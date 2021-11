Sie wollen mehr Lohn und bessere Arbeitszeiten: Am gestrigen Montag haben Beschäftigte des PZN in Wiesloch gestreikt. Foto: Pfeifer

Wiesloch. (hds) 90 Minuten lang ging der Warnstreik, an dem sich etwa 230 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden (PZN) am heutigen Montag beteiligten. Initiiert wurde die Aktion von der Gewerkschaft Verdi, gefordert wurden eine gerechte Bezahlung und zumutbare Arbeitsbedingungen. Bereits im vergangenen Jahr hatten Beschäftigte der Servicegesellschaft Nordbaden, 100-prozentige Tochter des PZN, für einen besseren Lohn gestreikt.

Viele der PZN-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter hatten sich für diesen kurzen Warnstreik ausgesprochen. Am 16. November soll das Ganze auf einen Tag ausgedehnt werden. "Wir werden mit einem Demonstrationszug durch Wiesloch ziehen, außerdem ist eine große Kundgebung auf dem Adenauerplatz vorgesehen", kündigte Monika Neuner, Verdi-Beauftragte für den Gesundheitsbereich in der Region, an.

Bisher seien die Arbeitgeber den berechtigten Forderungen aller im Pflegebereich Beschäftigten nicht annähernd nachgekommen, so Neuner. Dies sei respektlos und eine Provokation, zumal es auch in der zweiten Verhandlungsrunde mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder, die als Arbeitgeber fungieren, keine akzeptablen Ergebnisse gegeben habe.

Unverständnis äußerte Neuner gegenüber der Haltung der Arbeitgeber, das "Grundrecht auf Streik" zu verhindern. "Wir haben gefordert, Abteilungen kleiner zu machen und die Anzahl der Betten zu reduzieren, um unseren Streik auch durchführen zu können." Dies sei laut Neuner jedoch abgelehnt worden, in der Corona-Phase sei dies allerdings möglich gewesen. "Heute könnt ihr mal zurückklatschen", meinte die Gewerkschaftssprecherin in Anlehnung an die Beifallskundgebungen, die gerade dem Pflegepersonal im Frühjahr entgegengebracht wurden. "Wir fühlen uns herausgefordert und antworten jetzt mit einem ersten Streik", so Neuner. Sie nannte nochmals die Forderungen, die in erster Linie finanzielle Verbesserungen beinhalten. "Euer Streik heute ist die klare Antwort auf das Verhalten der Arbeitgeber in den bisherigen zwei Verhandlungsrunden."

Irene Gölz, Verdi-Landesfachbereichsleiterin, hob in ihrer Ansprache hervor, die Verhandlungsführer auf Arbeitgeberseite hätten auf die bereits gute Bezahlung verwiesen und auch die Inflationsrate sei viel niedriger als derzeit berichtet werde. "Aus deren Sicht gibt es keinen Handlungsbedarf und vor allem kein Argument, Beschäftigte im Gesundheitswesen besser zu stellen als die anderen Arbeitnehmer bei den Ländern." Zudem sei verlautbart worden, in den Zentren für Psychiatrie in Baden-Württemberg gebe es keine Probleme. "Genau das Gegenteil ist der Fall", so Gölz und verwies auf die angespannte Personalsituation nicht nur im PZN selbst. "Ihr arbeitet seit Langem am Anschlag und das geht so nicht weiter." So würden dringend Fachkräfte gesucht werden – und die bekomme man eben nur mit einer entsprechenden Bezahlung. Auch Gölz richtete kritische Fragen an die Geschäftsleitung. "Herrscht denn hier in Wiesloch nur eitel Sonnenschein? Nein." Es könne auch nicht angehen, nur von einer vorübergehenden coronabedingten Belastung zu sprechen. Gölz bezeichnete solche Ausführungen als "zynisch und respektlos".

In allen Bereichen werde unter Hochdruck und mit viel Fachkompetenz gearbeitet. Der Dokumentationswahnsinn lasse nicht nach. Dabei werde die Zeit dringend für die Patientinnen und Patienten benötigt.

Update: Montag, 8. November 2021, 19.15 Uhr

Wiesloch. (RNZ) Für heutigen Montagnachmittag hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden (PZN) zu einem eineinhalbstündigen Warnstreik aufgerufen. Damit reagiert die Gewerkschaft auf die laufende Verhandlungsrunde in Potsdam zwischen der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) und Vertretern der Arbeitnehmer. Dabei sollen sich die Arbeitgeber laut einer Verdi-Mitteilung "respektlos" verhalten haben, alle Forderungen seien abgewiesen worden. Die Kundgebung soll um 14.15 Uhr starten. Ab dann beginnt auch der Warnstreik, der bis 15.45 Uhr andauern soll.

Derzeit läuft die Tarifrunde im öffentlichen Dienst der Länder. Bei den Streiks will die Gewerkschaft den Fokus auf die Zentren für Psychiatrie des Landes legen.

"Wir sind fassungslos. Im PZN Wiesloch haben wir seit langem eine angespannte Personalsituation. Wir suchen händeringend Fachkräfte und arbeiten am Anschlag", sagt Roberto Valke, Verdi-Vertrauensmann am PZN Wiesloch.

Den Vertreterinnen und Vertretern der Gewerkschaft und der Belegschaft geht es um die Zusatzbelastungen durch die Corona-Krise. Die Pandemie habe gezeigt, dass man alle Bereiche und Berufsgruppen brauche, damit die Patientenversorgung funktioniere, schildert Irene Gölz, Landesfachbereichsleiterin Gesundheit und Soziales bei Verdi, in der Mitteilung.

Verdi fordert unter anderem von den Arbeitgebern eine Erhöhung der Entgelte der Beschäftigten um 5 Prozent, eine Erhöhung der Entgelte der Beschäftigten im Gesundheitswesen um 300 Euro monatlich, sowie mehr Geld für Azubis, Studierende und Praktikanten.

Stand: Montag, 8. November 2021, 6 Uhr