Mobile Filter wird es in Wiesloch nur in den Schulen geben, in denen keine RLG-Geräte eingebaut werden. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Wiesloch. (hds) Verunsicherte Eltern, die sich um das Wohl ihrer Kinder in der Schule Gedanken machen. Wie sieht es mit der Luft in den Klassenräumen aus? Wann und mit welchen Gerätschaften kann in der Corona-Pandemie durch entsprechende Vorkehrungen die Luft besser werden? Im Wieslocher Gemeinderat wurde jetzt darüber diskutiert und das Abstimmungsergebnis war eindeutig: Fast alle – es gab lediglich eine Enthaltung – sprachen sich für raumlufttechnische Anlagen (RLA) aus, jedoch wird dies in diesem Winter noch nicht umgesetzt werden können. Die Gründe liegen in erster Linie in den baulichen Maßnahmen und der verbindlichen Zusage von Zuschüssen.

"Insgesamt müssen für die fünf Grundschulen und das Ottheinrich-Gymnasium 4,5 Millionen Euro investiert werden, bei maximaler Bezuschussung seitens des Bundes müssen wir als Stadt Wiesloch immerhin noch 900.000 Euro selbst tragen", informierte Andreas Hoffner vom Schulamt. Für Beraterleistung und für den Prozess der komplexen Antragsstellung sind weitere 30.000 Euro außerplanmäßig genehmigt worden.

Trotz der geäußerten Bedenken sollen dennoch mobile Luftreinigungsgeräte angeschafft werden und zwar für jene städtischen Schulen, an denen nur schwer lüftbare Räume vorhanden und auch RLA-Geräte nicht eingebaut werden können. Ebenfalls damit ausgestattet wird der Kindergarten in Schatthausen.

Alle Mitglieder des Rats waren sich einig, dass mit der jetzt getroffenen Entscheidung in Sachen Energie und Wärmerückgewinnung ein Schritt in die Zukunft getan worden sei.

"Die mobilen Anlagen sind aus pandemischen Gründen nicht ausreichend. Erhöhter Stromverbrauch und Lärmbelästigung müssen bedacht werden", so Gerhard Veits, der Fraktionsvorsitzende der Grünen. Allerdings bezweifelte er die Sinnhaftigkeit der Anschaffung von Anlagen zur Raumluftreinigung. Man müsse davon ausgehen, dass im kommenden Jahr ein großer Teil der Schulkinder geimpft sei. Bereits jetzt befinde sich ein Impfstoff, der für Kinder ab dem fünften Lebensjahr geprüft werde, in einer Abschlussphase. "Ich kann im November, sollte bis dahin die Zulassung vorliegen, mit dem Impfen bereits beginnen", sagte Veits. Dennoch befürwortete er die Entscheidung für die Anlagen – und zwar aus energetischen Gründen.

Zuvor hatten sich bereits Barbara Dortans (CDU) und Fritz Zeier für die Alternative zu den mobilen Geräten ausgesprochen. "Das ist eine dauerhafte Investition", so Dortans. Und Zeier ergänzte, dies sei man den Kindern schuldig. "Wir haben uns in der Vorlage darauf konzentriert, nicht nur ein Augenmerk auf die Pandemie zu richten, sondern zukunftsweisend vorzugehen", ergänzte Hoffner, der in der Sitzung umfangreiche Untersuchungen und Studien zu den verschiedenen Lüftungsmöglichkeiten präsentierte. "Wichtig ist die Erkenntnis, dass die mobilen Luftfiltergeräte keine der bisherigen Hygienemaßnahmen ersetzen können." Oberbürgermeister Dirk Elkemann räumte allerdings ein, ohne die in Aussicht gestellten Zuschüsse wäre ein solcher Schritt nicht möglich.