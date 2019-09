Wiesloch. (rö) "Ich habe mich fast ein bisschen geschämt", sagt Pfarrer Dr. Christian Schwarz. "Was für ein Privileg, das kann ich gar nicht alles annehmen", habe er gedacht, während er "ewig ausgepackt" habe. Schwarz wechselt nach sechs Jahren bei der evangelischen Petrusgemeinde Wiesloch in den Schuldienst. Mit Ansprachen, vielen Geschenken und Briefen wurde er in einem feierlichen Gottesdienst in der Stadtkirche und einem anschließenden Empfang im Gemeindehaus verabschiedet. "Ich war überwältigt und gerührt", sagt Schwarz über die gelungene Verabschiedung.

Nach einem längeren Prozess des Nachdenkens im vergangenen Jahr war der Pfarrer zum Schluss gekommen, "nach 28 Jahren Gemeindearbeit" etwas Neues angehen zu wollen. "Da gibt es nicht so viele Möglichkeiten", deshalb sei der Schuldienst fast schon die logische Entscheidung gewesen. Schwarz’ Frau ist in der Klinikseelsorge tätig, doch gerade das Unterrichten mit sechs Wochenstunden an der Bertha-Benz-Realschule habe ihm in den letzten Jahren "mehr und mehr Freude gemacht".

Schon nach wenigen Tagen an seinen beiden neuen Schulen, einem staatlichen Gymnasium in Gaggenau und einer katholischen Klosterschule in Baden-Baden, habe er festgestellt: "Das passt auch so." Das sei keine Entscheidung gegen die Petrusgemeinde, sondern eine für die neue Aufgabe, betont Schwarz.

Der Pfarrer erinnert sich: Vor sechs Jahren, als er nach Wiesloch kam, befand sich die Fusion zwischen Johannes- und Christusgemeinde in der Endphase, "das Gemeindezentrum West stand noch, ich habe dort noch Gottesdienste und Konfirmationen gefeiert". Als sehr intensive Zeit erlebte er die Planungen für das neue Gemeindehaus in der Friedrichstraße - der Siegerentwurf war passenderweise am selben Tag öffentlich vorgestellt worden wie er selbst als der neue Pfarrer. "Das war ziemlich zeitaufwändig, hat sich aber gelohnt", blickt er auf die Zeit im Bauausschuss und viele Diskussionen zurück.

Inzwischen sei das Thema Fusion aber "durch", das neue Gemeindehaus spiele die gewünscht wichtige Rolle im Gemeindeleben und sei tatsächlich "ein Haus für alle" geworden. Schwarz sagt, er habe immer versucht, den "Opfern" der Fusion eine Stimme zu geben und das Gespräch zu suchen. Eine große Freude sei es für ihn deshalb gewesen, "dass einige der Leute, die sich zunächst distanziert haben, wiedergekommen sind".

Gottesdienste seien in Wiesloch immer sehr wichtig gewesen, blickt Schwarz zurück, "fast schon untypisch für Kirche heute" kämen hier viele Generationen und Schichten zusammen. Dass auch die Kirchenmusik eine große Rolle spielt, war für ihn immer "schön zu hören". Zu den Highlights zählten für Schwarz die von seiner vorherigen Station in Aglasterhausen mitgebrachten "Berge im Schweigen"-Wochenenden, "das war immer eine unheimlich schöne Sache".

Ähnlich habe ihm das letztes Jahr auf Initiative von Wolfgang Widder neu gestartete "Shared Reading" "sehr viel Freude gemacht", so Schwarz. "Das ging über den kirchlichen Tellerrand hinaus, aber es kamen auch immer wieder religiöse Themen auf." Auch Beerdigungen habe er "sehr gerne gemacht", weil er dadurch "intensive Begegnungen mit Menschen" erleben durfte. Das sei eine wichtige Arbeit wie auch die in den Altenheimen: "Da kommt etwas zurück, das ist oft sehr berührend."

Die "Dienstgruppe" der Petrusgemeinde mit Pfarrer Dr. Andreas Blaschke und den Gemeindediakoninnen Jutta Reick und Patricia Schneider-Winterstein wird aktuell übergangsweise von Pfarrerin Karin Treiber ergänzt, bis die ausgeschriebene Stelle neu besetzt sein. "Das ist für mich auch etwas entlastend", freut sich Schwarz, der seinen Kollegen für die gute Zusammenarbeit dankt.