfindlich.