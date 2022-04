Schon früh morgens sind Monika Herzog und Sohn Dominik in ihrer Apotheke, in der Hoffnung, Tamoxifen bestellen zu können. Foto: Pfeifer

Wiesloch. Schon allein die Krankheit ist für Brustkrebspatientinnen Schock genug: Doch dass plötzlich Tamoxifen, ein lebensnotwendiges Medikament zur weiteren Vorsorge, nicht mehr verfügbar ist, damit rechnen die wenigsten Patientinnen und Patienten.

Maria (Name geändert) hat es selbst erlebt: Vor wenigen Wochen will ihr Mann das neue Rezept bei der Apotheke abgeben. Er muss das Geschäft mit leeren Händen wieder verlassen – Tamoxifen ist gerade nicht lieferbar. Als die 59-jährige Wieslocherin vom Engpass erfährt, ist sie geschockt. "Ich hätte nie gedacht, dass in Deutschland ein so lebensnotwendiges Medikament fehlen würde", sagt sie.

"Wenn jemand das Medikament pausiert, ist das Risiko, dass der Krebs zurückkommt, hoch", erklärt Monika Herzog, Inhaberin der gleichnamigen Apotheke in Wiesloch. Tamoxifen hemme die Wirkung von Östrogenen, die den Wachstum bestimmter Brusttumore fördern.

Morgens, gleich nachdem sie die Apotheke aufschließt, geht Monika Herzog gemeinsam mit ihrem Sohn Dominik als erstes an den Computer und überprüft die Verfügbarkeit von Tamoxifen. "Alles rot", sagt sie, "wenn man schnell ist und Glück hat, bekommt man etwas". Bisher konnte die Herzog-Apotheke ihre Kundinnen und Kunden versorgen, aber das Medikament ist im Großhandel kaum verfügbar. Laut dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte ist ein Ende des Lieferengpasses im Sommer zu erwarten.

Doch warum fehlt ein Medikament, auf das täglich rund 130.000 Frauen derart angewiesen sind? "Mehrere Zulieferer, bei denen ein großer Teil der herstellenden Pharma-Konzerne seine Ware bezieht, haben sich aus der Produktion zurückgezogen", erklärt Herzog. "Für die Zulieferer ist das nicht mehr wirtschaftlich."

Aktuell gibt es vier Pharma-Konzerne, die den Großteil der Tamoxifen-Medikamente auf dem deutschen Markt produzieren. Eines davon ist Hexal. Hat das Unternehmen vor dem Engpass noch 40 Prozent des Marktes mit Tamoxifen-Medikamenten versorgt, sind es Vorstandsmitglied Wolfgang Späth zufolge jetzt über 80 Prozent. Hexal selbst sind keine Zulieferer weggebrochen, aber Späth weiß, dass bei einem der anderen Hersteller ein Hilfsstoff nicht mehr in der nötigen Qualität verfügbar war. Fällt auch nur ein kleiner Teil des Medikaments weg, müsse die ganze Rezeptur geändert werden, erklärt Späth gegenüber der RNZ. "Und das ist mit hohen Auflagen und Kosten verbunden."

Zwar ist Späth zufolge der Wirkstoff Tamoxifen an sich günstig. Allerdings ist die Herstellung des Medikaments, das unter hohen Sicherheitsauflagen produziert werden muss, sehr teuer. "Deshalb lohnt sich eine Rezepturänderung für die Pharmahersteller mitunter nicht", sagt Späth. Zudem laste ein hoher Kostendruck auf die wenigen Produzenten des Medikaments, die die gesamte Versorgung stemmen.

"Das Gesundheitssystem treibt die Hersteller in einen Unterbietungswettbewerb", erklärt Apothekerin Herzog. In den Ausschreibungen der Krankenkasse gewinne der Hersteller, der das Arzneimittel zum günstigsten Preis anbiete. "Viele sind deshalb und wegen der sehr niedrigen Festbeträge ausgestiegen", sagt Späth. Die Folge: Der Druck auf die bestehenden Unternehmen wächst weiter – und Ausfälle wie dieser können nicht mehr gut aufgefangen werden.

Hexal hat seine Sonder-Produktion vorerst auf Tamoxifen umgestellt und könnte den deutschen Bedarf damit für die nächsten fünf Monate allein decken. Der Preis: Ein anderes, wichtiges Rheuma-Medikament muss erst mal hintanstehen. "Das Tragische ist, es gibt kaum eine Alternative ", so Apothekerin Herzog. Zwar könnte man, wenn verfügbar, eine Tablette mit mehr Wirkstoff zu sich nehmen. Doch dann verstärkten sich die ohnehin schon häufigen Nebenwirkungen.

Der Tamoxifen-Engpass trifft nicht alle Krebspatienten gleichermaßen. Wie Andreas Schneeweiss, Leiter der gynäkologischen Onkologie am Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) in Heidelberg, erklärt, spüre man dort den Engpass nicht. "Fairerweise muss man sagen, dass die Patienten in kurativen Fällen nicht mehr bei uns behandelt werden, sondern zu den niedergelassenen Frauenärzten gehen", so Schneeweiss. Im NCT seien vor allem Patienten, bei denen der Krebs bereits gestreut habe. Und für die gebe es Alternativen.

Marias Apotheke konnte ihr noch eine Tamoxifen-Packung sichern. Dennoch versteht die Wieslocherin den Engpass nicht: "Unser Gesundheitssystem sollte so ausgerichtet sein, dass es zuerst um die Gesundheit der Menschen geht und dann um die Kosten", sagt sie. Laut Hexal-Vorstand Späth wird die Tamoxifen-Versorgung kurz- und mittelfristig auch abgedeckt bleiben. "Aber wie geht es langfristig weiter?" Das scheint noch niemand so richtig zu wissen.